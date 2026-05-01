okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Tufahija kocke
Sladice

Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar

Sočna sladica iz pečenih jabolk, biskvita, orehove kreme in rahlo sladkane smetane je popolna kombinacija tradicionalnih okusov v nekoliko drugačni, a nadvse okusni preobleki.

Su.S. , M.J.
01. 05. 2026 04.00

Nekatere sladice imajo posebno mesto v naši kulinarični dediščini – ne le zaradi okusa, ampak tudi zaradi spominov, ki jih nosijo s sabo. Med takšne zagotovo sodi tudi tufahija, priljubljena balkanska sladica iz jabolk, orehov in smetane, ki je znana po svoji preprostosti in bogatem okusu.

Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Tokrat jo predstavljamo v nekoliko drugačni, sodobnejši različici. Namesto celih kuhanih jabolk v sladkem sirupu nastane čudovito pecivo iz plasti rahlega biskvita, sočnih pečenih jabolk, kremaste orehove kreme in nežno sladkane stepene smetane. Rezultat so mehke, sočne in dišeče kocke, ki združujejo znane okuse, a v novi obliki, ki je še posebej primerna za postrežbo ob druženjih ali posebnih priložnostih. Predvsem pa sodobnejša sladica ne vsebuje toliko sladkorja, kot ga vsebujejo klasične tufahije, zato je odlična izbira tudi za vse, ki pazite na vnos sladkorja.

S plastmi rahlega biskvita, aromatičnih pečenih jabolk, bogate orehove kreme in stepene smetane so te kocke popolna izbira za tiste, ki iščejo tradicionalne okuse v nekoliko lahkotnejši obliki. FOTO: Su.S.

Če imate radi sladice, ki so hkrati domače in nekoliko drugačne, bo recept za tufahija kocke hitro postal eden vaših najljubših.

Za pripravo tufahija kock potrebujete:

- 7 jabolk

- 120 g sladkorja

- sok ene limone

- 0,5 žličke mletega cimeta

- 3 jajca

- 1 vanilijev sladkor

- 280 ml mleka

- 130 ml olja (sončnično ali blago oljčno)

- 10 g pecilnega praška

- 100 g moke

- 200 g mletih orehov

- 3 žlice medu

- 250 ml smetane za stepanje

- 25 g sladkorja v prahu

5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Postopek priprave:

1. Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Pekač velikosti 30 x 35 centimetrov obložite s papirjem za peko.

2. Jabolka operite, olupite in jih narežite na krhlje. Zmešajte jih s 50 g sladkorja, cimetom in limoninim sokom. Razporedite jih po pekaču in pecite v ogreti pečici 25 minut.

Za sočnost poskrbijo začinjena in narezana jabolka, ki jih spečemo v pečici. FOTO: Su.S.

3. Medtem pripravite zmes za biskvit. Jajca ubijte v skledo in jim dodajte 70 g sladkorja ter vanilijev sladkor. Stepajte, da dobite svetlo in zračno zmes.

4. Med mešanjem počasi vlivajte olje in 130 ml mleka. Na koncu kar z električnim mešalnikom, nastavljenim na nizko hitrost, vmešajte še moko, pomešano s pecilnim praškom.

5. Zmes polijte po jabolkih in pecite še 25 minut.

6. V kozico vlijte preostanek mleka in ga segrejte do vretja. Z njim prelijte mlete orehe in dobro premešajte, da se orehi enakomerno navlažijo. Na koncu vmešajte še med.

Bogat okus sladici doda orehova krema, oslajena z medom. FOTO: Su.S.

7. Biskvit iz pekača prestavite na desko, ga pokrijte s pekačem in vse skupaj obrnite tako, da so jabolka zgoraj. Odstranite papir in po biskvitu razmažite orehe. Pustite, da se pecivo dobro ohladi.

8. Smetano čvrsto stepite skupaj s sladkorjem v prahu. Razmažite jo po orehih, nato pa sladico do serviranja postavite v hladilnik.

Tufahija kocke so odlično pecivo za druženja in vikend sladkanje. FOTO: Su.S.

9. Ohlajeno sladico narežite na kocke in po želji posujte z mletimi orehi. Servirajte na krožnike in postrezite.

Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Sladice

7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave

Okusno.je Jabolčna pita za vsak okus: zbirka najboljših receptov
Okusno.je Božanski namaz, ki ga preprosto morate poskusiti
Okusno.je Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Okusno.je Božansko pecivo iz pekača, ki bo v hipu pošlo
Okusno.je Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Okusno.je Ena najbolj popularnih sladic ta hip, ki navdušuje s preprosto pripravo in odličnim okusom
Okusno.je Rezine s skuto, kutino in jabolki
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20