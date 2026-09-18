Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa

Na zadnjem izločitvenem testu oddaje MasterChef Slovenija so se tekmovalci spopadli s sladico, pri kateri ni bilo dovolj le slediti receptu – pokazati so morali tudi nekaj občutka za sestavljanje in kombiniranje okusov. Pred njimi je bila šarlota oziroma Charlotte, elegantna torta, ki jo prepoznamo po značilnem obroču iz savoiardi piškotov, v njeni notranjosti pa se skrivajo plasti biskvita, kreme in sadja, ki se razkrijejo, ko sladico narežemo na kose.

Če ste med ogledom oddaje pomislili, da bi čudovito torto poskusili pripraviti tudi sami, imamo dobro novico: ni treba biti tekmovalec MasterChefa. Pri šarloti se lahko sami poigrate z okusi in sestavinami ter pripravite različico po svojem okusu. Lahko jo pripravite s poljubno kremo in sadnim džemom, namesto džema pa uporabite tudi sveže sadje, žele ali drug sadni nadev. Pri tem pazite le, da so vse komponente dovolj čvrste, da bo sladica lepo držala obliko, ko jo boste narezali na kose, in se ne bo sesedla.

V nadaljevanju razkrivamo recept za testo, iz katerega lahko spečete savoiardi piškote in dva biskvita, ki ju boste uporabili pri sestavljanju sladice. Pri pripravi krem in džemov si lahko pomagate tudi z recepti tekmovalk Anje in Karine, saj sta s svojima šarlotama navdušili sodnike. Anjino kombinacijo kreme z okusom črnega čaja in pomarančnega želeja si lahko ogledate TUKAJ, Karina kombinacija razkošne čokoladne kreme in malinovega želeja pa vas čaka v nadaljevanju. Na koncu pa vam razkrivamo še nekaj praktičnih nasvetov, kako vse skupaj pravilno sestaviti v čudovito šarloto.

icon-expand Sprejmite izziv in šarloto pripravite tudi sami. FOTO: POP TV

1. Savoiardi piškoti

Za testo: - 180 g beljakov - 150 g kristalnega sladkorja - 2 g limoninega soka - 135 g rumenjakov - 5 g vanilijeve paste - 150 g bele moke Za posip: - 50 g mletega sladkorja - 5 g škroba Postopek priprave: Pečico segrejemo na 195 stopinj Celzija (4D vroč zrak). Beljake in rumenjake ločimo. Rumenjake, 30 g sladkorja in vanilijevo pasto penasto umešamo. Beljake začnemo stepati skupaj z žlico sladkorja in limoninim sokom. S stepanjem začnemo takoj, da limona ne zakrkne beljakov. Ko se začnejo peniti, jim postopoma dodajamo preostali sladkor in stepamo, dokler ne dobimo čvrste, sijoče meringe. Ko je meringa čvrsta, vanjo postopoma vmešamo rumenjakovo zmes. Vmešavamo toliko časa, da nastane homogena masa. Nato postopoma, ročno vmešamo presejano moko. Maso nabrizgamo na pekač, obložen s peki papirjem, v enakomerno dolge piškote. Iz dela mase nabrizgamo tudi dva biskvita v velikosti torte, ki ju bomo uporabili pri sestavljanju torte. Tik pred peko vse skupaj posujemo z mešanico sladkorja v prahu in škroba. Pečemo 8–11 minut. Po peki piškote in biskvit pustimo nekaj minut na pekaču, da se rahlo ohladijo.

icon-expand Karin je sodnike navdušila s kombinacijo čokoladne kreme in malininega džema. FOTO: POP TV

