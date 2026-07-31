Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni

Razlog, da je hladna testeninska solata v poletnih mesecih tako priljubljena, je preprost: pripravljena je hitro, odlična je tudi naslednji dan, možnosti kombinacij pa je skoraj neskončno.

Hladna testeninska solata združuje vse, kar si želimo v vročih dneh. Je lahka, nasitna, enostavna za prenašanje in odlična izbira za piknike, plažo, službeno malico ali hitro večerjo. Poleg tega jo lahko pripravite že dan prej, saj se okusi med hlajenjem še bolje povežejo. Prav zato jo številni kuharski strokovnjaki priporočajo kot eno najbolj praktičnih poletnih jedi.

icon-expand Testeninska solata FOTO: AdobeStock

Skrivnost odlične testeninske solate

Čeprav je recept videti zelo preprost, obstaja nekaj pravil, ki naredijo veliko razliko. Testenine skuhajte le do stopnje 'al dente' oziroma, da so še čvrste na ugriz, saj bodo med hlajenjem ohranile prijetno teksturo. Po kuhanju jih na hitro sperite s hladno vodo, da ustavite nadaljnje kuhanje in jih hitro ohladite. Preliv pripravite posebej in ga testeninam dodajte, ko so še rahlo mlačne. Tako bodo bolje vpile okuse. Najboljši rezultat daje kombinacija kisline (limonin sok ali kis), kakovostnega oljčnega olja, gorčice, zelišč ter dovolj soli in popra. Če želite bogatejši preliv, lahko dodate tudi malo grškega jogurta, kisle smetane in/ali majoneze.

icon-expand Testeninska solata s feto, pestom in češnjevimi paradižniki FOTO: Shutterstock

Kombinacija, ki skoraj vedno uspe

Med najbolj priljubljenimi različicami letos izstopa mediteranska testeninska solata. Z a njeno pripravo potrebujete: - kratke testenine (fusile, peresnike ali farfalle), - češnjeve paradižnike, - kumaro, - rdečo čebulo, - olive, - feta sir, - svežo baziliko ali peteršilj. Za preliv zmešajte oljčno olje, limonin sok, dijonsko gorčico, stisnjen strok česna, sol in sveže mlet poper. Vse sestavine nežno premešajte in solato za vsaj 30 minut postavite v hladilnik.

icon-expand Testeninska solata FOTO: AdobeStock

Kaj še lahko dodate?

icon-expand Testeninska solata FOTO: AdobeStock

Napaka, ki jo dela veliko ljudi

Ena najpogostejših napak je premalo preliva. Ker testenine med hlajenjem vpijejo precej tekočine, strokovnjaki priporočajo nekoliko več preliva, kot bi ga uporabili pri običajni solati. Če jo pripravljate dan prej, lahko tik pred postrežbo dodate še nekaj kapljic oljčnega olja ali limoninega soka, da bo ponovno lepo sočna. Pomembno je tudi, da zelenjavo narežete na podobno velike koščke, saj bo tako vsak grižljaj lepo uravnotežen.

Popolna jed za vroče poletje

Hladna testeninska solata je eden tistih receptov, ki vedno pridejo prav. Priprava je hitra, jed je primerna za skoraj vsako priložnost, hkrati pa omogoča, da porabite sezonsko zelenjavo in sestavine, ki jih že imate doma. Ni presenetljivo, da jo številni uvrščajo med najbolj priljubljene poletne recepte, in ko jo enkrat pripravite, hitro postane stalnica na poletnem jedilniku.

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