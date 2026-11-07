Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh

Domači buhtlji, polnjeni z marmelado in posuti s sladkorjem v prahu, so klasična domača sladica iz kvašenega testa. Priprava te jedi zahteva natančnost, saj se pogosto zgodi, da testo med postopkom ne naraste dovolj, ostane gosto in težko ali pa že nekaj ur po peki izgubi svojo prvotno mehkobo. Da bi se izognili tem pogostim napakam, je treba natančno upoštevati pravila ravnanja s kvasom in časovne okvire vzhajanja testa. Uspeh recepta je namreč neposredno odvisen od pravilne začetne priprave sestavin in potrpežljivosti pri vzhajanju, še preden pekač sploh postavimo v ogreto pečico.

Najpogostejša napaka: Nepravilna temperatura mleka za kvas

Najpogostejša napaka pri pripravi buhtljev se zgodi na začetku postopka, ko aktiviramo kvas. Ključnega pomena je prava temperatura mleka, v katerega kvas dodajamo. Čeprav se zdi logično, da se bo kvas v vročem mleku hitreje aktiviral, previsoka temperatura dejansko prepreči pravilno vzhajanje testa. Mleko je treba pred uporabo segreti na 35 do 38 stopinj Celzija. Če temperatura mleka preseže 45 stopinj Celzija, kvas izgubi del svoje moči, še višje temperature pa ga popolnoma uničijo. Mleka zato nikoli ne smemo zavreti ali ga uporabiti vročega. Če nimate kuhinjskega termometra, si lahko pomagate s preprostim preizkusom. V segreto mleko pomočite prst – tekočina mora biti prijetno mlačna na dotik in vas ne sme peči. To pomeni, da je mleko pripravljeno za dodajanje kvasa.

Poleg pravilne temperature je za rahle buhtlje nujen tudi čas. Testu morate dati dovolj časa za prvo vzhajanje, prav tako pa morajo oblikovani buhtlji pred peko še enkrat počivati v pekaču. Brez teh dveh faz počitka testo ne bo doseglo želene zračnosti.

icon-expand Buhtlji FOTO: Shutterstock

Za uspešno aktivacijo kvasa mora imeti mleko med 35 in 38 stopinj Celzija. Če je toplejše od 45 stopinj, bo uničilo kvas in testo ne bo naraslo.

Potrebne sestavine in priprava osnovnega testa

Za pripravo domačih buhtljev boste potrebovali osnovne sestavine, ki jih verjetno že imate v domači shrambi. Pripravite si gladko moko, suhi (instant) kvas, jajca, navadni sladkor, vaniljev sladkor, sol, maslo in mleko. Za polnjenje buhtljev si pripravite gosto slivovo marmelado, za končni posip pečenega peciva pa še sladkor v prahu. Pred začetkom dela maslo stopite in ga pustite, da se nekoliko ohladi, mleko pa segrejte na ustrezno mlačno temperaturo.

Podroben recept za pripravo štrukljev s točnimi sestavinami si lahko ogledate TUKAJ.

Priprava testa poteka v več preprostih, a natančnih korakih. V veliki skledi najprej zmešajte suhe sestavine: gladko moko, instant kvas, sol, sladkor in vaniljev sladkor. Na sredini naredite jamico ter vanjo dodajte jajca in stopljeno, rahlo ohlajeno maslo. Nato postopoma prilivajte toplo mleko in hkrati gnetite sestavine, dokler ne dobite popolnoma gladkega in prožnega testa. Ugneteno testo prestavite v rahlo naoljeno skledo, ga pokrijte s čisto kuhinjsko krpo in postavite na toplo mesto. Pustite ga vzhajati približno eno uro oziroma toliko časa, da se njegova prostornina podvoji.

icon-expand Buhteljni FOTO: Profimedia

Postopek oblikovanja, polnjenja in peke buhtljev

Ko je testo vzhajalo, sledi oblikovanje in polnjenje buhtljev. Vzhajano testo zvrnite na rahlo pomokano delovno površino, ga na kratko pregnetite, nato pa razvaljajte in razrežite na enake kvadrate. Na sredino vsakega kvadrata položite žličko slivove marmelade. Vogale testa povlecite skupaj in robove zelo dobro stisnite, da marmelada med peko ne bo stekla ven, ter oblikujte lepe kroglice. Pekač dobro namastite z maslom. Vsak oblikovan buhtelj nato rahlo pomočite v stopljeno maslo in ga položite v pekač. Buhtlje zlagajte enega poleg drugega, s stisnjenim delom obrnjenim navzdol. Pred peko je pomembno še drugo vzhajanje v samem pekaču. Zložene buhtlje pokrijte s krpo in jih pustite na toplem počivati še 20 minut. Medtem pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. Vzhajane buhtlje pecite v ogreti pečici od 35 do 40 minut oziroma toliko časa, da po vrhu dobijo lepo zlatorjavo barvo. Ko jih vzamete iz pečice, jih še tople takoj premažite z malo stopljenega masla, kar jim bo dalo dodaten lesk in mehkobo. Pustite jih, da se nekoliko ohladijo, nato pa jih pred postrežbo obilno posujte s sladkorjem v prahu.

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