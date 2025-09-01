okusno.je
Top recepti za testenine, pripravljene v največ pol ure
Na hitro

Top recepti za testenine, pripravljene v največ pol ure

Testenine iz pečice: 5 idej, ki bodo navdušile vso družino
Kaj skuhati

Testenine iz pečice: 5 idej, ki bodo navdušile vso družino

Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki
Sladice

Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki

2 h
Bi si danes privoščili nekaj pristnega?
Novice
Oglas

Bi si danes privoščili nekaj pristnega?

Super ideja za družinsko kosilo: preprosto, hitro in ugodno
Novice

Super ideja za družinsko kosilo: preprosto, hitro in ugodno

Slovenska
Ričet s prekajenim mesom

Ričet s prekajenim mesom

Priljubljena slovenska enolončnica iz ješprenja, zelenjave in prekajenega mesa.

2 h
Na hitro
Njoki s piščancem, paradižniki in špinačo

Njoki s piščancem, paradižniki in špinačo

Zelo okusen obrok, ki je tudi hitro pripravljen.

30 min
Piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice
Kaj skuhati

Piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice

Super ideja za izvrstno kosilo, pripravljeno v eni ponvi.

55 min
MasterChefovci razkrivajo: njihove najljubše jesenske pašte, ki so gotove v pol ure
Testenine in žita

MasterChefovci razkrivajo: njihove najljubše jesenske pašte, ki so gotove v pol ure

Testenine so vedno dobra ideja – hitro pripravljene, prilagodljive in neskončno okusne. Ko pride jesen, pa postanejo prava kulinarična tolažba. Zadiši po buči, gobah, oreščkih in toplih omakah, ki nas pogrejejo, ko se dnevi skrajšajo.

6 idej za testenine, s katerimi boste popestrili jesenske dni
Kaj skuhati

6 idej za testenine, s katerimi boste popestrili jesenske dni

Testenine so vsestranska osnova, ki se odlično poveže z najrazličnejšimi sestavinami, od zelenjave in mesa do gob in sira. Dodamo jim lahko skoraj karkoli, rezultat pa je vedno okusen. Za popestritev jesenskega jedilnika smo zbrali šest okusnih testeninskih jedi, obogatenih z značilnimi sezonskimi živili – od buč in orehov do gob in ohrovta. Nekatere recepte boste pripravili v manj kot pol ure, pri drugih pa si boste morali vzeti nekaj več časa, a trud se bo zagotovo obrestoval.

Testenine in žita
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova

Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova

Predstavljamo vam recept za okusno kosilo, ki ga pripravimo v eni posodi, in to v manj kot pol ure.

Brez glutena
Kremna amarantova kaša

Kremna amarantova kaša

Odličen recept za amarantovo kašo brez glutena in laktoze.

30 min
Največje napake pri kuhanju testenin
Testenine in žita

Največje napake pri kuhanju testenin

Spoznajte odgovore na najpogostejša vprašanja o kuhanju testenin, od tega, koliko soli morate dodati vodi in koliko testenin morate uporabiti, do časa ter temperature kuhanja.

Božanske testenine, ki jih pripravite v samo desetih minutah
Kaj skuhati

Božanske testenine, ki jih pripravite v samo desetih minutah

Medtem ko se testenine kuhajo, pripravite slastno omako, ki je ne rabite kuhati. Hitro, brez kompliciranja in popolno za enostavne obroke med tednom.

Priljubljena azijska jed, ki jo v hipu pripravite sami doma
Azijska

Priljubljena azijska jed, ki jo v hipu pripravite sami doma

Če ste kdaj obiskali Tajsko ali naročili kaj iz dobre tajske restavracije, potem Pad See Ew verjetno že poznate. Gre za eno najbolj priljubljenih jedi tajske ulične kuhinje, ki jo sestavljajo riževi rezanci z jajcem, zelenjavo in izbranim mesom ali tofujem v slastni omaki.

Testenine in žita
Zapečene testenine s tuno in grahom

Zapečene testenine s tuno in grahom

Kosilo, ki bo navdušilo vse družinske člane.

1 h 5 min
Triki in nasveti
Priprava domačih rezancev in drugih testenin z video nasveti kuharskega mojstra

Priprava domačih rezancev in drugih testenin z video nasveti kuharskega mojstra

Domače testenine imajo poseben čar – okus, teksturo in občutek, da ste jih ustvarili sami, z lastnimi rokami. Kuharski mojster Peter Virant iz KULT316 nam je v treh videih pokazal, kako pripraviti jajčno testo za testenine, kako iz njega oblikovati domače rezance ter kako izdelati preproste, a očarljive kratke testenine – uheljčke (orecchiette).

