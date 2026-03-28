Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov

Vsako leto znova iščemo nove ideje, kako bi popestrili velikonočne pirhe. Čeprav so čebulni olupki in barvanje z vinom še vedno priljubljeni, je v zadnjih letih pravi trend postala nekoliko drugačna, a zelo zabavna tehnika – barvanje jajc z rižem .

Preprosta tehnika barvanja pirhov, ki jo morate preizkusiti!

Ta metoda je navdušila predvsem zaradi svojega posebnega učinka. Riž namreč ustvari zanimive, pikaste in marmornate vzorce , zaradi katerih je vsak pirh edinstven. Poleg tega je postopek izjemno preprost in primeren tudi za ustvarjanje z otroki.

Sestavine:

- jajca

- riž (navaden beli, lahko tudi rjavi)

- jedilne barve (tekoče ali v gelu)

- plastične vrečke ali posodice s pokrovom

Postopek:

Jajca najprej trdo skuhajte in jih nekoliko ohladite (naj bodo še rahlo topla, ne vroča).

V vrečko ali posodico stresite nekaj žlic riža.

Rižu dodajte nekaj kapljic jedilne barve in ga dobro premešajte, da se barva enakomerno razporedi.

V obarvan riž položite jajce, zaprite vrečko ali posodico in jo nežno stresajte, da se barva prenese na lupino.

Jajce previdno vzemite iz riža in ga odložite na podlago, da se posuši.