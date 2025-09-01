okusno.je
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Rižev narastek s skuto
Rižev narastek s skuto

1 h 15 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Priložnostno
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo

Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo

Solata mimoza je čudovita hladna solata, ki s svojo bogato teksturo, videzom in preprosto pripravo navduši na vsaki praznični mizi. Odlična izbira je za božično ali novoletno zabavo in je prijetna alternativa francoski solati.

Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse

Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse

Zimske solate so lahko ravno tako barvite, sveže in okusne kot poletne – če izberemo prave sezonske sestavine. Radič, belo in rdeče zelje, ohrovt, sladki krompir, brusnice ter orehi ustvarijo bogate teksture in poln okus, ki se odlično podajo hladnejšim mesecem. Preverite, kako sezonske sestavine združiti v sodobne, lahkotne in hranljive solate, ki popestrijo vsak zimski jedilnik.

Pirina solata s tuno in zelenjavo
Pirina solata s tuno in zelenjavo

Okusen obrok, primeren za malico, kosilo ali večerjo.

40 min
Odkrijte najboljše recepte za slastne poletne solate s piščancem
Odkrijte najboljše recepte za slastne poletne solate s piščancem

Ne glede na to, ali izberete katero od spodnjih različic ali ustvarite svojo kombinacijo, je piščančja solata hiter, zdrav in okusen obrok, ki se odlično prileže za malico, kosilo ali večerjo.

Cezarjeva solata s testeninami
Cezarjeva solata s testeninami

Okusna in nasitna solata, ki si jo lahko privoščite za malico, kosilo ali večerjo.

40 min
Kumarična solata s kislo smetano

Kumarična solata s kislo smetano

Zelo okusna in osvežilna poletna solata.

20 min
Krompirjeva poletna solata

Krompirjeva poletna solata

Pisana krompirjeva solata z majoneznim prelivom in svežo zelenjavo.

50 min
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara

Če je še niste poskusili, vam vsekakor toplo priporočamo, da jo ob naslednji priložnosti pripravite. Ameriška zeljna solata, poznana tudi pod imenom 'coleslaw', je namreč odlična spremljava pečenemu mesu z žara. Priprava je hitra in enostavna, okus pa ... najbolje, da kar presodite sami!

Krompirjeva solata z mladim krompirjem
Krompirjeva solata z mladim krompirjem

Odlična je kot priloga k jedem z žara ali pa kot samostojen poletni obrok.

1 h
Tzatziki skleda s pečenim krompirjem
Tzatziki skleda s pečenim krompirjem

Super ideja za hitro pripravljen brezmesni obrok.

55 min
Najboljše zdrave solate za hiter samostojen obrok

Najboljše zdrave solate za hiter samostojen obrok

Solate niso le sveža priloga, temveč so lahko tudi popoln, zdrav in hitro pripravljen obrok. V članku razkrivamo recepte in trike, kako ustvariti solate, ki bodo nasitne in polnovredne.

Solata s šparglji, feto in orehi

Solata s šparglji, feto in orehi

Zdrava in okusna priloga jedem z žara.

20 min
