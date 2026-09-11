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Gobova juha v loncu
Triki in nasveti

5 ključnih nasvetov za najboljšo gobovo juho

Gobova juha ni le topla jed, ki nas segreva v hladnih dneh – je pravo kulinarično doživetje, ki združuje zemeljske okuse narave s preprosto, a bogato teksturo. Kako pripraviti popolno verzijo le-te?

okusno.je
11. 09. 2026 10.10

Gobe so edinstvena sestavina, ki že stoletja kraljuje v svetovni kuhinji. Bogate so z umamijem, skrivnostnim okusom, ki intenzivno razvaja naše brbončice in zadovoljuje še tako zahtevne jedce. Njihova raznolika tekstura in okus omogočata pripravo številnih jedi, med katerimi je gobova juha ena najbolj priljubljenih. 

Napake, ki jih delamo pri pripravi gob
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Vrste gob za v juho 

Pri pripravi gobove juhe lahko uporabite različne vrste gob, odvisno od vašega okusa in njihove dostopnosti: 

- Šampinjoni: So najbolj dostopni in pogosti v kuhinji. Imajo blag okus, ki se odlično poda k drugim sestavinam. 

- Lisičke: Imajo rahlo pikanten, orehast okus in so odlična izbira za juho z bogatejšim okusom. 

Lisičke se odlično podajo tudi k piščancu v omaki.
Lisičke se odlično podajo tudi k piščancu v omaki. FOTO: Shutterstock

Jurčki: Znani so po svojem močnem, zemeljskem okusu. Juho bodo obogatili s polnim in bogatim okusom.

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Ješprenjčkova enolončnica z jurčki
Ješprenjčkova enolončnica z jurčki
1 h 10 min

Enoki: Priljubljena azijska vrsta gob, ki je z nežnim okusom in hrustljavo teksturo odlična dopolnitev kremnih juh. 

Šitake: Imajo mesnat okus z rahlim pridihom dimljenosti. So kot nalašč za juhe z bolj eksotičnim pridihom. 

Vsaka vrsta gob bo juhi dala drugačen značaj, zato se ne bojte eksperimentiranja. Poznavalci pravijo, da boste najboljšo juho dobili, če boste uporabili kombinacijo različnih gob, za dodatno aromo in okus, pa lahko v juho dodate tudi malo posušenih gob.

Kako do sila okusne gobove juhe

1. Priprava Gob 

Priprava gob se začne že pri čiščenju. Gobe so občutljive in se hitro prepojijo z vodo, kar lahko vpliva na njihovo teksturo. Namesto da jih perete pod tekočo vodo, jih nežno obrišite z vlažno krpo ali krtačo. Odstranite vso zemljo in nečistoče, nato pa jih narežite na enakomerne kose ali lističe. To bo zagotovilo, da se bodo vse gobe skuhale enakomerno. 

Če pa želite uporabiti sušene gobe, kot so jurčki, ki juhi dodajo izjemno bogat okus, jih pred uporabo namočite v topli vodi, da se rehidrirajo, nato pa vodo, v kateri so se namakale, precedite in dodajte juhi. 

Jurčki zagotavljajo izjemno poln okus.
Jurčki zagotavljajo izjemno poln okus. FOTO: osebni arhiv

2. Jušna osnova 

Osnova je srce vsake dobre juhe. Doma pripravljena zelenjavna ali piščančja osnova je vedno boljša izbira kot kupljene jušne kocke ali instant juhe, saj je bogatejša in naravnejša. Če uporabljate kupljeno osnovo, bodite pozorni na vsebnost soli in konzervansov – izberite tiste z nižjo vsebnostjo soli in brez umetnih dodatkov. 

3. Praženje gob 

Za globlji okus gobe pred kuhanjem na hitro prepražite. To pomaga sprostiti njihove naravne arome, juhi pa doda dimenzijo. Gobe pražite na srednje visoki temperaturi, dokler ne postanejo zlate in rahlo hrustljave, dodatek masla med tem procesom pa bo okus še bolj popestril.

4. Dodajanje zelišč in začimb 

Pri začimbah bodite kreativni, a tudi previdni. Sveža zelišča, kot so timijan, rožmarin in peteršilj, se odlično podajo h gobam. Timijan in rožmarin dodajte že na začetku kuhanja, saj potrebujeta čas, da sprostita svoje arome, sveži peteršilj pa dodajte tik pred serviranjem, da ohrani svojo svežino. 

Da bo juha še slastnejša, ji dodajte nekaj belega vina. Kisline v vinu uravnotežijo intenziven okus gob in zagotovijo prijetno svežino. Po dodajanju vina pustite, da tekočina rahlo povre, preden jo zmešate z osnovo ali vodo. 

5. Tekstura juhe 

Gre za osebno izbiro. Nekateri obožujejo gladko, kremasto juho (odličen recept najdete TUKAJ), drugi pa raje uživajo v bolj grobi teksturi z vidnimi koščki gob. Za kremasto različico lahko juho na koncu kuhanja delno ali popolnoma zmešate s paličnim mešalnikom, dodatek hladnega koščka masla in smetane ali sojine smetane, če želite vegansko različico, pa bo še dodatno pripomogel k svilnati teksturi in razkošnemu okusu. Če imate raje več teksture, juhe ne zmešajte preveč in v njej pustite nekaj celih kosov gob ter zelenjave. 

Recept za navdih

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Gobova juha s krompirjem in smetano
Gobova juha s krompirjem in smetano
35 min

 S pravilno izbiro gob, pazljivo pripravo in malo kreativnosti lahko ustvarite jed, ki bo navdušila tudi najzahtevnejše goste. Prijetno kuhanje in dober tek! 

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