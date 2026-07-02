10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli

Poleti so solate pogosto najboljša izbira za kosilo ali večerjo, saj so hitre, lahke in polne sezonskih sestavin. Ta recept je odličen dokaz, da za vrhunski okus ne potrebujemo zapletenih postopkov ali dolgih seznamov sestavin.
Popečene nektarine poskrbijo za nepričakovano globino okusa, burrata pa doda tisto značilno kremnost, ki solato dvigne na višjo raven. Sveža bazilika in paradižnik poskrbita za mediteranski značaj, medtem ko balzamični preliv vse skupaj poveže v harmonično celoto. Rezultat je lahka, a izjemno okusna jed, ki jo pripravite v nekaj minutah.
To solato lahko postrežete kot lahko kosilo, prilogo k žaru ali kot elegantno solato za poletne večerje na terasi.
Sestavine za 4 osebe:
- 2 zreli nektarini
- oljčno olje
- 2 srednje velika paradižnika
- približno 4 skodelice rukole
- 1 kroglica burrate
- pest sveže bazilike
- 2 žlici balzamičnega kisa
- sok polovice limone
- 1 žlička medu
- 1 žlička česna v prahu
- sol in poper po okusu
Priprava:
1. Najprej pripravimo balzamični preliv. V manjši skledi ali kozarcu zmešamo žlico oljčnega olja, balzamični kis, limonin sok, med in česen v prahu. Dobro premešamo, da dobimo gladek preliv, ki ga po okusu začinimo s soljo ter poprom.
2. Nektarine operemo, osušimo in narežemo na krhlje. Vsako rezino rahlo premažemo z oljčnim oljem.
3. Segrejemo žar ali žar ponev na srednjo temperaturo. Nektarine pečemo približno 3–4 minute na vsaki strani, da se lepo zmehčajo in dobijo značilne zlato-rjave črte.
4. Na servirni krožnik najprej razporedimo rukolo, na katero dodamo narezane paradižnike in popečene nektarine.
5. Burrato natrgamo ali položimo celo na sredino solate. Dodamo še liste sveže bazilike in tik pred postrežbo vse skupaj prelijemo z balzamičnim prelivom.
6. Postrežemo takoj, dokler je solata še sveža in polna tekstur.