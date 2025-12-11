okusno.je
Kinder kroglice
Sladice

Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre

Hitre in enostavne Kinder kroglice so sladica, ki jo lahko pripravimo v manj kot pol ure in iz samo štirih osnovnih sestavin – mletih piškotov, masla, malce mleka in seveda priljubljenih Kinder čokoladic. Preverite recept in navdušite!

M.J. , M. A.
11. 12. 2025 04.00
Kroglice so kot nalašč za hitro sladkanje med prazniki.
Kroglice so kot nalašč za hitro sladkanje med prazniki. FOTO: M. A.

V poplavi hitrih in preprostih receptov, ki vsak dan preplavljajo TikTok, nas le redko kakšen zares navduši na prvi pogled. Tokrat je bilo drugače. Sladke Kinder kroglice, ki jih je pred časom v kratkem videoposnetku predstavila ustvarjalka @kristinaovde, so v hipu pritegnile pozornost množice uporabnikov – z razlogom. Video je hitro nabral veliko število ogledov, delitev in komentarjev, številni pa so recept tudi že preizkusili in potrdili, da so kroglice naravnost izvrstne.

Ker nas je preprostost ideje takoj očarala, smo se jih lotili tudi sami. Priprava traja največ pol ure, potrebujemo pa le štiri ključne sestavine: mlete piškote, maslo, kanček mleka in nekaj priljubljenih Kinder čokoladic, ki poskrbijo za prepoznaven mlečno-čokoladni okus. Rezultat? Mehke, sočne in presenetljivo okusne kroglice, ki so idealne tako za hitro sladico med tednom kot tudi za postrežbo gostom.

V nadaljevanju predstavljamo recept, v spodnjem videu pa si lahko ogledate tudi celoten postopek priprave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sestavine:

- 300 g mletih Plazma ali poljubnih maslenih piškotov

- 170 g stopljenega masla

- malo mleka (po potrebi, toliko, da se masa lepo sprime)

- Kinder čokolada za nadev (koščki)

- Kinder čokolada za obliv

Priprava:

V skledi zmešajte mlete piškote in stopljeno maslo.

Dodajte malo mleka, da dobite mehko, kompaktno maso, ki jo lahko oblikujete.

Iz mase oblikujte majhne kroglice. V vsako kroglico vstavite košček Kinder čokolade in jo ponovno oblikujte, da se lepo zapre.

Preostale čokoladice stopite nad parno kopeljo ali v mikrovalovni pečici.

Ohlajene kroglice pomočite v stopljeno čokolado, da jih ta v celoti oblije.

Po želji jih okrasite (npr. s čokoladnim posipom, koščki Kinder čokoladic, kokosom, lešniki ipd.).

Pustite, da se čokolada strdi, nato pa uživajte v nežnih in okusnih kroglicah.

Sladice