2. Čokoladna krema diplomate

Sestavine: - 800 g mleka - 80 g škroba - 8 rumenjakov - 50 g sladkorja - 400 g čokolade (60 %) - 400 g sladke smetane - 50 g sladke smetane - 5,5–6 lističev želatine - ščep soli - malo vanilijeve paste Postopek priprave: Liste želatine namočimo v hladni vodi za 5–10 minut. Mleko damo v kozico in ga segrejemo do vretja. V drugi posodi zmešamo rumenjake s sladkorjem in škrobom. K rumenjakovi mešanici počasi prilijemo vroče mleko in z metlico stalno mešamo, da rumenjaki ne zakrknejo. Zmesi dodamo še malo vanilijeve paste. Zmes prelijemo v kozico in jo kuhamo na srednjem ognju. Stalno jo mešamo z metlico. Ko se začne gostiti, jo lahko malo odstavimo z ognja in jo dobro premešamo. Kremo še enkrat vrnemo nad ogenj in jo kuhamo, dokler se dovolj ne zgosti. V kremo vmešamo čokoladne kapljice. V kozici segrejemo 50 g smetane in ji dodamo ožete lističe želatine. Smetano z želatino vmešamo v kremo. Stepemo 400 g smetane do mehkih vrhov (soft peaks). Smetano z lopatko vmešamo v kremo. Kremo pokrijemo z živilsko folijo na dotik. Postavimo jo v hladilnik za približno 2–3 ure, toliko da želatina malo zategne.

3. Malinov žele

Sestavine: - 600 g malinovega pireja - 7–8 listov želatine - 50 g sladkorja - 1–2 žlički limoninega soka Postopek: Želatino namočimo v hladni vodi za 5–10 minut. Segrejemo malinov pire. Dodamo mu sladkor in limonin sok. Ko zavre, dodamo ožete lističe želatine.

Nasvet: Če pripravljate žele v obliki diska, ga je najlažje položiti na torto, ko je dobro ohlajen oziroma zamrznjen. Če uporabljate džem, ga lahko po strjevanju zmiksate v gladek gel in ga enakomerno razmažete po biskvitu.

icon-expand Šarloto sestavljajo piškoti ladyfingers, plasti biskvita in bogat kremni nadev. FOTO: POP TV

4. Nasveti za sestavljanje šarlote

Šarloto lahko sestavite na nekoliko različne načine, odvisno od izbrane kreme, sadnega nadeva in velikosti torte. Osnovno pravilo pa je, da najprej pripravite čvrsto osnovo, nato pa izmenjujete plasti biskvita, kreme in sadnega nadeva. Pripravite tortni obroč: Na podlago za torto položite prvi biskvitni disk in okoli njega namestite tortni obroč z acetatno folijo. Če želite bolj izrazit videz šarlote, lahko savoiardi piškote razporedite ob notranjem robu obroča že na začetku. Pri nekaterih različicah jih je lažje namestiti šele po tem, ko je sredica torte dobro ohlajena. Biskvit po potrebi navlažite: Pred dodajanjem kreme ga lahko rahlo navlažite s sadnim sokom, sirupom ali drugim poljubnim prelivom. Pri tem ne pretiravajte, saj mora biskvit ostati dovolj čvrst, da bo torta lepo držala obliko. Sestavljanje plasti: Na prvi biskvit nanesite del izbrane kreme, dodajte drugi biskvit, nanj pa razmažite sadni džem oziroma žele. Nato dodajte preostanek kreme. Pazite na količino kreme: Kremo enakomerno razporedite do roba in površino po vsaki plasti čim bolj zgladite. Tako bo končna torta lepša in bolj stabilna. Torto dobro ohladite: Sestavljeno šarloto postavite v hladilnik za nekaj ur, še bolje pa čez noč. Če se vam mudi, lahko hlajenje pospešite v zamrzovalniku. Pred odstranjevanjem obroča mora biti krema dovolj čvrsta, da torta ohrani obliko. Savoiardi piškote prilagodite višini torte: Ko je torta dobro strjena, previdno odstranite tortni obroč in acetatno folijo. Piškote po potrebi odrežite na enako višino, približno centimeter ali dva nad zgornjim robom torte. Ob torto jih lahko pritrdite tako, da jih na spodnji strani premažete z malo kreme. Razporedite jih tesno drug ob drugem po celotnem obodu, za bolj urejen videz pa naj bodo vsi približno enako visoki. Na koncu torto okrasite: Po vrhu lahko razporedite preostali sadni džem ali žele, sveže sadje, gozdne sadeže, jedilno cvetje ali druge dodatke, ki se ujemajo z izbrano kombinacijo okusov.

Najpomembneje: pri šarloti ni treba slepo slediti enemu receptu. Poigrate se lahko z vrstnim redom krem in sadnih nadevov, vendar naj bodo vse plasti dovolj čvrste in torta pred odstranjevanjem obroča dobro ohlajena. Tako bo tudi vaša različica lepo stala in se pri rezanju ne bo sesedla.