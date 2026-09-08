Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi

Čeprav je špinača na videz čista, se med njenimi listi pogosto skrivajo drobni delci zemlje, peska in drugih nečistoč. Ker raste blizu tal, so listi še posebej izpostavljeni umazaniji in morebitnim mikroorganizmom. Kot pojasnjujejo strokovnjaki za varnost hrane, pranje pomaga odstraniti del umazanije, ostankov pesticidov in bakterij s površine listov.

Zakaj samo hitro spiranje pod vodo ni vedno dovolj?

Veliko ljudi špinačo preprosto za nekaj sekund splakne pod tekočo vodo. To sicer odstrani del nečistoč, vendar se pesek in zemlja pogosto zadržujeta v pregibih listov. Zato je učinkovitejša metoda namakanje v hladni vodi. Tako se umazanija loči od listov in potone na dno posode.

icon-expand Ker špinača raste blizu tal, so listi še posebej izpostavljeni umazaniji in morebitnim mikroorganizmom. FOTO: Dreamstime

Kako pravilno oprati špinačo?

Postopek je preprost: 1. Najprej odstranite ovenele, poškodovane ali porumenele liste.

2. Večjo posodo napolnite s hladno vodo.

3. Liste potopite v vodo in jih nežno premešajte z rokami.

4. Pustite jih stati nekaj minut, da se zemlja usede na dno.

5. Špinačo nato previdno dvignite iz vode, namesto da bi vodo odcedili skozi liste. Tako se umazanija ne prenese nazaj na zelenjavo.

6. Na koncu liste še enkrat sperite pod hladno tekočo vodo. Če je špinača zelo umazana, postopek ponovite še enkrat.

Je treba uporabiti tudi kis in sodo bikarbono?

Na spletu je mogoče najti številne nasvete o pranju zelenjave s kisom ali sodo bikarbono. Nekateri portali omenjajo, da lahko razredčena kisova raztopina pomaga pri dodatnem čiščenju površine listov, vendar poudarjajo, da je za večino domačih kuhinj temeljito pranje v hladni vodi povsem dovolj. Pomembno je predvsem, da za pranje nikoli ne uporabljate mila ali detergentov, saj lahko ostanki teh snovi ostanejo na hrani.

icon-expand Priporočeno je, da oprano špinačo dobro osušite, uporabite centrifugo za solato ali jo nežno popivnate s kuhinjsko brisačo. FOTO: Shutterstock

Kaj pa špinača iz vrečke?

Na embalaži je pogosto zapisano, da je špinača že oprana oziroma pripravljena za uporabo. Takšni izdelki so bili industrijsko očiščeni, zato dodatno pranje običajno ni potrebno. Nekateri strokovnjaki celo opozarjajo, da lahko ponovno pranje poveča tveganje za navzkrižno kontaminacijo v domači kuhinji. Če pa opazite ostanke zemlje ali druge nečistoče, jo vseeno sperite.

Še ena pogosta napaka: mokra špinača v hladilniku

Pranje je pomembno, enako pomembno pa je tudi sušenje. Mokri listi se hitreje pokvarijo in izgubijo svežino. Zato je priporočeno, da oprano špinačo dobro osušite, uporabite centrifugo za solato ali jo nežno popivnate s kuhinjsko brisačo. Če jo želite shraniti za pozneje, jo hranite v zaprti posodi ali vrečki skupaj s papirnato brisačo, ki bo vpila odvečno vlago.

Majhen korak, velika razlika

Pravilno pranje špinače vzame le nekaj minut, vendar lahko bistveno izboljša okus jedi in zmanjša možnost, da bi na krožniku pristali pesek, zemlja ali druge nezaželene nečistoče. Naslednjič, ko boste pripravljali špinačno solato, juho ali prilogo, si zato vzemite nekaj dodatnih minut, vaše brbončice vam bodo hvaležne.

Okusne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Okusno.je e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi recepti in kuharskimi nasveti. Zate jih pripravlja uredništvo Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.