Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek

Oktober je čas buč, iz katerih pripravljamo juhe, priloge, rižote, testenine in tudi sladice. Ko jih prerežemo in izdolbemo sredico, pa pogosto pozabimo na del, ki ga lahko prav tako koristno uporabimo – bučna semena. Namesto da jih zavržemo skupaj z vlaknato sredico, jih lahko uporabimo za preprost domač prigrizek.

Pečena bučna semena so prijetno hrustljava, njihov okus pa lahko prilagodimo svojim željam. Zadostuje že malo olja in soli, lahko pa jih obogatimo s papriko, česnom, čilijem ali toplejšimi jesenskimi začimbami, kot sta na primer mleti cimet in kardamom. Pečena bučna semena so odlična za grizljanje, z njimi pa lahko popestrimo tudi kremne juhe, solate in pečeno zelenjavo. Za dober rezultat pa je seveda pomembna pravilna priprava.

icon-expand Bučna semena so polna vitaminov in mineralov, vsebujejo visok delež beljakovin ter veliko omega-3 in omega-6 maščobnih kislin. FOTO: Shutterstock

Kako očistiti bučna semena?

Semena najlažje odstranimo z žlico, ko bučo prerežemo na polovico. Skupaj z njimi zajamemo tudi vlaknato sredico, zato jih moramo najprej ločiti od večjih kosov pulpe. Semena prestavimo v večjo skledo z vodo in jih s prsti nežno pregnetemo, da odstranimo čim več vlaken. Nato jih odcedimo v cedilu in po potrebi še enkrat speremo pod tekočo vodo. Posamezne nitke lahko odstranimo tudi ročno, vendar ni treba, da je vsako seme povsem brezhibno očiščeno. Ko so čista, jih dobro odcedimo. Sledi korak, ki ga je vredno vključiti v pripravo, če želimo, da bodo semena okusna in enakomerno zapečena.

Pred peko jih na kratko pokuhamo v osoljeni vodi

Bučna semena lahko spečemo tudi brez predhodnega kuhanja, vendar ima kratko kuhanje v osoljeni vodi dve prednosti. Sol pomaga enakomerneje začiniti semena, kuhanje pa nekoliko zmehča njihove lupine in lahko pripomore k bolj enakomernemu pečenju. V loncu zavremo vodo, jo solimo in dodamo očiščena semena. Na zmernem ognju jih kuhamo nekaj minut, nato jih odcedimo in osušimo.

Pomembno: po kuhanju moramo semena dobro osušiti. Razporedimo jih na čisto kuhinjsko krpo ali papirnato brisačo in odstranimo čim več površinske vlage. Če imamo čas, jih lahko pustimo še nekaj časa na zraku.

Prav temeljito sušenje je eden najpomembnejših korakov. Če so semena mokra, se bodo v pečici sprva predvsem sušila, zato bodo težje postala hrustljava. Pred peko jih zato ne smemo začiniti, dokler so na površini še mokra.

icon-expand Semena pred peko v pečici obvezno dobro osušimo. FOTO: Shutterstock

Kako speči bučna semena v pečici?

Za osnovno različico potrebujemo očiščena in osušena bučna semena, malo olja, sol ter začimbe po izbiri. Pečico segrejemo na 160–180 stopinj Celzija. Semena v skledi zmešamo z majhno količino oljčnega olja in izbranimi začimbami. Nato jih v enem sloju razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko. Pečemo jih približno 25–35 minut, med peko pa jih enkrat ali dvakrat premešamo. Čas je odvisen od velikosti semen, njihove vlažnosti in pečice, zato jih proti koncu pozorno spremljamo. Ko postanejo zlato rjava in zadišijo po oreščkih, so praviloma pripravljena. Po peki jih pustimo, da se ohladijo na pekaču. Med ohlajanjem postanejo še bolj hrustljava, zato jih ne zapiramo v posodo, dokler niso povsem hladna.

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Bučna semena lahko pripravite tudi v cvrtniku na vroč zrak

Če želite pripraviti manjšo količino semen ali skrajšati čas peke, lahko uporabite tudi air fryer oziroma cvrtnik na vroč zrak. Postopek priprave ostane enak: semena očistimo, po želji pokuhamo, dobro osušimo in zmešamo z oljem ter začimbami. Cvrtnik segrejemo na približno 150 stopinj Celzija. Semena razporedimo v košaro v čim tanjšem sloju in jih pečemo približno 10–15 minut, pri čemer jih vsakih nekaj minut pretresemo. Ker se zmogljivost in kroženje zraka med napravami razlikujeta, jih prvič preverimo že po nekaj minutah in čas po potrebi prilagodimo. Semena morajo biti zlato rjava, ne pa temno rjava ali zažgana. Če pripravljamo večjo količino, jih raje spečemo v več manjših porcijah, saj se bodo tako bolj enakomerno zapekla.

icon-expand Pečena bučna semena so odlična za grizljanje, z njimi pa lahko popestrimo tudi kremne juhe, solate in pečeno zelenjavo. FOTO: Shutterstock

Katere začimbe se najbolje podajo k bučnim semenom?

Ena največjih prednosti doma pripravljenih bučnih semen je, da lahko okus vsakič nekoliko spremenimo. Začimbe dodamo poljubno, pri čemer začnemo z manjšo količino in jo po potrebi povečamo. - Klasična slana različica: sol, črni poper in malo česna v prahu. - Dimljena in pikantna: dimljena paprika, ščepec čilija in črni poper. - Zeliščna različica: suhi rožmarin, timijan ali origano ter malo česna v prahu. - Za ljubitelje izrazitih okusov: mleta kumina, paprika in ščepec kajenskega popra. - Sladka jesenska različica: mleti cimet in malo sladkorja. Sladilo dodamo previdno, saj se lahko pri previsoki temperaturi hitro zažge. Pri začinjanju velja preprosto pravilo: olje pomaga, da se začimbe oprimejo semen, vendar ga ne sme biti preveč.

Kako shraniti pečena bučna semena, da ostanejo hrustljava?

Pečena semena najprej povsem ohladimo. Če jih še topla zapremo v posodo, se lahko v njej nabere kondenz, zaradi katerega se zmehčajo. Nato jih shranimo v čisto, suho in nepredušno zaprto posodo ter postavimo na hladno in suho mesto, stran od vlage. Za najboljši okus in hrustljavost jih je smiselno porabiti v nekaj dneh. Če se zmehčajo, jih lahko za kratek čas znova pogrejemo v pečici, nato pa pred shranjevanjem popolnoma ohladimo. Če opazimo plesen, nenavaden vonj ali druge znake kvarjenja, jih zavržemo. Bučna semena so tako preprost način, da pri pripravi jesenskih jedi porabimo več buče in hkrati dobimo okusen dodatek za prigrizke ali obroke. Ko osvojimo osnovni postopek, lahko z različnimi začimbami ustvarimo svojo najljubšo različico.

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