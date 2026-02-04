6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino

Juha je eden najbolj vsestranskih, hranljivih in cenovno dostopnih obrokov, ki jih lahko pripravimo doma. V enem samem loncu lahko združimo zelenjavo, beljakovine, stročnice ali polnozrnata žita ter izbrane začimbe, ki skupaj ustvarijo topel, nasiten obrok – idealen tako za kosilo kot večerjo. Poleg tega je juha odlična izbira za kuhanje vnaprej, saj se brez težav shranjuje in zamrzne, njen okus pa je pogosto naslednji dan celo še boljši.

Čeprav je priprava juhe praviloma preprosta, pa se razlika med povprečno in res vrhunsko juho pogosto skriva v detajlih. Že z nekaj premišljenimi dodatki in preprostimi kuharskimi triki lahko okus poglobimo, zaokrožimo ali mu dodamo povsem novo dimenzijo. Portal EatingWell navaja več presenetljivih sestavin, ki lahko povsem spremenijo končni rezultat in vaš naslednji lonec juhe povzdignejo na višjo raven. Predstavljamo jih šest – takšnih, ki jih morda že imate doma, a jih doslej niste pomislili dodati juhi.

icon-expand Sirove skorje so polne okusa in se odlično obnesejo pri pripravi juh in jušnih osnov. FOTO: Shutterstock

1. Sirova skorja

Ne delajte začetniške napake in ne zavrzite trde skorje parmezana. Namesto tega jo shranite za naslednji lonec juhe. Najbolje jo je hraniti v zamrzovalniku, v vrečki, ki jo je mogoče ponovno zapreti – tako boste imeli skrivno orožje, polno umamija, vedno pri roki. Sirove skorje juham, omakam in enolončnicam dodajo globino, polnost in izrazit okus. Skorja sira Pecorino Romano prispeva več slanosti in ostrine, medtem ko Parmigiano Reggiano ali Grana Padano dodata bolj zemeljsko, rahlo pikantno noto. Skorjo med kuhanjem preprosto dodajte v lonec in jo pred serviranjem odstranite.

2. Jedilni kvas

Kvasni kosmiči oziroma jedilni kvas imajo prijeten oreščkast, rahlo sirast okus, ki juham doda bogato, zaokroženo aromo. Obenem gre za hranljivo živilo, saj je polno vitaminov skupine B in beljakovin, zaradi česar je odlična izbira tudi za vegetarijanske in veganske jedi. Jedilni kvas se odlično obnese kot začimba za zelenjavne juhe, lahko pa ga potresete tudi po že pripravljeni juhi tik pred serviranjem. Lepo se ujame tudi s stročnicami, žiti in celo mesnimi jedmi, kjer poudari njihov naravni okus.

3. Ekstra deviško oljčno olje

Kakovostno ekstra deviško oljčno olje v juhi opravlja dvojno vlogo: služi kot osnova za kuhanje in kot zaključni poudarek, ki jed poveže v celoto. Začnite s praženjem čebule, česna in druge zelenjave na olju, saj maščoba pomaga sprostiti aromatične spojine in okrepi okus. A ne pozabite na zadnji korak – tik pred serviranjem juho pokapajte z nekaj kapljicami oljčnega olja. Po želji ga lahko zamenjate z aromatiziranim oljem, na primer tartufovim, bazilikinim ali limoninim. Bučnim in krompirjevim juham se odlično poda tudi domače bučno olje.

icon-expand Kremne zelenjavne juhe odlično popestri dodatek kakovostnega olja. FOTO: Shutterstock

4. Gobji prah

Gobji prah je izjemno močan ojačevalec okusa, ki deluje že v zelo majhnih količinah. Pripravljen je iz posušenih gob, zmletih v droben prah, in je prava umami bomba okusa. Že ena čajna žlička doda jedem globok, zemeljski okus, ki obogati zelenjavne juhe, mesne jedi in nasitne enolončnice z žiti ali stročnicami. Še posebej dobro se obnese v juhah brez mesa, kjer ustvari občutek polnosti okusa.

5. Grški jogurt

Pravi grški jogurt je gost, kremast in presenetljivo vsestranski dodatek juham. Doda jim svilnato, kremasto teksturo brez teže smetane ter hkrati poveča vsebnost beljakovin. Odlično se obnese v bučkini, paradižnikovi ali bučni juhi, pa tudi kot končni nadomestek kisle smetane v juhah, kot je boršč. Pomembno je, da jogurt vmešate šele na koncu, ko lonec že odstavite z ognja, saj se lahko pri previsoki temperaturi sesiri.

icon-expand Grški jogurt poskrbi za svilnato, kremasto teksturo brez teže smetane ter hkrati poveča vsebnost beljakovin. FOTO: Shutterstock

6. Kapljica kisline (limonin sok ali kis)

Če se vam zdi, da juhi nekaj manjka, je odgovor pogosto kislina. Nekaj kapljic svežega limoninega soka, jabolčnega ali vinskega kisa lahko povsem prebudi okuse in uravnoteži bogate, težke note. Kislino vedno dodajajte postopoma in na koncu kuhanja. Posebej dobro deluje v zelenjavnih in kremnih juhah, kjer poudari naravne okuse sestavin in juho naredi bolj svežo ter lahkotno.

