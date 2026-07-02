10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli

Poleti so solate pogosto najboljša izbira za kosilo ali večerjo, saj so hitre, lahke in polne sezonskih sestavin. Ta recept je odličen dokaz, da za vrhunski okus ne potrebujemo zapletenih postopkov ali dolgih seznamov sestavin.

Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico

Preberi še Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico

Popečene nektarine poskrbijo za nepričakovano globino okusa, burrata pa doda tisto značilno kremnost, ki solato dvigne na višjo raven. Sveža bazilika in paradižnik poskrbita za mediteranski značaj, medtem ko balzamični preliv vse skupaj poveže v harmonično celoto. Rezultat je lahka, a izjemno okusna jed, ki jo pripravite v nekaj minutah.

Posebnost solate je v tem, da nektarine na hitro popečemo na žaru ali žar ponvi, kar jim doda rahlo karameliziran okus in dimljeno noto.

To solato lahko postrežete kot lahko kosilo , prilogo k žaru ali kot elegantno solato za poletne večerje na terasi.

Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve

Preberi še Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve

- sol in poper po okusu

Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni

Preberi še Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni

Priprava:

1. Najprej pripravimo balzamični preliv. V manjši skledi ali kozarcu zmešamo žlico oljčnega olja, balzamični kis, limonin sok, med in česen v prahu. Dobro premešamo, da dobimo gladek preliv, ki ga po okusu začinimo s soljo ter poprom.

2. Nektarine operemo, osušimo in narežemo na krhlje. Vsako rezino rahlo premažemo z oljčnim oljem.

3. Segrejemo žar ali žar ponev na srednjo temperaturo. Nektarine pečemo približno 3–4 minute na vsaki strani, da se lepo zmehčajo in dobijo značilne zlato-rjave črte.

4. Na servirni krožnik najprej razporedimo rukolo, na katero dodamo narezane paradižnike in popečene nektarine.

5. Burrato natrgamo ali položimo celo na sredino solate. Dodamo še liste sveže bazilike in tik pred postrežbo vse skupaj prelijemo z balzamičnim prelivom.

6. Postrežemo takoj, dokler je solata še sveža in polna tekstur.