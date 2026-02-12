Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke

Valentinovo je idealen trenutek za majhne pozornosti, ki povedo več kot tisoč besed – in sladica je pri tem vedno dobra izbira. Še posebej takrat, ko je pripravljena doma, brez zapletene peke in dolgotrajnih postopkov, a kljub temu izgleda razkošno in zapeljivo. Sladice v kozarcu so zadnja leta izjemno priljubljene prav zaradi svoje preprostosti, elegance in možnosti priprave vnaprej, kar je popolno za romantičen večer v dvoje.

Valentinova sladica v kozarcu je pripravljena brez pretiranega truda in peke.

Ta valentinova sladica stavi na nežne, ljubezensko obarvane okuse: rahel mousse iz bele čokolade in kremnega jagodnega likerja , ki se dobesedno topi v ustih, obogaten s kupčkom rahlo stepene smetane in svežimi koščki jagod . Kombinacija je ravno prav sladka, osvežilna in vizualno privlačna, zato bo navdušila tako brbončice kot tudi oči. Gre za sladko presenečenje, ki ga boste pripravili z lahkoto – in z veliko ljubezni.

- 70 ml kremnega jagodnega likerja (lahko uporabite tudi Bailey's ali irski kremni liker)

Za piko na i poskrbi kremni jagodni liker, ki ga vmešamo v rahel mousse.

1. Čokolado drobno nasekljamo in jo damo v skledo.

2. 125 ml smetane segrevamo skoraj do vretja in jo polijemo po čokoladi. Počakamo eno minuto, nato pa dobro premešamo, da se čokolada stopi.

3. V drugo skledo zlijemo 230 ml smetane in jagodni liker ter ju stepemo.

4. V zmes vmešamo stopljeno čokolado, nato pa mousse razdelimo med štiri do šest kozarčkov.

5. Polovico jagod narežemo na koščke in jih razdelimo med kozarčke. Sladico za vsaj 3 ure ali čez noč postavimo v hladilnik.

6. Preostanek smetane stepemo skupaj z vanilijevim sladkorjem. Smetano z dresirno vrečko nabrizgamo ali pa v kupčkih nanesemo na strjen mousse.

7. Preostanek jagod narežemo na koščke in jih potresemo po smetani. Pripravljeno sladico takoj postrežemo ali pa jo do uporabe hranimo v hladilniku. Dober tek!