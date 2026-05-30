Kolač z bezgovim sirupom
Triki in nasveti

Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili

Bezgov sirup je veliko bolj vsestranski, kot si morda mislite. Poleg priprave priljubljenega osvežilnega soka ga lahko uporabite tudi v koktajlih, sladicah in sadnih kupah. Predstavljamo tri preproste, a odlične načine uporabe, ki vas bodo preprosto navdušili.

M.J.
30. 05. 2026 04.00

Marsikateri Slovenec si spomladi naredi zalogo domačega bezgovega sirupa, ki je nepogrešljiv predvsem v toplih poletnih dneh. Večina ga uporablja za pripravo osvežilnega napitka z navadno ali mineralno vodo, vendar njegove možnosti uporabe segajo precej dlje. Zaradi prijetne cvetlične arome in nežne sladkobe je bezgov sirup odličen dodatek številnim jedem in pijačam.

Uporabimo ga lahko pri pripravi koktajlov, z njim popestrimo sladice ali pa ga vključimo v sadne jedi, kjer doda svežino in aromatičen pridih. Če imate doma steklenico domačega bezgovega sirupa in bi radi poskusili nekaj novega, so spodnje ideje odlična izbira.

Hugo koktajl
Hugo koktajl

V penini ali koktajlih

Majhna količina bezgovega sirupa lahko povsem spremeni okus pijače in ji doda elegantno cvetlično noto. Še zlasti odlično se poda k penini ali prosecu, saj ustvari lahkotno in osvežilno poletno kombinacijo.

Priljubljena izbira je tudi v koktajlih, predvsem v osvežilnem hugo koktajlu, kjer bezgov sirup kombiniramo s penino ali prosekom, mineralno vodo, limeto ali limono in meto. Zelo dobro se poda tudi h gin tonicu, saj nekoliko omili grenkobo tonika in ustvari prijetno aromatično ravnovesje.

Pri uporabi v koktajlih velja le eno pravilo – z bezgovim sirupom ne pretiravajte. Že manjša količina zadostuje, da pijača dobi bogatejši okus in prijetno sladkobo.

Bezgova aroma lepo poudari sadne okuse in sladici doda svež poletni značaj.
Za namakanje biskvita

Bezgovega sirupa pa ne uporabljamo samo za pijače, ampak tudi pri pripravi sladic. Z njim lahko navlažimo biskvit za torto, pecivo ali rolado, saj poskrbi za dodatno sočnost in prijetno aromo.

Še posebej dobro se poda k limoninim sladicam, jagodnim tortam ali lahkim skutnim kremam.

Sirup lahko uporabite samostojno ali pa ga zmešate z malo limoninega soka in vode, da okus ostane uravnotežen in ne presladek.

PRIPOROČAMO RECEPT: Limonin kolač z bezgovim sirupom

PRIPOROČAMO RECEPT: Jogurtove rezine z bezgom in jagodami

Uporabite ga za pripravo preliva za sveže narezano sezonsko sadje, ki navduši vsakega gosta.
Preliv za sadne solate

Bezgovega sirupa bodo veseli tudi ljubitelji sadnih solat. Nekaj žlic sirupa zmešajte z limoninim sokom in drobno sesekljano meto, nato pa prelijte čez sveže sadje.

Takšen preliv se odlično poda k jagodam, borovnicam, melonam, breskvam ali marelicam. Sadje dobi dodatno aromo, hkrati pa ostane sveže in lahkotno.

Ta preprost trik je odlična izbira za poletne piknike, lahke sladice ali osvežilno malico v vročih dneh.

