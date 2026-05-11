Kremni krompir s sirom
Triki in nasveti

Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok

Pozabite na dolgočasen pire! Ta recept za zapečen krompir s hrustljavo čebulo bo popolnoma spremenil vaš pogled na to klasično prilogo in navdušil vse goste za mizo.

N.R.A.
11. 05. 2026 04.00

Krompir je nepogrešljiv del prehrane, pire krompir pa ena njegovih najbolj priljubljenih oblik pripravljanja, piše net.hr. Čeprav ga večina pozna le kot prilogo h glavnim jedem, ga lahko z ustreznimi dodatki hitro spremenimo v samostojen in nasiten obrok.

Različni kuharski amaterji in profesionalci iščejo načine, kako izboljšati klasiko, bodisi z dodatkom maščobe od slanine, z zelišči ali pa z različnimi vrstami sirov. Prav ena takšna različica je nedavno pridobila veliko pozornosti na družbenih omrežjih. Gre za jed uporabnice Amy Sheppard, ki temelji na krompirju, a uporablja specifične tehnike plastenja, da se doseže popoln rezultat. Ključ do uspeha pri tem receptu je pravilno zaporedje dodajanja sestavin in natančna termična obdelava vseh komponent posebej.

Priprava krompirja in karamelizirane čebule

Prvi korak priprave je čiščenje in rezanje približno 1,1 kg krompirja. Kosi morajo biti srednje velikosti, da se enakomerno skuhajo v osoljeni vodi. Ko se krompir skuha do točke, da je dovolj mehak za pasiranje, se lotimo priprave čebule.

V ponvi raztopimo 50 gramov masla in dodamo sesekljano čebulo. Čebulo pražimo približno 15 minut na zmernem ognju. Pomembno je, da jo redno mešamo, da ne porjavi prehitro ali se zažge, ampak se počasi zmehča in postane zlato rjave barve.

Ko je krompir kuhan, ga odcedimo in dobro pretlačimo z vilicami ali tlačilko, pri čemer pazimo, da v zmesi ne ostanejo grudice, kar bi pokvarilo teksturo končne jedi.

V gladek pire vmešamo 40 gramov masla in približno 70 mililitrov toplega mleka. Za mešanje uporabimo leseno kuhalnico, da je masa čim bolj kompaktna.

Ko dosežemo želeno teksturo, dodamo pripravljeno karamelizirano čebulo, pest naribanega sira cheddar in žlico poljubnih zelišč. Vse skupaj dobro premešamo ter po okusu začinimo s soljo in poprom.

Pripravljeno krompirjevo zmes predevamo v okroglo posodo za pečenje, ki jo predhodno rahlo namastimo z oljem ali maslom. Zgornji del zmesi s hrbtno stranjo žlice previdno poravnamo, saj bo to osnova za čebulne obročke. Pečico v tem času že ogrejemo na 180 stopinj Celzija s funkcijo kroženja vročega zraka, kar bo zagotovilo enakomerno peko.

Kremni krompir s sirom
Kremni krompir s sirom FOTO: AdobeStock

"To je ena tistih večerij, za katero vam nikoli ne bo žal, da ste si vzeli čas za njeno pripravo." - Amy Sheppard

Priprava čebulnih obročkov in pečenje v pečici

Priprava vrhnje plasti zahteva približno 15 paniranih čebulnih obročkov. V posodi jih zmešamo z žlico olja, soljo, poprom in zelišči. Ključen korak je dodatek drobno naribanega sira, ki ga z rokami previdno premešamo, da se prilepi na obročke.

Tako pripravljene obročke položimo na vrh pireja v pekaču. Po želji lahko čez vse skupaj potresemo še dodatno plast naribanega sira cheddar za še bogatejši okus.

Pekač postavimo v pečico za približno 25 minut. Opazujemo peko – cilj je, da čebulni obročki postanejo popolnoma zlati in dobijo izrazito hrustljavo teksturo, sir pa se mora mehurčkasto raztopiti in ustvariti zapečeno skorjo na robu posode.

Zapečen pire krompir s sirom in čebulnimi obročki je jed, ki združuje dostopne sestavine v nasiten in okusen obrok. Ta recept nam pokaže, da z majhnimi popravki in dodatki, kot so zelišča in hrustljava čebula, tudi najbolj preprosto jed pripravimo na raven, ki bo navdušila vsako družino. Ne glede na to, ali boste uporabili domač ali kupljen pire krompir, je končni rezultat vedno bogat in poln arom. Naslednjič, ko boste iskali idejo za hitro večerjo ali zanimivo prilogo za nedeljsko kosilo, se spomnite tega postopka in ga preizkusite v svoji domači kuhinji, saj gre za recept, ki ne razočara.

Zapečen kremni krompir s sirom
Zapečen kremni krompir s sirom FOTO: Shutterstock
Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
pire krompir zapečen krompir čebulni obročki cheddar sir karamelizirana čebula Amy Sheppard inovativni recepti
