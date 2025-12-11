Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre

V poplavi hitrih in preprostih receptov, ki vsak dan preplavljajo TikTok, nas le redko kakšen zares navduši na prvi pogled. Tokrat je bilo drugače. Sladke Kinder kroglice, ki jih je pred časom v kratkem videoposnetku predstavila ustvarjalka @kristinaovde, so v hipu pritegnile pozornost množice uporabnikov – z razlogom. Video je hitro nabral veliko število ogledov, delitev in komentarjev, številni pa so recept tudi že preizkusili in potrdili, da so kroglice naravnost izvrstne.

Ker nas je preprostost ideje takoj očarala, smo se jih lotili tudi sami. Priprava traja največ pol ure, potrebujemo pa le štiri ključne sestavine: mlete piškote, maslo, kanček mleka in nekaj priljubljenih Kinder čokoladic, ki poskrbijo za prepoznaven mlečno-čokoladni okus. Rezultat? Mehke, sočne in presenetljivo okusne kroglice, ki so idealne tako za hitro sladico med tednom kot tudi za postrežbo gostom.

V nadaljevanju predstavljamo recept, v spodnjem videu pa si lahko ogledate tudi celoten postopek priprave.