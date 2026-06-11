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proteinska sladica
Sladice

Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?

Če ste v zadnjem času odprli TikTok ali meni v kakšni moderni kavarni, je skoraj nemogoče, da niste opazili novih "proteinskih" različic nekaterih priljubljenih sladic. Od čokoladnih pudingov do sladoledov in tort. Proteinske sladice so postale stalnica, ki je hitro prešla iz fitnes sveta v vsakdanjo prehrano.

S.B.
11. 06. 2026 04.00

V zadnjih letih so proteinske sladice postale eden največjih prehranskih trendov. V trgovinah in na spletu vse pogosteje vidimo izdelke, kot so proteinski pudingi, proteinski sladoledi in "fit" sladice, ki obljubljajo bolj zdrav užitek brez slabe vesti.

Toda zakaj so prav proteinske sladice postale tako priljubljene in ali so res boljše od klasičnih sladic?

Kaj so proteinske sladice?

Proteinske sladice so sladice, ki imajo dodane beljakovine (proteine), običajno iz sirotke (whey protein), mlečnih beljakovin ali rastlinskih virov (grah, soja). Njihov cilj je povečati vsebnost beljakovin in zmanjšati delež sladkorja ali maščob.

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Zakaj so proteinske sladice tako priljubljene?

Proteinske sladice naj bi praviloma zagotavljale več beljakovin v vsakdanji prehrani. Beljakovine pa so pomembne za mišično maso, regeneracijo in občutek sitosti. Zato ljudje iščejo načine, kako jih vnesti tudi skozi sladice.

Zato je pomembno, da beljakovine vključite v vsak obrok
Preberi še Zato je pomembno, da beljakovine vključite v vsak obrok
Proteinske sladice naj bi praviloma vsebovale več beljakovin v vsakdanji prehrani.
Proteinske sladice naj bi praviloma vsebovale več beljakovin v vsakdanji prehrani. FOTO: Adobe Stock

Fitnes in trend zdravega načina življenja

Fitnes kultura je beljakovine postavila v središče prehrane. Proteinske sladice so zato postale del hujšanja, bolj zdravega prehranjevanja in aktivnega življenjskega sloga.

Razvoj živilske industrije

Proizvajalci so hitro odgovorili na povpraševanje in razvili proteinske pudinge, proteinske sladolede in proteinske čokoladice. Raziskave kažejo, da se funkcionalne sladice z dodanimi beljakovinami hitro širijo na trgu.

Raziskave kažejo, da se funkcionalne sladice z dodanimi beljakovinami hitro širijo na trgu.
Raziskave kažejo, da se funkcionalne sladice z dodanimi beljakovinami hitro širijo na trgu. FOTO: Shutterstock

Vpliv družbenih omrežij

TikTok in Instagram sta močno pospešila trend, saj so recepti za proteinske sladice povsem enostavni, vizualno privlačni ter predstavljeni kot zdrav način uživanja sladic.

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Ali so proteinske sladice res zdrave?

Proteinske sladice imajo lahko določene prednosti, kot so večja sitost, višji vnos beljakovin in manj sladkorja kot klasične sladice, vendar strokovnjaki opozarjajo, da so to še vedno procesirani izdelki, ki pogosto vsebujejo sladila ter ne pomenijo nujno "zdrave hrane", ampak so bolj alternativa ostalim sladkim produktom.

Priljubljene so postale predvsem zaradi kombinacije fitnes trenda, prehranske industrije in družbenih omrežij. Čeprav niso čudežno zdrave, predstavljajo bolj uravnoteženo alternativo klasičnim sladicam. Najbolj pomembno pri uživanju proteinskih sladic pa ostaja zmernost, kajti tudi proteinska sladica je še vedno sladica.

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Vir: ScienceDirect

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