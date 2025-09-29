Kremne testenine s špinačo in piščancem
Testenine in žita

Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova

Predstavljamo vam recept za okusno kosilo, ki ga pripravimo v eni posodi, in to v manj kot pol ure.

M.J.
29. 09. 2025 04.00

Če iščete hitro, a hranljivo idejo za obrok, so testenine s piščancem, špinačo, sirom in smetano odlična izbira. To je recept, ki preproste sestavine združuje v kremasto jed, ki je pripravljena v manj kot pol ure – in tako okusna, da jo boste kmalu želeli pripraviti znova.

Okusi, ki se odlično ujemajo

Piščanec je znan kot lahko, a beljakovinsko bogato živilo, zaradi česar je odličen dodatek k vsakodnevni prehrani. Odlično se obnese tudi kot dodatek testeninam, ki se zaradi hitre in enostavne priprave pogosto znajdejo na naših krožnikih. Dodatek špinače poskbi za svežino in dodatno hranilno vrednost, medtem ko smetana in sir zagotavljajo poln okus in kremasto teksturo, ki povezuje vse sestavine. Rezultat je jed, ki je hkrati lahka in dovolj nasitna, da zadovolji tudi najbolj lačne.

Recept preproste sestavine združuje v kremasto jed, ki je pripravljena v manj kot pol ure. FOTO: Shutterstock

Najboljše pri tej jedi pa je zagotovo dejstvo, da zanjo potrebujete samo eno posodo, kar pomeni, da ne boste imeli veliko dela s čiščenjem kuhinje in pomivanjem posode. 

Sestavine (za 4 osebe):

- 2 žlici oljčnega olja
- 1 čebula, drobno sesekljana
- 2 stroka česna, nasekljana
- 400 g piščančjih prsi, narezanih na trakove (ali koščke)
- sol in sveže mleti poper (po okusu)
- 1 žlička suhega origana ali bazilike
- 500 ml piščančje osnove (ali voda + jušna kocka)
- 200 ml smetane za kuhanje
- 80-100 g naribanega sira (npr. mocarela in parmezan)
- 100 g sveže špinače
- 250 g svežih listov za lazanjo

Postopek priprave:

V večji globoki ponvi segrejemo olje. Dodamo čebulo in jo pražimo 2–3 minute, da postekleni. Nato dodamo česen in piščanca. Meso začinimo s soljo in poprom ter pražimo, da se zlato zapeče (približno 5–6 minut).

Piščanca prelijemo s piščančjo osnovo in smetano. Začinimo z origanom/baziliko, dobro premešamo in pustimo, da omaka zavre.

Liste za lazanjo narežemo na širše rezance (kot pappardelle). Dodamo jih v ponev in premešamo, da se enakomerno porazdelijo po tekočini. Zmanjšamo ogenj na srednje nizko in kuhamo 8–10 minut, dokler testenine ne postanejo mehke.

Ko so testenine kuhane, vmešamo svežo špinačo in kuhamo še 1–2 minuti, da oveni. Nato vmešamo nariban sir in mešamo, da se sir lepo stopi v kremno omako.

Postrežemo takoj, ko so testenine še vroče in omaka lepo kremasta. Po vrhu lahko dodamo še malo naribanega parmezana.

Če pri roki nimate svežih testenin, lahko uporabite poljubne suhe testenine. FOTO: Shutterstock

Če pri roki nimate svežih listov za lazanjo, uporabite poljubne testenine

Če nimate svežih listov za lazanjo, lahko recept preprosto prilagodite s suhimi testeninami, kot so peresniki, špageti, svedrčki ali rezanci. Postopek je skoraj enak, le čas kuhanja in količina dodane tekočine se malo spremenita. Pri svežih listih za lazanjo je jed hitreje gotova, pri suhih pa je treba podaljšati kuhanje in dodati več tekočine, da se testenine lepo skuhajo in vpijejo okuse.

Namesto 500 ml piščančje osnove je uporabite malo več, okoli 650–700 ml, saj suhe testenine med kuhanjem vpijejo več tekočine kot sveži listi za lazanjo. Dodajte še 200 ml smetane.

Suhe testenine dodajte neposredno v ponev z omako. Premešajte, da se razporedijo po tekočini, in ko zavre, znižajte temperaturo in kuhajte 12–15 minut, oziroma dokler testenine niso al dente. Občasno premešajte, da se testenine ne primejo dna. Če vidite, da tekočina prehitro izhlapi, dolijte še malo jušne osnove ali vode.

Povzeto po Tportal.hr

