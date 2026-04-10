Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje

Vikend je kot nalašč za sladkanje in razvajanje ob domačih dobrotah, še posebej, če na mizo postavimo torto, ki razveseli vse prisotne. Tokrat smo zbrali prav posebne recepte – torte, ki so jih ustvarili naši bralci. Gre za preizkušene sladice, ki so nastajale v domačih kuhinjah, zato so hkrati dostopne, zanesljive in polne okusa.

Med izbranimi recepti boste našli raznolike ideje – od klasičnih kombinacij do nekoliko bolj kreativnih tort, ki navdušijo tudi z videzom. Skupno jim je to, da so primerne za sproščeno vikend peko in sladkanje v družbi najbližjih. V nadaljevanju vas čaka pet odličnih tort, ki jih je vredno preizkusiti.

icon-expand Jagodna torta z jogurtovo osnovo FOTO: osebni arhiv

Jagodna torta z jogurtovo osnovo

Lahka in osvežilna sladica, pripravljena brez nepotrebnega zapletanja in tudi prižiganja pečice. Recept je TUKAJ.

icon-expand Oreo torta FOTO: osebni arhiv

Oreo torta

Bogata in kremasta torta, ki združuje rahel čokoladni biskvit z nežno mascarpone kremo in koščki Oreo piškotov. Navlažen biskvit in sočna krema poskrbita za popolno prepletanje okusov, torta pa je najboljša, če jo pripravimo dan vnaprej, da se lepo prepoji. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sadna vanilijeva torta FOTO: osebni arhiv

Sadna vanilijeva torta

Osvežilna sladica, primerna za nedeljsko sladkanje ali trenutke, ko želite narediti vtis na goste. Recept je TUKAJ.

icon-expand Višnjeva torta FOTO: osebni arhiv

Višnjeva torta

Sočna in osvežujoča torta, ki združuje rahle biskvitne plasti z bogato višnjevo kremo in koščki sadja. Prijetna kombinacija sladkega in rahlo kiselkastega okusa poskrbi za popolno ravnovesje, torta pa je odlična izbira za praznovanja ali vikend razvajanje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Malina-kokos presna torta FOTO: osebni arhiv

Malinovo-kokosova presna torta

Če imate radi zdrave in enostavne sladice, bo ta tortica brez peke zagotovo vaša najboljša izbira za sladkanje brez slabe vesti! Recept je TUKAJ.