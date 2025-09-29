Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova

Če iščete hitro, a hranljivo idejo za obrok, so testenine s piščancem, špinačo, sirom in smetano odlična izbira. To je recept, ki preproste sestavine združuje v kremasto jed, ki je pripravljena v manj kot pol ure – in tako okusna, da jo boste kmalu želeli pripraviti znova.

Piščanec je znan kot lahko, a beljakovinsko bogato živilo, zaradi česar je odličen dodatek k vsakodnevni prehrani. Odlično se obnese tudi kot dodatek testeninam, ki se zaradi hitre in enostavne priprave pogosto znajdejo na naših krožnikih. Dodatek špinače poskbi za svežino in dodatno hranilno vrednost, medtem ko smetana in sir zagotavljajo poln okus in kremasto teksturo, ki povezuje vse sestavine. Rezultat je jed, ki je hkrati lahka in dovolj nasitna, da zadovolji tudi najbolj lačne .

Najboljše pri tej jedi pa je zagotovo dejstvo, da zanjo potrebujete samo eno posodo, kar pomeni, da ne boste imeli veliko dela s čiščenjem kuhinje in pomivanjem posode.

Sestavine (za 4 osebe):

- 2 žlici oljčnega olja

- 1 čebula, drobno sesekljana

- 2 stroka česna, nasekljana

- 400 g piščančjih prsi, narezanih na trakove (ali koščke)

- sol in sveže mleti poper (po okusu)

- 1 žlička suhega origana ali bazilike

- 500 ml piščančje osnove (ali voda + jušna kocka)

- 200 ml smetane za kuhanje

- 80-100 g naribanega sira (npr. mocarela in parmezan)

- 100 g sveže špinače

- 250 g svežih listov za lazanjo

Postopek priprave:

V večji globoki ponvi segrejemo olje. Dodamo čebulo in jo pražimo 2–3 minute, da postekleni. Nato dodamo česen in piščanca. Meso začinimo s soljo in poprom ter pražimo, da se zlato zapeče (približno 5–6 minut).

Piščanca prelijemo s piščančjo osnovo in smetano. Začinimo z origanom/baziliko, dobro premešamo in pustimo, da omaka zavre.

Liste za lazanjo narežemo na širše rezance (kot pappardelle). Dodamo jih v ponev in premešamo, da se enakomerno porazdelijo po tekočini. Zmanjšamo ogenj na srednje nizko in kuhamo 8–10 minut, dokler testenine ne postanejo mehke.

Ko so testenine kuhane, vmešamo svežo špinačo in kuhamo še 1–2 minuti, da oveni. Nato vmešamo nariban sir in mešamo, da se sir lepo stopi v kremno omako.

Postrežemo takoj, ko so testenine še vroče in omaka lepo kremasta. Po vrhu lahko dodamo še malo naribanega parmezana.