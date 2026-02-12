okusno.je
mousse z belo čokolado, kremnim likerjem in jagodami
Sladice

Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke

Iščete popolno sladico za valentinovo, ki bo hkrati preprosta in očarljiva? Ta sladica v kozarcu navduši tako z videzom in okusom kot tudi s hitro in enostavno pripravo. Sladko presenečenje, ki ga boste pripravili z lahkoto in predvsem z ljubeznijo.

M.J. , Su.S.
12. 02. 2026 04.00

Valentinovo je idealen trenutek za majhne pozornosti, ki povedo več kot tisoč besed – in sladica je pri tem vedno dobra izbira. Še posebej takrat, ko je pripravljena doma, brez zapletene peke in dolgotrajnih postopkov, a kljub temu izgleda razkošno in zapeljivo. Sladice v kozarcu so zadnja leta izjemno priljubljene prav zaradi svoje preprostosti, elegance in možnosti priprave vnaprej, kar je popolno za romantičen večer v dvoje.

Valentinova sladica v kozarcu je pripravljena brez pretiranega truda in peke.
Valentinova sladica v kozarcu je pripravljena brez pretiranega truda in peke. FOTO: Su.S.

Ta valentinova sladica stavi na nežne, ljubezensko obarvane okuse: rahel mousse iz bele čokolade in kremnega jagodnega likerja, ki se dobesedno topi v ustih, obogaten s kupčkom rahlo stepene smetane in svežimi koščki jagod. Kombinacija je ravno prav sladka, osvežilna in vizualno privlačna, zato bo navdušila tako brbončice kot tudi oči. Gre za sladko presenečenje, ki ga boste pripravili z lahkoto – in z veliko ljubezni.

Sestavine:

- 125 g bele čokolade

- 500 ml smetane za stepanje

- 70 ml kremnega jagodnega likerja (lahko uporabite tudi Bailey's ali irski kremni liker)

- 1 vanilijev sladkor

- 250 g svežih jagod

Za piko na i poskrbi kremni jagodni liker, ki ga vmešamo v rahel mousse.
Za piko na i poskrbi kremni jagodni liker, ki ga vmešamo v rahel mousse. FOTO: Su.S.

Priprava:

1. Čokolado drobno nasekljamo in jo damo v skledo.

2. 125 ml smetane segrevamo skoraj do vretja in jo polijemo po čokoladi. Počakamo eno minuto, nato pa dobro premešamo, da se čokolada stopi.

3. V drugo skledo zlijemo 230 ml smetane in jagodni liker ter ju stepemo.

4. V zmes vmešamo stopljeno čokolado, nato pa mousse razdelimo med štiri do šest kozarčkov.

5. Polovico jagod narežemo na koščke in jih razdelimo med kozarčke. Sladico za vsaj 3 ure ali čez noč postavimo v hladilnik.

6. Preostanek smetane stepemo skupaj z vanilijevim sladkorjem. Smetano z dresirno vrečko nabrizgamo ali pa v kupčkih nanesemo na strjen mousse.

7. Preostanek jagod narežemo na koščke in jih potresemo po smetani. Pripravljeno sladico takoj postrežemo ali pa jo do uporabe hranimo v hladilniku. Dober tek!

Navdušila vas bo kombinacija jagod, smetane, likerja in bele čokolade.
Navdušila vas bo kombinacija jagod, smetane, likerja in bele čokolade. FOTO: Su.S.
Sladice
