Top recepti za testenine, pripravljene v največ pol ure

Testenine iz pečice: 5 idej, ki bodo navdušile vso družino
Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki
Bi si danes privoščili nekaj pristnega?
Super ideja za družinsko kosilo: preprosto, hitro in ugodno
Ričet s prekajenim mesom
Priljubljena slovenska enolončnica iz ješprenja, zelenjave in prekajenega mesa.
Njoki s piščancem, paradižniki in špinačo
Zelo okusen obrok, ki je tudi hitro pripravljen.
Piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice
Super ideja za izvrstno kosilo, pripravljeno v eni ponvi.
MasterChefovci razkrivajo: njihove najljubše jesenske pašte, ki so gotove v pol ure
Testenine so vedno dobra ideja – hitro pripravljene, prilagodljive in neskončno okusne. Ko pride jesen, pa postanejo prava kulinarična tolažba. Zadiši po buči, gobah, oreščkih in toplih omakah, ki nas pogrejejo, ko se dnevi skrajšajo.
6 idej za testenine, s katerimi boste popestrili jesenske dni
Testenine so vsestranska osnova, ki se odlično poveže z najrazličnejšimi sestavinami, od zelenjave in mesa do gob in sira. Dodamo jim lahko skoraj karkoli, rezultat pa je vedno okusen. Za popestritev jesenskega jedilnika smo zbrali šest okusnih testeninskih jedi, obogatenih z značilnimi sezonskimi živili – od buč in orehov do gob in ohrovta. Nekatere recepte boste pripravili v manj kot pol ure, pri drugih pa si boste morali vzeti nekaj več časa, a trud se bo zagotovo obrestoval.
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Predstavljamo vam recept za okusno kosilo, ki ga pripravimo v eni posodi, in to v manj kot pol ure.
Kremna amarantova kaša
Odličen recept za amarantovo kašo brez glutena in laktoze.
Največje napake pri kuhanju testenin
Spoznajte odgovore na najpogostejša vprašanja o kuhanju testenin, od tega, koliko soli morate dodati vodi in koliko testenin morate uporabiti, do časa ter temperature kuhanja.
Božanske testenine, ki jih pripravite v samo desetih minutah
Medtem ko se testenine kuhajo, pripravite slastno omako, ki je ne rabite kuhati. Hitro, brez kompliciranja in popolno za enostavne obroke med tednom.
Priljubljena azijska jed, ki jo v hipu pripravite sami doma
Če ste kdaj obiskali Tajsko ali naročili kaj iz dobre tajske restavracije, potem Pad See Ew verjetno že poznate. Gre za eno najbolj priljubljenih jedi tajske ulične kuhinje, ki jo sestavljajo riževi rezanci z jajcem, zelenjavo in izbranim mesom ali tofujem v slastni omaki.
Zapečene testenine s tuno in grahom
Kosilo, ki bo navdušilo vse družinske člane.
Priprava domačih rezancev in drugih testenin z video nasveti kuharskega mojstra
Domače testenine imajo poseben čar – okus, teksturo in občutek, da ste jih ustvarili sami, z lastnimi rokami. Kuharski mojster Peter Virant iz KULT316 nam je v treh videih pokazal, kako pripraviti jajčno testo za testenine, kako iz njega oblikovati domače rezance ter kako izdelati preproste, a očarljive kratke testenine – uheljčke (orecchiette).