Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Rižev narastek s skuto
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Ajdova kaša je izjemno zdravo in hranljivo živilo. Ne le, da je bogata z vlakninami in antioksidanti, temveč je tudi brez glutena, zaradi česar je primerna tudi za tiste, ki se izogibajo pšeničnim izdelkom. Preverite, kako izboljšati njeno pripravo in jo popeljati na vrhunski kulinarični nivo.
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Francoska solata je nepogrešljiv del prazničnega menija, a kljub preprosti pripravi pogosto ne izpade tako, kot bi si želeli. Da bo res sočna, uravnotežena in prave teksture, se je treba izogniti trem najpogostejšim napakam: pretirani uporabi majoneze, razkuhani zelenjavi in nepravilnemu začinjanju.
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Ko je govora o sarmi, verjetno vsi dobro vemo, za kakšno jed gre. Riž, mleto meso, čebula in začimbe, tesno zaviti v liste kislega zelja in kuhani v slastni omaki. A da je sarma odličnega okusa, je dobro poznati nekaj drobnih trikov in nasvetov, ki jih je pri pripravi dobro upoštevati za popoln uspeh.
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
V čem tiči skrivnost popolno pečene svinjske ribice, da je sočna, mehka in s čudovito hrustljavo skorjico? Gre za kombinacijo dveh tehnik kuhanja in uporabe omamne marinade.
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
S toplim 'kuhančkom' se navadno grejemo ob mrzlih zimskih večerih, je pa tudi priljubljena pijača prazničnih dni in skorajda ne sme manjkati na nobenem zimskem druženju. Predstavljamo vam nekaj nepogrešljivih nasvetov, s katerimi boste pripravili najboljše kuhano vino, ki bo ogrelo dušo in dvignilo razpoloženje.
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Krožnik najrazličnejših piškotov je med prazniki zagotovo ena najbolj priljubljenih in tudi nepogrešljivih sladkih razvad. Delo si lahko bistveno olajšamo, če pripravimo osnovno testo, ki ga potem razdelimo na posamezne dele, v katere dodamo poljubne dodatke, kot so mleti oreški in kakav. Tako dobimo več različnih vrst testa, iz katerih lahko pripravimo najrazličnejše piškote – od linških rožic in išlerjev, do lešnikovih rogljičkov ter krhkih maslenih piškotov, ki se kar stopijo v ustih.
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Dobro testo je osnova vsake dobre potice. Ne glede na to, ali prisegate na orehovo, makovo ali pehtranovo različico, je mehko, voljno in rahlo testo tisto, kar naredi potico nepozabno. Čeprav se recepti lahko nekoliko razlikujejo, obstaja nekaj preverjenih trikov in nasvetov, ki vam bodo pomagali do popolnega rezultata.
Ključni triki za pripravo popolnih čokoladnih razpokančkov, ki se topijo v ustih
Med vsemi piškoti, ki jih pečemo za praznike, so v zadnjih letih na vrhu seznama priljubljenosti čokoladni razpokančki. Piškoti nas očarajo tako z videzom kot tudi okusom. Pod krhko in čudovito razpokano površino se namreč skriva sočna in okusna čokoladna sredica. Predstavljamo vam nekaj nepogrešljivih nasvetov za peko popolnih čokoladnih razpokančkov.
Trik za peko sočnega piščanca s popolno hrustljavo kožo
Pečen piščanec na soli je ena tistih metod, ki preseneti s svojo preprostostjo, rezultat pa je tako dober, da jo po prvem poskusu večina vzame za svojo stalnico. Za pripravo ne potrebujemo skoraj ničesar – le celega piščanca in debele plasti soli. Kljub temu pa je rezultat neverjetno sočen, aromatičen in čudovito hrustljav. V nadaljevanju razkrivamo, zakaj ta način deluje, kako poteka priprava in katere trike je dobro poznati, da bo piščanec vsakič popoln.
Ključ do rahlih in mehkih 'knedlčkov', ki se v ustih takoj razpustijo
Zdrobovi žličniki oziroma 'knedlčki' so preprost, a zelo okusen dodatek juham in jedem na žlico. Čeprav se zdijo enostavni, se pogosto zgodi, da nam ne uspejo, saj so pretrdi ali pa razpadejo. Predstavljamo vam nekaj osnovnih pravil, ki jih morate pri njihovi pripravi upoštevati.
Zakaj se piškoti razlezejo in kako lahko to preprečimo?
Ko se lotimo peke piškotov, si predstavljamo, da bomo dobili lepe hrustljave kupčke, ki držijo obliko kot majhne snežne kepe. A včasih se zgodi katastrofa: piškoti se razlezejo in bolj spominjajo na otočke po taljenju ledenikov kot na praznične grižljaje. Zakaj se to zgodi – in kako lahko to preprečimo?
Medeno testo: triki in preverjen recept za pripravo medenjakov, medene hišice in piškotov
Naj bo vaš dom napolnjen z vonjem po praznikih! Z našimi nasveti in receptom za medeno testo boste brez težav ustvarili dišeče medenjake, čudovite hišice in okusne okraske, ki bodo navdušili vse. Preprosto, okusno in nepozabno!