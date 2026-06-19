Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara

Coleslaw je značilna ameriška priloga, ki jo lahko najdete na jedilnikih številnih restavracij z žarom in ocvrto hrano po vsej državi. Ta hladna, kremasta in prijetno osvežilna solata z narezanim zeljem in korenjem ima dolgo zgodovino, ki izhaja iz ameriške kulinarične tradicije. Čeprav ime "coleslaw" izhaja iz nizozemskega izraza "koolsla", ki pomeni "solata iz zelja", je jed postala prava ameriška klasika. Sodobna solata coleslaw, ki jo poznamo in obožujemo danes, se je razvila v Združenih državah Amerike v 18. in 19. stoletju.

icon-expand Ameriška klasika: ocvrt piščanec in coleslaw FOTO: Profimedia

Recept na fotografiji: Ocvrt piščanec z ameriško solato Coleslaw naj bi se v ameriških receptih prvič pojavil v dvajsetih letih 19. stoletja in je vseboval drobno narezano surovo zelje, prelito z omako na osnovi majoneze. Ker je bilo zelje lahko dostopna in cenovno ugodna sestavina, je postalo priljubljena izbira za preproste solate, ki jih je bilo mogoče enostavno pripraviti in prevažati. Sčasoma se je osnovni recept za zeljno solato razvil z dodajanjem korenja, čebule in druge hrustljave zelenjave. Danes je ameriška zelena solata še vedno priljubljena priloga, ki odlično dopolnjuje na žaru pečeno meso in ocvrtega piščanca, priljubljena pa je tudi kot dodatek hot dogom in sendviču s svinjino.

Sestavine klasične coleslaw solate

Osnovne sestavine ameriške zeljne solate so: - sveže zelje (zeleno in/ali vijolično),

- korenje (narezano na koščke ali naribano),

- majoneza,

- kisla smetana ali jogurt,

- jabolčni ali beli kis

- sol in sveže mleti poper. Nekatere različice lahko vsebujejo tudi: - čebula (drobno narezana na kocke),

- zelena (narezana na tanke rezine),

- kisle kumarice (drobno narezane na kocke),

- kislo jabolko (naribano),

- sesekljan peteršilj ali koper,

- sladkor,

- limonin sok,

- gorčica.

icon-expand V priljubljeni ameriški solati coleslaw ne smejo manjkati sveže zelje, korenje in majoneza. Vse ostalo so poljubni dodatki, s katerimi slastno solato nadgradimo in osvežimo. FOTO: iStockphoto

Kako pripraviti popolno coleslaw solato?

Najboljšo zeljno solato pripravimo tako, da zelje narežemo na tanke rezine, korenje pa grobo naribamo. Ključno je, da je zelenjava drobno narezana, saj se bo tako lažje zmešala s prelivom. V večji skledi zmešamo majonezo, kislo smetano ali jogurt, kis, sol in poper. V preliv po želji dodamo tudi malo sladkorja in/ali 1–2 žlički gorčice. Ko dobimo enotno zmes, vanjo nežno vmešamo zelje in korenje, da se vsa zelenjava enakomerno obloži s prelivom. Za najboljši rezultat solato pred serviranjem vsaj 30 minut hranimo v hladilniku, da se okusi dobro prepojijo. Ohlajena solata bo imela čudovito osvežujočo hrustljavost. Na spodnji povezavi boste našli odličen recept za pripravo ameriške zelje solate:

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Ameriška zeljna solata icon-clock 20 min

Triki in nasveti, ki jih je pri pripravi solate dobro upoštevati:

- Uporabite mešanico zelenega in vijoličastega zelja, da bo zelena solata vizualno privlačna.



- Za rezanje zelja lahko uporabite mandolino ali pa poseben nastavek kuhinjskega robota. Tako boste dosegli enakomerne rezine oziroma trakove.



- Dodajte kanček limoninega soka za prijetno svežino in/ali drobno narezane kisle kumarice, ki bodo poskrbele za prijetno hrustljavost. Solati lahko dodate tudi naribano jabolko, ki bo jedi dodalo sočnost in svežino. - Pred serviranjem pustite solato v hladilniku stati od 30 minut do ene ure, da se okusi razvijejo. - Solato okrasite s sesekljanimi svežimi zelišči, kot sta peteršilj ali koper. - Sladkost in kislost preliva prilagodite svojemu okusu.