Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok

Krompir je nepogrešljiv del prehrane, pire krompir pa ena njegovih najbolj priljubljenih oblik pripravljanja, piše net.hr . Čeprav ga večina pozna le kot prilogo h glavnim jedem, ga lahko z ustreznimi dodatki hitro spremenimo v samostojen in nasiten obrok .

Različni kuharski amaterji in profesionalci iščejo načine, kako izboljšati klasiko, bodisi z dodatkom maščobe od slanine, z zelišči ali pa z različnimi vrstami sirov. Prav ena takšna različica je nedavno pridobila veliko pozornosti na družbenih omrežjih. Gre za jed uporabnice Amy Sheppard , ki temelji na krompirju, a uporablja specifične tehnike plastenja, da se doseže popoln rezultat. Ključ do uspeha pri tem receptu je pravilno zaporedje dodajanja sestavin in natančna termična obdelava vseh komponent posebej.

Prvi korak priprave je čiščenje in rezanje približno 1,1 kg krompirja. Kosi morajo biti srednje velikosti, da se enakomerno skuhajo v osoljeni vodi. Ko se krompir skuha do točke, da je dovolj mehak za pasiranje, se lotimo priprave čebule.

V ponvi raztopimo 50 gramov masla in dodamo sesekljano čebulo. Čebulo pražimo približno 15 minut na zmernem ognju. Pomembno je, da jo redno mešamo, da ne porjavi prehitro ali se zažge, ampak se počasi zmehča in postane zlato rjave barve.

Ko je krompir kuhan, ga odcedimo in dobro pretlačimo z vilicami ali tlačilko, pri čemer pazimo, da v zmesi ne ostanejo grudice, kar bi pokvarilo teksturo končne jedi.

V gladek pire vmešamo 40 gramov masla in približno 70 mililitrov toplega mleka. Za mešanje uporabimo leseno kuhalnico, da je masa čim bolj kompaktna.

Ko dosežemo želeno teksturo, dodamo pripravljeno karamelizirano čebulo, pest naribanega sira cheddar in žlico poljubnih zelišč. Vse skupaj dobro premešamo ter po okusu začinimo s soljo in poprom.

Pripravljeno krompirjevo zmes predevamo v okroglo posodo za pečenje, ki jo predhodno rahlo namastimo z oljem ali maslom. Zgornji del zmesi s hrbtno stranjo žlice previdno poravnamo, saj bo to osnova za čebulne obročke. Pečico v tem času že ogrejemo na 180 stopinj Celzija s funkcijo kroženja vročega zraka, kar bo zagotovilo enakomerno peko.