Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost

Ni vse v ceni, veliko je v sestavinah

'Premium', 'gurmanski', 'naravni'... Zamrzovalne vitrine so polne mamljivih oznak, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je bolje pogledati seznam sestavin, kot da se ravnamo samo po ceni. Kakovosten sladoled običajno temelji na mleku, smetani in pravih aromah, medtem ko se cenejši izdelki pogosto bolj zanašajo na rastlinske maščobe, arome in dolg seznam dodatkov. A to žal ne drži vedno. Včasih za višjo ceno plačamo predvsem privlačno embalažo, prepoznavno blagovno znamko ali trendovski okus.

icon-expand . Kakovosten sladoled običajno temelji na mleku, smetani in pravih aromah. FOTO: Shutterstock

Zakaj nekateri sladoledi delujejo bolj kremasto?

Ste kdaj opazili, da se nekateri sladoledi kar stopijo v ustih, drugi pa so bolj puhasti? Razlika je pogosto v količini zraka. Nekateri proizvajalci v maso med izdelavo vmešajo več zraka, zaradi česar je sladoled lažji in bolj voluminozen. Premijski sladoledi imajo praviloma manj zraka, zato so bolj gosti, kremasti in intenzivnega okusa. Zato dva enako velika lončka nista nujno enako bogata.

Trik, ki ga uporabljajo ljubitelji sladoleda

Naslednjič v trgovini vzemite v roke dva podobno velika lončka (ali banjici). Če je eden občutno težji, je to lahko znak, da vsebuje več dejanskih sestavin in manj zraka. Kot poroča Food Republic, je prav gostota eden od pokazateljev bolj kakovostnega sladoleda. Seveda tudi v tem primeru obstajajo izjeme, a je to kljub vsemu zanimiv trik, ki ga pozna malo kupcev.

Gelato, sladoled ali zamrznjena sladica?

Vsi so mrzli, sladki in osvežilni, a niso enaki. Healthline pojasnjuje, da ima italijanski gelato običajno manj maščobe in manj vmešanega zraka kot klasični sladoled, zato je bolj gost in izrazitega okusa. Tudi oznaka 'zamrznjena sladica' ni nujno nekaj slabega. Pomeni le, da izdelek po sestavi odstopa od klasičnega sladoleda. Včasih gre za uporabo rastlinskih maščob, drugič za drugačno razmerje sestavin.

icon-expand Pri izbiri naj vas ne vodi le cena. Raje preverite sestavine, poglejte, kaj dejansko kupujete. FOTO: iStockphoto

Kaj je pri sladoledu pravzaprav najpomembnejše?

Če vprašate slaščičarje, boste pogosto dobili zelo preprost odgovor: okus. Najdražji pistacijev sladoled ni nujno boljši od dobro pripravljenega vaniljevega. Prav tako ni nujno, da bo premium znamka bolj navdušila od lokalne sladoledarne, ki stavi na sezonske sestavine in svežo pripravo. Morda je zato najboljši nasvet ta, da vas pri izbiri ne vodi le cena. Raje preverite sestavine, poglejte, kaj dejansko kupujete, nato pa zaupajte svojim brbončicam.

Okusne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Okusno.je e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi recepti in kuharskimi nasveti. Zate jih pripravlja uredništvo Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.