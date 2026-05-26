Zamrznjene čokobanane
Sladice

To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'

Zamrznjene "čokobanane" so trenutno ena najbolj priljubljenih poletnih sladic na družbenih omrežjih. Osvežilen posladek brez peke navduši s kombinacijo banan, grškega jogurta, medu in temne čokolade, priprava pa je preprosta in ne vključuje prižiganja pečice.

M.J. , Su.S.
26. 05. 2026 09.07

Z nastopom višjih temperatur pogosteje iščemo sladice, ki so lahkotne, osvežilne in hitro pripravljene. Prav zato so zamrznjene "čokobanane" v zadnjem času postale pravi hit na TikToku, Instagramu in drugih družbenih omrežjih. Gre za preprost posladek brez peke, ki združuje kremasto teksturo, sladek okus banan in hrustljavo plast čokolade.

Zdrav posladek iz samo nekaj sestavin

Priljubljenost sladice ni presenetljiva, saj zanjo potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin, rezultat pa je nekakšna domača različica sladolednih pralinejev. Recept je marsikoga navdušil tudi zato, ker velja za bolj zdrav posladek, saj sladica vsebuje manj predelanih sestavin kot številni klasični poletni deserti. Vsebuje zgolj štiri osnovne sestavine:

- banane,

- grški jogurt,

- med,

- temno čokolado.

Dodatno pa za pripravo potrebujemo še nekaj dodatkov, ki pripomorejo k boljšemu okusu in lažjemu topljenju čokolade.

Priprava brez prižiganja pečice

Velik del priljubljenosti izvira tudi iz same priprave. Sladica ne zahteva pečice, pripravljena je hitro, po zamrzovanju pa postane prijetno hladna in osvežilna – idealna za vroče dni.

Zamrznjene "čokobanane" lahko dodatno prilagodimo svojemu okusu z dodatki, kot so kokos, sesekljani oreščki, liofilizirano sadje, arašidovo maslo ali pistacija, zaradi česar je lahko vsaka različica nekoliko drugačna.

Mnogi jih pripravljajo kot hitro poletno sladico, drugi kot osvežilen prigrizek po treningu ali nekoliko bolj uravnoteženo alternativo klasičnim sladkarijam. Ne glede na način postrežbe pa je jasno eno – zamrznjene "čokobanane" bodo letos zagotovo med najbolj priljubljenimi sladicami brez peke.

Zamrznjene čokobanane ponujajo popolno harmonijo kremastega grškega jogurta in vrhunske temne čokolade v enostavni obliki. FOTO: Su.S.
Zamrznjene čokobanane ponujajo popolno harmonijo kremastega grškega jogurta in vrhunske temne čokolade v enostavni obliki. FOTO: Su.S.

Recept: zamrznjene "čokobanane"

Sestavine:

- 400 g zrelih, a čvrstih banan

- 120 g grškega jogurta

- 1–2 žlici medu

- 1 žlička vanilijevega ekstrakta

- 200 g temne ali jedilne čokolade

- 1/2 žličke kokosovega olja

Priprava:

1. Pekač ali modelčke za mafine obložimo s papirčki.

2. Jogurt zmešamo z medom in vanilijevim ekstraktom.

3. Banane narežemo na kolobarje. Damo jih v skledo z jogurtom in premešamo, nato pa razdelimo med papirčke. Postavimo v zamrzovalnik za vsaj 1 uro.

4. Čokolado nalomimo v skledo in dodamo kokosovo olje. Med mešanjem jo stopimo nad vodno kopeljo ali pa v kratkih intervalih v mikrovalovni pečici.

5. Vzamemo zamrznjen bananin kupček in mu odstranimo papirček. Kupček potopimo v čokolado in ponovno odložimo na papir. Postopek ponavljamo, da s čokolado oblijemo vse zamrznjene kupčke. Sladico do serviranja vrnemo v zamrzovalnik.

Z zamrznjenimi poletnimi pralinami se lahko sladkate brez slabe vesti. FOTO: Su.S.
Z zamrznjenimi poletnimi pralinami se lahko sladkate brez slabe vesti. FOTO: Su.S.
