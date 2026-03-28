Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov

Vsako leto znova iščemo nove ideje, kako bi popestrili velikonočne pirhe. Čeprav so čebulni olupki in barvanje z vinom še vedno priljubljeni, je v zadnjih letih pravi trend postala nekoliko drugačna, a zelo zabavna tehnika – barvanje jajc z rižem.
Ta metoda je navdušila predvsem zaradi svojega posebnega učinka. Riž namreč ustvari zanimive, pikaste in marmornate vzorce, zaradi katerih je vsak pirh edinstven. Poleg tega je postopek izjemno preprost in primeren tudi za ustvarjanje z otroki.
Kako barvati pirhe z rižem?
Sestavine:
- jajca
- riž (navaden beli, lahko tudi rjavi)
- jedilne barve (tekoče ali v gelu)
- plastične vrečke ali posodice s pokrovom
Postopek:
Jajca najprej trdo skuhajte in jih nekoliko ohladite (naj bodo še rahlo topla, ne vroča).
V vrečko ali posodico stresite nekaj žlic riža.
Rižu dodajte nekaj kapljic jedilne barve in ga dobro premešajte, da se barva enakomerno razporedi.
V obarvan riž položite jajce, zaprite vrečko ali posodico in jo nežno stresajte, da se barva prenese na lupino.
Jajce previdno vzemite iz riža in ga odložite na podlago, da se posuši.
Kombiniranje barv
Za bolj zanimiv učinek lahko jajce postopoma povaljate v več različnih barvah riža.
Nasveti za najboljši rezultat:
Jajca naj bodo čista – pred barvanjem jih obrišite z malo kisa, da odstranite maščobo (in kodo, če uporabite v trgovini kupljena jajca). Za večji barvni učinek je najbolje, da uporabite bela jajca.
Uporabljajte manj barve – preveč barve lahko ustvari madeže namesto lepih vzorcev.
Eksperimentirajte z več barvami – kombiniranje ustvari najlepše rezultate.
Ne brišite jajc – pustite, da se naravno posušijo, sicer boste uničili vzorec.
Uporabite rokavice – barva se hitro prime tudi na kožo.
Za sijaj dodajte olje – ko so pirhi povsem suhi, jih premažite z malo olja za lep končni videz.
Barvanje pirhov z rižem je odlična alternativa klasičnim metodam, saj združuje preprostost, ustvarjalnost in čudovit končni rezultat. Če želite letos nekaj drugačnega, bodo ti pisani, unikatni pirhi zagotovo prava izbira za vašo velikonočno mizo.