Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako

Pri pripravi kremastih omak je zato nepogrešljiva MU Cuisine smetana za kuhanje, ki s svojo kremasto teksturo poskrbi za bogat in gladek rezultat. Primerna je za vsakodnevno kuhanje, ko želimo iz nekaj preprostih sestavin ustvariti kosilo, ki bo navdušilo vso družino.

Kaj je skrivnost res kremastih testenin?

Pri kremastih testeninah ni treba komplicirati. Najpomembnejše je, da omako pripravljamo postopoma in ji pustimo, da se sestavine povežejo. Za osnovo lahko uporabimo čebulo in česen, dodamo zelenjavo, gobe, piščanca ali druge sestavine po okusu, nato pa vse skupaj povežemo s smetano za kuhanje. Pri tem je pomembno, da smetano dodamo, ko so osnovne sestavine že pripravljene, nato pa omako na zmernem ognju nekaj časa kuhamo, da se okusi povežejo. Še en preprost trik: testenine skuhajmo al dente in jih tik pred koncem kuhanja dodamo neposredno v omako. Tako se bodo lepo obdale s kremasto omako, jed pa bo bolj povezana. Za takšne jedi je MU Cuisine smetana za kuhanje praktična izbira, saj je namenjena prav pripravi različnih kuhanih jedi in omak.

icon-expand Pri kremastih testeninah ni treba komplicirati FOTO: Shutterstock

Recept: kremne testenine s piščancem in gobami Če iščete idejo za hitro družinsko kosilo, so testenine s piščancem, gobami in kremno omako odlična izbira. Jed je nasitna, priprava pa precej preprosta. Čas priprave: 15 minut Čas kuhanja: približno 30–40 minut Količina: za 4–6 oseb Sestavine: - 2,5 dl MU Cuisine smetane za kuhanje - 500 g testenin - 3 žlice olja - 600–700 g piščančjih prsi ali piščančjih stegen brez kosti in kože - 1 čebula - 1 strok česna - 400 g svežih ali zamrznjenih gob (jurčki, šampinjoni ali lisičke) - 1/2 jušne kocke - približno 1,5–2 dl vode - sol in poper - svež ali suh peteršilj Priprava 1. Piščančje meso očistimo in narežemo na manjše kose. V večji ponvi segrejemo olje in na njem meso na hitro popečemo z vseh strani. Ko je lepo zapečeno, ga odstranimo iz ponve in shranimo na krožniku. 2. V isto ponev dodamo še malo olja, nato pa sesekljano čebulo. Pražimo, dokler se čebula ne zmehča in zlato obarva. Primešamo sesekljan česen in ga popražimo, da zadiši. 3. Dodamo narezane gobe in jih nekaj minut pražimo, da se zlato rjavo obarvajo (oziroma se odmrznejo in zmehčajo, če uporabljamo zamrznjene gobe). 4. Prilijemo vodo in s kuhalnico dobro postrgamo po dnu posode, da odlepimo vse karamelizirane koščke, ki so nastali med praženjem. 5. Dodamo nadrobljeno jušno kocko in MU Cuisine smetano za kuhanje. Dobro premešamo in v omako vrnemo popečeno piščančje meso. 6. Omako na zmernem ognju kuhamo še približno 15 minut. Po potrebi dodamo nekaj vode, da dobimo želeno gostoto, nato pa jo začinimo s soljo, poprom in peteršiljem. 7. Medtem skuhamo testenine po navodilih na embalaži. Ko so kuhane al dente, jih odcedimo in dodamo h kremni omaki. Dobro premešamo, da omaka enakomerno prekrije vse testenine, in pripravljeno jed takoj postrežemo.

icon-expand Kremne testenine s piščancem in gobami FOTO: Shutterstock

Namig: Če želite še bolj izrazit okus, lahko jed pred serviranjem posujete s svežim peteršiljem in dodate malo naribanega trdega sira.

Smetana za kuhanje ni samo za testenine

Čeprav jo najprej povezujemo s kremnimi testeninami in omakami, je smetana za kuhanje precej bolj vsestranska sestavina. Z njo lahko obogatimo tudi številne druge vsakodnevne jedi. Odlično se obnese pri pripravi kremnih juh. Zelenjavna juha iz brokolija, buče, cvetače ali gob bo z dodatkom smetane dobila bolj polno in kremasto teksturo. Smetano lahko dodamo proti koncu kuhanja, nato pa juho še kratek čas segrejemo, da se okusi povežejo. Uporabimo jo lahko tudi pri pripravi mesnih omak, zelenjavnih jedi, gratiniranih jedi in različnih omak za riž ali njoke. Pravzaprav je lahko priročen pomočnik vsakič, ko želimo jedi dodati kremasto teksturo in nekoliko bolj razvajajoč značaj.

Za kremast rezultat brez kompliciranja

icon-expand MU Cuisine smetana za kuhanje FOTO: Arhiv naročnika