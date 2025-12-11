Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse

Zimski čas ponuja izjemno paleto sezonskih sestavin, ki so popolne za ustvarjanje bogatih, hranljivih in presenetljivo svežih solat. Namesto da se zadovoljimo s klasično zeleno solato, lahko posežemo po živilih, ki so pozimi v najlepši formi in so pogosto tudi del tradicionalne slovenske kuhinje. Radič, v vsej svoji raznolikosti, prinaša prijetno grenkobo in intenzivno barvo. Belo in rdeče zelje poskrbita za hrustljavo strukturo ter se odlično ujameta s sladko-kislimi prelivi. Brstični ohrovt in kodrolistni ohrovt sta prava zimska junaka, sladki krompir doda toplino in nežno sladkobo, medtem ko brusnice in orehi ustvarijo popolno ravnotežje med sadnim, hrustljavim in prijetno prazničnim pridihom.

V nadaljevanju članka bomo iz teh sestavin sestavili sodobne zimske solate, ki združujejo lokalno sezonskost, bogate teksture in okuse, ki nas sredi zime osvežijo in hkrati nasitijo. Zimska solata tako postane več kot priloga – postane udoben, živahen in kulinarično zanimiv obrok, ki črpa navdih iz narave in tradicije.

icon-expand Solata z radičem, krompirjem in piščancem FOTO: Su.S.

Solata z radičem, krompirjem in piščancem

Uporabite glavnati radič in si iz njega v kombinaciji s kuhanim krompirjem in piščancem ustvarite hranljivo toplo solato, ki vas bo nasitila in tudi navdušila vaše brbončice. Zaradi dodatka slanine in bučnega olja bodo to solato z užitkom pospravili tudi največji gurmani. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kremna solata s piščancem, zeleno in brusnicami FOTO: Shutterstock

Kremna piščančja solata z zeleno in brusnicami

Kremna solata bo vaše novo najljubše zdravo decembrsko kosilo z visoko vsebnostjo beljakovin. Dodaten plus je tudi ta, da boste za njeno pripravo porabili pičlih 15 minut. Recept je TUKAJ.

icon-expand Solata iz rdečega zelja z jabolkom in orehi FOTO: Shutterstock

Solata iz rdečega zelja z jabolkom in orehi

Praznični december lahko popestrite z okusno in hitro pripravljeno solato iz rdečega zelja, korenja, jabolka ter orehov. Slednji poskrbijo za hrustljavost, jabolko za svežino, vse skupaj pa lepo zaokroži gorčični solatni preliv. Recept je TUKAJ.

icon-expand Solata iz kodrolistnega ohrovta, kvinoje, orehov in fete FOTO: Shutterstock

Solata iz kodrolistnega ohrovta s kvinojo

Hranljiva solata, polna beljakovin in zdravih maščob. Če k temu prištejemo še osvežilen pomarančni preliv, dobimo okusno solato, ki si jo lahko privoščimo kot samostojen obrok ali pa jo ponudimo kot prilogo piščancu in ribi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jesenska skleda FOTO: Su.S.

Riževa skleda z zelenjavo in piščancem

Pisana in hranljiva skleda, polna dobrot, s katerimi pa ne boste imeli veliko dela. Sestavljajo jo rjav riž, pečena zelenjava, solata iz listnatega ohrovta, piščančji file in okusen preliv. Odlična ideja za zdrav obrok, primeren za kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Coleslaw solata z jabolkom FOTO: Thinkstock

Coleslaw solata z jabolkom

V priljubljeni ameriški solati coleslaw ne smejo manjkati sveže zelje, čebula, korenje in majoneza. Vse ostalo so poljubni dodatki, s katerimi slastno solato nadgradimo in osvežimo. Tako sta na primer zelo dobrodošla dodatka jogurt in jabolko, saj solati dodata malo kisline in prijetne svežine. Recept je TUKAJ.

icon-expand Brstični ohrovt FOTO: Dreamstime

Solata z brstičnim ohrovtom in mandlji

Zimska vitaminska bomba, ki bo telo napolnila s svežo energijo in koristnimi hranili. Recept je TUKAJ.