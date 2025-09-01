okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Legendarne torte, brez katerih včasih ni minilo nobeno praznovanje
Sladice

Legendarne torte, brez katerih včasih ni minilo nobeno praznovanje

Ko ne veste, kaj bi skuhali, je ta hitra jed odlična izbira
Meso

Ko ne veste, kaj bi skuhali, je ta hitra jed odlična izbira

40 min
Kremasto pecivo iz treh plasti, ki prekaša celo trikrat pečene rezine
Sladice

Kremasto pecivo iz treh plasti, ki prekaša celo trikrat pečene rezine

Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Triki in nasveti

Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke

Lahka večerja za hujšanje: preproste ideje za zdrave večerne obroke
Zdravo in vegi

Lahka večerja za hujšanje: preproste ideje za zdrave večerne obroke

Sladice
Vasina torta: legendarna sladica, ki je preživela generacije

Vasina torta: legendarna sladica, ki je preživela generacije

Vasina torta je klasična srbska sladica, prepoznavna po bogati kuhani kremi z orehi, nežni biskvitni osnovi in beljakovi snežni glazuri. Torta je praznična in nostalgična, polna okusa in spominov, ki jo številne družine še vedno pripravljajo po receptu, ki se prenaša iz roda v rod.

Sladice
Recept naše bralke za jesensko torto, ki bo deležna številnih pohval

Recept naše bralke za jesensko torto, ki bo deležna številnih pohval

Kostanjeva torta naše bralke je prava jesenska poslastica, v kateri se prepletajo nežna kostanjeva krema, rahel kakavov biskvit in bogat čokoladni ganaš. Preprosta, a razkošna sladica, ki jo boste pripravili z veseljem, pojedli pa še raje.

Noro dobra čokoladna torta: Rahla, kremasta in vedno uspe!
Sladice

Noro dobra čokoladna torta: Rahla, kremasta in vedno uspe!

Čokoladna torta s kremastim nadevom in čokoladnim prelivom je tako enostavna za pripravo, da vam bo zagotovo všeč!

Preprost slaščičarski trik za popolno pečen tortni biskvit
Triki in nasveti

Preprost slaščičarski trik za popolno pečen tortni biskvit

Slaščičarji poudarjajo, da se sestavine pri sobni temperaturi bolje povežejo, kar ustvari bolj gladko in enakomerno biskvitno maso, ki se tudi lepše speče.

5 božanskih poletnih tort, pripravljenih brez prižiganja pečice
Sladice

5 božanskih poletnih tort, pripravljenih brez prižiganja pečice

Poletje je čas dopustov in domačih zabav, ki jih lahko naredimo še bolj prijetne in okusne s kakšno domačo sladico. In dobra tortica bo vsekakor odlična izbira, še posebej, če vam zanjo sploh ne bo treba prižigati pečice. Predstavljamo vam pet najljubših receptov poletnih tort brez peke, ki so tako okusne, da se boste težko ustavili zgolj pri enem kosu.

Sladice
Poletne torte, ki jih boste želeli pripravljati znova in znova

Poletne torte, ki jih boste želeli pripravljati znova in znova

Poletje je čas lahkotnih sladic, svežega sadja in druženja na prostem. In kaj je lepšega kot dobra torta, ki popestri vrtno zabavo, zaključi nedeljsko kosilo ali razveseli slavljenca ob rojstnem dnevu? V tem članku smo zbrali pet odličnih receptov za poletne torte, ki so popolne za različne priložnosti – nekatere so hitro pripravljene, pri nekaterih pa vam pečice sploh ne bo treba prižgati. Sladice, ki osvežijo in navdušijo!

Torta
Odlična sladica, s katero s(m)o se radi sladkali v Jugoslaviji

Odlična sladica, s katero s(m)o se radi sladkali v Jugoslaviji

Božanska čokoladna torta, pripravljena iz povsem običajnih in vsakdanjih sestavin, vas bo navdušila s sočnostjo, odličnim okusom in tudi enostavno pripravo. Sladica, poznana pod imenom 'policajac torta', je bila nekoč priljubljen posladek v nekdanji Jugoslaviji, torta pa je najboljša, ko malo 'odleži', zato je najbolje, da jo pripravite dan pred serviranjem.

7 trikov za popolno Pavlovo torto (tudi, kako doseči, da osnova ostane bela)
Sladice

7 trikov za popolno Pavlovo torto (tudi, kako doseči, da osnova ostane bela)

Pavlova torta je resnično nekaj posebnega. Očara že na prvi pogled, vanjo pa se preprosto zaljubiš na prvi ugriz. Je hkrati krhka, rahla, sočna in tako mehka, da se kar stopi v ustih. Da sladica zasije v vsej svoji lepoti, poskrbi osnova iz beljakov, ki pa mora biti pečena tako, da ne popoka in hkrati tudi ohrani lepo belo barvo. Da bo vaša Pavlova vedno popolna, smo pripravili sedem trikov, ki vam bodo pomagali do odličnega rezultata.

Popolna sladica za božično večerjo
Sladice

Popolna sladica za božično večerjo

Ledena torta s cimetom je prava zvezda praznične mize – elegantna, osvežilna in preprosto slastna. S svojo prefinjeno kombinacijo okusov je popolna izbira za zaključek božične večerje ali sladko razvajanje na silvestrovo. Čeprav njena priprava zahteva nekaj več časa in natančnosti, bo končni rezultat navdušil vse zbrane ob praznični mizi.

Popoln čokoladni biskvit: sočen, mehek in neverjetno enostaven
Torta

Popoln čokoladni biskvit: sočen, mehek in neverjetno enostaven

Če se peki tort navadno izognete v velikem loku, ker vam tortni biskvit nikakor ne uspe, kot ste si zamislili, potem bo spodnji recept za vas prava izbira. Gre za znameniti ameriški Hershey's biskvit, ki je izjemno sočen in mehek, še zlasti všeč pa vam bo njegov bogat čokoladni okus.

Torta
Reform torta

Reform torta

Ena izmed klasičnih, bogatih tort, primernih za posebne priložnosti.

1 h 29 min
Sladice
Sladica, brez katere nekoč ni minilo nobeno slavje

Sladica, brez katere nekoč ni minilo nobeno slavje

Nekoč zelo čislana in opevana torta, ki je bila skorajda nepogrešljiva spremljevalka družinskih praznovanj, rojstnih dni in večjih slovesnosti. Reform torta, ki izvira iz Srbije, ima vse komponente, ki si jih pri dobrih domačih sladicah želimo: sočnost, bogat okus, dokaj enostavno pripravo in dostopne sestavine. Njen recept se je navadno prenašal iz roda v rod, ker je torta navadno navdušila tudi vse povabljence, pa si ga je hitro izposodila tudi kakšna znanka ali soseda.

Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
Ali pogosto kuhate skupaj s partnerjem?