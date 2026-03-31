Pecivo s korenjem in čokolado
Sladice

Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)

Če iščete popolno sladico za veliko noč, ki združuje sočnost, bogat okus in prikupen videz, ste jo pravkar našli. To dišeče pecivo s korenjem, čokolado, orehi in pomarančo ter kremnim premazom bo navdušilo prav vse zbrane ob praznični mizi.

Su.S. , M.J.
31. 03. 2026 04.00

Velika noč je čas, ko poleg tradicionalnih dobrot na mizo radi postavimo tudi kakšno novo, nekoliko drugačno sladico. Če želite letos svoje goste presenetiti z nečim posebnim, je to pecivo s korenjem in čokolado odlična izbira. Gre za popolno ravnovesje okusov, kjer se prepletajo sladkoba, svežina in rahla oreškasta nota.

To dišeče pecivo združuje korenje, čokolado, orehe in pomarančo v izjemno sočno kombinacijo, ki navduši že ob prvem grižljaju. Posebno piko na i doda nežen kremni premaz iz kremnega sira, ki poskrbi za ravno pravšnjo svežino in kremasto teksturo, sladico pa lahko pred serviranjem tudi poljubno dekorirate.

Pecivo s korenjem in čokolado
Pecivo s korenjem in čokolado FOTO: Su.S.

Poleg odličnega okusa vas bo zagotovo navdušila tudi enostavna priprava, ki vam bo vzela največ pol ure, ostalo delo pa bo opravila pečica. Pri pripravi korenčkovega biskvita smo uporabili pirino moko, ki pecivu doda nekoliko polnejši okus, seveda pa jo lahko brez težav nadomestite tudi s klasično pšenično moko. Rezultat je sladica, ki je hkrati domača in nekoliko drugačna – popolna za praznične dni ali sladko razvajanje ob skodelici kave.

Sestavine za korenčkov biskvit:

- 100 g orehov

- 300 g korenja

- 200 g temne čokolade

- 1 pomaranča

- 300 g pirine moke (ali navadne bele moke)

- 1 pecilni prašek

- 1 žlička mletega cimeta

- 1 ščep mletih klinčkov

- 3 žlice ruma

- 5 jajc

- 150 g rjavega sladkorja

- 1 vanilijev sladkor

- 240 ml olivnega (ali sončničnega) olja

Kremni premaz:

- 265 g kremnega sira sobne temperature

- 100 g masla sobne temperature

- 180 g sladkorja v prahu

- 1 žlička vanilijevega ekstrakta

- poljubna dekoracija (jajčka, rožice, korenčki ...)

Korenčkov biskvit z orehi in čokolado, obogaten s kremnim oblivom, je popoln za praznično mizo. FOTO: Su.S.

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač (velikosti 25 x 35 centimetrov) obložimo s papirjem za peko.

2. Orehe grobo narežemo in jih na suho popražimo v ponvi. Korenje naribamo, čokolado pa grobo nasekljamo. Naribamo še pomarančno lupinico in iztisnemo sok.

3. V skledo damo moko, pecilni prašek, cimet in klinčke. Premešamo, nato pa zmešamo z orehi in čokolado.

4. V drugo skledo ubijemo jajca, dodamo sladkor in vanilijev sladkor. Stepamo, da dobimo svetlo, penasto zmes.

5. Med mešanjem postopoma vlijemo olje in nato še pomarančni sok ter rum.

6. Z lopatico vmešamo suhe sestavine in na koncu še korenje in pomarančno lupinico.

7. Zmes predevamo v pekač in pečemo v ogreti pečici 35 minut.

8. Ko se pecivo ohladi, zmešamo kremni sir, maslo, sladkor v prahu in vanilijev ekstrakt. Razmažemo po pecivu, za vsaj dve uri postavimo v hladilnik, nato pa narežemo na kocke in poljubno dekoriramo.

Če imate radi sladice s korenjem, vam priporočamo, da za veliko noč preizkusite tudi katerega od spodnjih receptov:

- Korenčkova rolada z mascarponejevo kremo

- Korenčkova torta s sladkornim oblivom

- Velikonočni korenčkovi mafini

