3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Rižev narastek s skuto
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Solata mimoza je čudovita hladna solata, ki s svojo bogato teksturo, videzom in preprosto pripravo navduši na vsaki praznični mizi. Odlična izbira je za božično ali novoletno zabavo in je prijetna alternativa francoski solati.
Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse
Zimske solate so lahko ravno tako barvite, sveže in okusne kot poletne – če izberemo prave sezonske sestavine. Radič, belo in rdeče zelje, ohrovt, sladki krompir, brusnice ter orehi ustvarijo bogate teksture in poln okus, ki se odlično podajo hladnejšim mesecem. Preverite, kako sezonske sestavine združiti v sodobne, lahkotne in hranljive solate, ki popestrijo vsak zimski jedilnik.
Pirina solata s tuno in zelenjavo
Okusen obrok, primeren za malico, kosilo ali večerjo.
Odkrijte najboljše recepte za slastne poletne solate s piščancem
Ne glede na to, ali izberete katero od spodnjih različic ali ustvarite svojo kombinacijo, je piščančja solata hiter, zdrav in okusen obrok, ki se odlično prileže za malico, kosilo ali večerjo.
Cezarjeva solata s testeninami
Okusna in nasitna solata, ki si jo lahko privoščite za malico, kosilo ali večerjo.
Kumarična solata s kislo smetano
Zelo okusna in osvežilna poletna solata.
Krompirjeva poletna solata
Pisana krompirjeva solata z majoneznim prelivom in svežo zelenjavo.
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Če je še niste poskusili, vam vsekakor toplo priporočamo, da jo ob naslednji priložnosti pripravite. Ameriška zeljna solata, poznana tudi pod imenom 'coleslaw', je namreč odlična spremljava pečenemu mesu z žara. Priprava je hitra in enostavna, okus pa ... najbolje, da kar presodite sami!
Krompirjeva solata z mladim krompirjem
Odlična je kot priloga k jedem z žara ali pa kot samostojen poletni obrok.
Tzatziki skleda s pečenim krompirjem
Super ideja za hitro pripravljen brezmesni obrok.
Najboljše zdrave solate za hiter samostojen obrok
Solate niso le sveža priloga, temveč so lahko tudi popoln, zdrav in hitro pripravljen obrok. V članku razkrivamo recepte in trike, kako ustvariti solate, ki bodo nasitne in polnovredne.
Solata s šparglji, feto in orehi
Zdrava in okusna priloga jedem z žara.