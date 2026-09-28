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Paradižnikova rižota
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Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra

Če obožujete rižoto in iščete idejo za nekoliko drugačno kosilo, vas bo navdušil recept ameriškega chefa. Njegova paradižnikova rižota je pritegnila veliko pozornosti na družbenih omrežjih, za njen poseben okus pa naj bi bila zaslužna predvsem sorta češnjevih paradižnikov.

N. Č.
28. 09. 2026 04.00
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Priljubljeni ameriški chef in spletni ustvarjalec Eitan Bernath je predstavil recept za tako imenovano 'Sungold rižoto'. Gre za kremasto rižoto, v kateri glavno vlogo igrajo češnjevi paradižniki, ki jedi dodajo prijetno sladkobo in svežino, piše Net.hr. Po chefovih besedah je prav kombinacija sladkih paradižnikov, parmezana, maskarponeja in masla tista, ki ustvari bogat in poln okus, še dodajajo.

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Chef pri pripravi jedi uporabi sorto Sungold, ki jo zaradi izrazite sladkobe in rahlo sadnega okusa mnogi štejejo med najbolj okusne češnjeve paradižnike. Če te sorte ne najdete, lahko uporabite tudi druge sladke češnjeve paradižnike, saj bodo jedi prav tako dodali značilno sadno noto. Sorte Sungold so sicer znane po svojem izrazito sladkem okusu in oranžno-rumeni barvi.

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Recept za paradižnikovo rižoto

Sestavine:

- 60 ml oljčnega olja

- 1 manjša šalotka, drobno sesekljana

- 2 stroka česna, narezana na tanke rezine

- 2 skodelici češnjevih paradižnikov

- 120 ml suhega belega vina

- 300 g arborio riža

- 1 liter tople zelenjavne osnove

- 100 g naribanega parmezana

- 120 g maskarponeja

- 2 žlici masla

- sol in sveže mleti črni poper

- sveža bazilika za postrežbo

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Priprava:

V večjem loncu segrejte oljčno olje in na njem nekaj minut pražite drobno sesekljano šalotko, da se zmehča. Dodajte česen in ga med mešanjem pražite še približno minuto, da zadiši.

Nato dodajte cele paradižnike in jih kuhajte toliko časa, da se zmehčajo ter začnejo pokati. Tako bodo sprostili svoje sokove, ki bodo rižoti dali značilen okus.

Prilijte belo vino in počakajte, da alkohol izpari. Dodajte arborio riž ter ga približno dve minuti pražite med stalnim mešanjem.

Postopoma dolivajte toplo zelenjavno osnovo. Ko riž vpije tekočino, dodajte novo zajemalko. Postopek ponavljajte približno 20 do 25 minut, dokler riž ni kuhan na zob oziroma 'al dente'. Pogosto mešanje bo pomagalo ustvariti značilno kremasto teksturo.

Ko je rižota kuhana, lonec odstavite z ognja. Primešajte parmezan, maskarpone in maslo ter mešajte, da nastane gladka in kremasta jed. Po okusu začinite s soljo in poprom.

Rižoto pustite počivati minuto ali dve, nato jo postrezite s svežo baziliko in dodatkom naribanega parmezana. Za piko na i lahko po želji dodate tudi malo pesta.

Naravna sladkoba češnjevih paradižnikov se odlično ujame z bogato kremasto osnovo, ki jo ustvarijo parmezan, maskarpone in maslo.
Naravna sladkoba češnjevih paradižnikov se odlično ujame z bogato kremasto osnovo, ki jo ustvarijo parmezan, maskarpone in maslo. FOTO: Shutterstock
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