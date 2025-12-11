okusno.je
Jesenska skleda
Solate

Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse

Zimske solate so lahko ravno tako barvite, sveže in okusne kot poletne – če izberemo prave sezonske sestavine. Radič, belo in rdeče zelje, ohrovt, sladki krompir, brusnice ter orehi ustvarijo bogate teksture in poln okus, ki se odlično podajo hladnejšim mesecem. Preverite, kako sezonske sestavine združiti v sodobne, lahkotne in hranljive solate, ki popestrijo vsak zimski jedilnik.

M.J.
11. 12. 2025 04.00

Zimski čas ponuja izjemno paleto sezonskih sestavin, ki so popolne za ustvarjanje bogatih, hranljivih in presenetljivo svežih solat. Namesto da se zadovoljimo s klasično zeleno solato, lahko posežemo po živilih, ki so pozimi v najlepši formi in so pogosto tudi del tradicionalne slovenske kuhinje.

Radič, v vsej svoji raznolikosti, prinaša prijetno grenkobo in intenzivno barvo. Belo in rdeče zelje poskrbita za hrustljavo strukturo ter se odlično ujameta s sladko-kislimi prelivi. Brstični ohrovt in kodrolistni ohrovt sta prava zimska junaka, sladki krompir doda toplino in nežno sladkobo, medtem ko brusnice in orehi ustvarijo popolno ravnotežje med sadnim, hrustljavim in prijetno prazničnim pridihom.

S temi prelivi bo solatna skleda še boljša
S temi prelivi bo solatna skleda še boljša

V nadaljevanju članka bomo iz teh sestavin sestavili sodobne zimske solate, ki združujejo lokalno sezonskost, bogate teksture in okuse, ki nas sredi zime osvežijo in hkrati nasitijo. Zimska solata tako postane več kot priloga – postane udoben, živahen in kulinarično zanimiv obrok, ki črpa navdih iz narave in tradicije.

Solata z radičem, krompirjem in piščancem
Solata z radičem, krompirjem in piščancem FOTO: Su.S.

Solata z radičem, krompirjem in piščancem

Uporabite glavnati radič in si iz njega v kombinaciji s kuhanim krompirjem in piščancem ustvarite hranljivo toplo solato, ki vas bo nasitila in tudi navdušila vaše brbončice. Zaradi dodatka slanine in bučnega olja bodo to solato z užitkom pospravili tudi največji gurmani. Recept je TUKAJ.

Kremna solata s piščancem, zeleno in brusnicami
Kremna solata s piščancem, zeleno in brusnicami FOTO: Shutterstock

Kremna piščančja solata z zeleno in brusnicami

Kremna solata bo vaše novo najljubše zdravo decembrsko kosilo z visoko vsebnostjo beljakovin. Dodaten plus je tudi ta, da boste za njeno pripravo porabili pičlih 15 minut. Recept je TUKAJ.

Solata iz rdečega zelja z jabolkom in orehi
Solata iz rdečega zelja z jabolkom in orehi FOTO: Shutterstock

Solata iz rdečega zelja z jabolkom in orehi

Praznični december lahko popestrite z okusno in hitro pripravljeno solato iz rdečega zelja, korenja, jabolka ter orehov. Slednji poskrbijo za hrustljavost, jabolko za svežino, vse skupaj pa lepo zaokroži gorčični solatni preliv. Recept je TUKAJ.

Solata iz kodrolistnega ohrovta, kvinoje, orehov in fete
Solata iz kodrolistnega ohrovta, kvinoje, orehov in fete FOTO: Shutterstock

Solata iz kodrolistnega ohrovta s kvinojo

Hranljiva solata, polna beljakovin in zdravih maščob. Če k temu prištejemo še osvežilen pomarančni preliv, dobimo okusno solato, ki si jo lahko privoščimo kot samostojen obrok ali pa jo ponudimo kot prilogo piščancu in ribi. Recept je TUKAJ.

Jesenska skleda
Jesenska skleda FOTO: Su.S.

Riževa skleda z zelenjavo in piščancem

Pisana in hranljiva skleda, polna dobrot, s katerimi pa ne boste imeli veliko dela. Sestavljajo jo rjav riž, pečena zelenjava, solata iz listnatega ohrovta, piščančji file in okusen preliv. Odlična ideja za zdrav obrok, primeren za kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ

Coleslaw solata z jabolkom
Coleslaw solata z jabolkom FOTO: Thinkstock

Coleslaw solata z jabolkom

V priljubljeni ameriški solati coleslaw ne smejo manjkati sveže zelje, čebula, korenje in majoneza. Vse ostalo so poljubni dodatki, s katerimi slastno solato nadgradimo in osvežimo. Tako sta na primer zelo dobrodošla dodatka jogurt in jabolko, saj solati dodata malo kisline in prijetne svežine. Recept je TUKAJ.

Brstični ohrovt
Brstični ohrovt FOTO: Dreamstime

Solata z brstičnim ohrovtom in mandlji

Zimska vitaminska bomba, ki bo telo napolnila s svežo energijo in koristnimi hranili. Recept je TUKAJ.

solata zimske solate sezonske sestavine recepti za solate zdrave solate zelenjava
