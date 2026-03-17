Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov

Vsako leto kulinarični trendi prinesejo nekaj novosti na praznične mize in letošnja velika noč pri tem ni izjema. Poudarek je na vizualno privlačnih, a enostavnih sladicah, ki jih lahko pripravite brez večurnega pekovskega truda. Tudi letos kraljujejo kombinacije krem, sadja in hrustljavih dodatkov, pa tudi prepoznavne velikonočne klasike v trendi preobleki. V nadaljevanju vam predstavljamo šest odličnih velikonočnih sladic, ki bodo popestrile vsako praznično mizo.
Potratna rolada
Rolada, ki združuje okuse in sestavine priljubljene potratne potice. Bogata in aromatična sladica, ki je vizualno privlačna in hkrati idealna za praznično mizo. Recept je TUKAJ.
Pehtranova pletenica
Čudovita sladica z rahlim in puhastim kvašenim testom, aromo pehtrana in nežnim skutinim nadevom. Popolna za ljubitelje rahlih zeliščnih okusov, ki želijo nekaj drugačnega na praznični mizi. Recept je TUKAJ.
Velikonočna limonina sladica brez peke
Hitro in enostavno pripravljena sladica iz piškotov ter kremne zmesi vanilijevega pudinga, maskarponeja in limoninega soka. Osvežilna, rahla in popolna izbira za vse, ki iščete idejo za sladico, ki jo lahko pripravite skorajda v zadnjem trenutku. Recept je TUKAJ.
Velikonočna sladica v kozarcu
V lične kozarčke zložene sočne breskve ali marelice iz kompota in puhasta skutina krema z limonino aromo. Hrustljavi "ušeski" na vrhu dodajo piko na i in privabijo poglede mladih in starih. Recept je TUKAJ.
Korenčkova rolada z maskarponejevo kremo
Kremasta rolada z nežno korenčkovo osnovo in bogato maskarponejevo kremo. Idealna kombinacija mehke teksture in rahlo sladkega okusa, ki prinaša kanček tradicionalnega v moderni preobleki. Recept je TUKAJ.
Velikonočni kolač s čokoladnim zajčkom
To je prava sladica presenečenja! Kolač je na prvi pogled videti povsem običajno, ko ga boste narezali na rezine, pa se bo znotraj razkrilo presenečenje. Popolna kombinacija zabave in okusa za otroke in odrasle. Recept je TUKAJ.