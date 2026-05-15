okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Priprava bezgovega sirupa
Triki in nasveti

Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh

Pomlad prinese enega najbolj prepoznavnih vonjev v naravi – cvetoči bezeg. Njegovi nežni, beli cvetovi so v tem obdobju v polnem razcvetu in so osnova za enega najbolj priljubljenih domačih napitkov: osvežilni bezgov sirup.

M.J.
15. 05. 2026 04.00

Čeprav ima skoraj vsaka družina svoj recept in drobne skrivnosti priprave, se vedno znova pojavi isto vprašanje: Koliko bezgovih cvetov potrebujemo na liter vode?

Ključno je pravo razmerje

Po ustaljeni praksi v domači pripravi sirupov, ki se je drži tudi marsikatera slovenska gospodinja, velja preprosto pravilo:

- na 1 liter vode uporabimo približno 10–12 cvetov bezga, 1 kg sladkorja in 1 limono ali 20 g citronske kisline.

To razmerje se pogosto uporablja kot "zlata sredina", ki zagotavlja dobro aromo, dovolj sladkobe in tudi obstojnost sirupa.

Bezgov sirup po receptu naših babic
Preberi še Bezgov sirup po receptu naših babic

Če pripravljamo večjo količino, razmerje ostane enako, kar pomeni, da za 5 litrov vode uporabimo približno 60 cvetov (odvisno od velikosti kobulov), 5 kg sladkorja in 100 g citronske kisline.

Različni viri poudarjajo, da se količina cvetov lahko nekoliko prilagaja intenzivnosti okusa – več cvetov pomeni močnejšo aromo, manj cvetov pa bolj nežen sirup.

Bezgove cvetove nabiramo zjutraj v suhem vremenu stran od prašnih in asfaltnih cest.
Bezgove cvetove nabiramo zjutraj v suhem vremenu stran od prašnih in asfaltnih cest. FOTO: iStock

Ključno je uporabiti prave cvetove

Ko se lotimo priprave sirupa, poiščemo cvetove, ki so povsem beli, razprti in imajo močen sladek vonj. Po možnosti naj tudi še nimajo znakov venenja. Predvsem se izogibamo cvetovom, ki so rjavi ali uveli, saj so manj okusni od lepih, odprtih cvetov.

Velikost cvetov prav tako igra vlogo; večji in bolj polni cvetovi dajejo močnejšo aromo, če pa imamo na voljo manjše, preprosto povečamo njihovo število glede na recept.

Kot poroča Zadovoljna.dnevnik.hr, je za najboljšo aromo pomembno, da cvetove nabiramo:

- v suhem in sončnem vremenu,

- ko je cvetni prah (rumenkasta obloga) še svež in izrazit.

Ta cvetni prah je ključen za značilen vonj in okus sirupa, kar poudarjajo tudi številni zeliščarski priročniki.

Bezgov, metin, jagodni: osnove priprave domačih sirupov
Preberi še Bezgov, metin, jagodni: osnove priprave domačih sirupov

Prav tako je zelo pomembna tudi lokacija nabiranja:

- izogibamo se cestam in prometnim območjem,

- ne nabiramo ob industrijskih območjih ali škropljenih poljih,

- najboljša izbira so gozdni robovi, travniki in neonesnažena narava.

Tako zmanjšamo prisotnost nečistoč in zagotovimo bolj kakovosten končni izdelek.

Ne pozabite, da imajo lahko že majhne spremembe velik vpliv na končni okus in konsistenco vašega sirupa.
Ne pozabite, da imajo lahko že majhne spremembe velik vpliv na končni okus in konsistenco vašega sirupa. FOTO: iStock

Ali lahko uporabimo manj sladkorja?

V zadnjih letih se pojavlja vse več "lahkih" različic bezgovega sirupa z manj sladkorja. Kljub temu je treba vedeti, da sladkor ni le sladilo, ampak tudi naravni konzervans. To pomeni, da ima z uporabo manjše količine sladkorja sirup krajši rok uporabe. Sirup je v tem primeru bolje hraniti v hladilniku in ga tudi hitreje porabiti.

Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Preberi še Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši

Še en ključen trik za daljšo obstojnost

Pogosta težava, s katero se lahko srečamo pri izdelavi domačega bezgovega sirupa, je tudi ta, da ta sčasoma zavre. A tudi temu se lahko ognemo, če poskrbimo, da za shranjevanje sirupa uporabimo čiste in sterilizirane steklenice ter pokrovčke. Sterilizacija steklenic je nujna za dolgotrajno obstojnost sirupa in preprečevanje razvoja neželenih mikroorganizmov.

Preprost in učinkovit način sterilizacije je v pečici. Pečico segrejemo na 100 stopinj Celzija. Medtem ko se pečica segreva, čiste in oprane steklenice (brez plastičnih delov) razporedimo po najnižji rešetki pečice. Pustimo jih v zaprti pečici približno 10 minut oziroma toliko časa, dokler na notranji strani steklenic ne opazimo več kapljic vode. Suha površina nakazuje, da je voda izhlapela in da so steklenice dovolj segrete, da je uničena večina mikroorganizmov. Steklenice previdno vzamemo iz pečice in vanje takoj nalijemo sirup ter jih zapremo.

Bezgova šabesa: Tradicionalni recept za poletno osvežitev
Preberi še Bezgova šabesa: Tradicionalni recept za poletno osvežitev

Vir: Zadovoljna.dnevnik.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
bezgov sirup bezeg domač bezgov sirup bezgovi cvetovi manj sladek bezgov sirup bezgov sok
Triki in nasveti

Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo

Dominvrt.si Cvetoča grmovnica, ki na vašem vrtu ustvari dišečo opojno oazo
Dominvrt.si Čudovita cvetoča grmovnica, ki se odlično obnese kot živa meja
Dominvrt.si Nasvet, s katerim bodo vaše rože cvetele vse leto
Dominvrt.si Odkrijte številne prednosti nabiranja in gojenja bezgovih jagod in cvetov
Dominvrt.si Ljubka majhna rastlinica, ki je primerna za vsak prostor
Dominvrt.si Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
24ur.com Setev vrtnega cvetja
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20