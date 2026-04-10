okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Sadna vanilijeva torta
Sladice

Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje

Če iščete navdih za sladico, ki bo uspela in navdušila, ste na pravem mestu. Zbrali smo pet odličnih tort, ki so jih pripravili naši bralci – preizkušeni recepti, ki navdušijo z okusom in videzom.

M.J.
10. 04. 2026 04.00

Vikend je kot nalašč za sladkanje in razvajanje ob domačih dobrotah, še posebej, če na mizo postavimo torto, ki razveseli vse prisotne. Tokrat smo zbrali prav posebne recepte – torte, ki so jih ustvarili naši bralci. Gre za preizkušene sladice, ki so nastajale v domačih kuhinjah, zato so hkrati dostopne, zanesljive in polne okusa.

Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Preberi še Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo

Med izbranimi recepti boste našli raznolike ideje – od klasičnih kombinacij do nekoliko bolj kreativnih tort, ki navdušijo tudi z videzom. Skupno jim je to, da so primerne za sproščeno vikend peko in sladkanje v družbi najbližjih.

V nadaljevanju vas čaka pet odličnih tort, ki jih je vredno preizkusiti.

Jagodna torta z jogurtovo osnovo
Lahka in osvežilna sladica, pripravljena brez nepotrebnega zapletanja in tudi prižiganja pečice. Recept je TUKAJ.

Oreo torta
Bogata in kremasta torta, ki združuje rahel čokoladni biskvit z nežno mascarpone kremo in koščki Oreo piškotov. Navlažen biskvit in sočna krema poskrbita za popolno prepletanje okusov, torta pa je najboljša, če jo pripravimo dan vnaprej, da se lepo prepoji. Recept je TUKAJ.

Sadna vanilijeva torta
Osvežilna sladica, primerna za nedeljsko sladkanje ali trenutke, ko želite narediti vtis na goste. Recept je TUKAJ.

Višnjeva torta
Sočna in osvežujoča torta, ki združuje rahle biskvitne plasti z bogato višnjevo kremo in koščki sadja. Prijetna kombinacija sladkega in rahlo kiselkastega okusa poskrbi za popolno ravnovesje, torta pa je odlična izbira za praznovanja ali vikend razvajanje. Recept je TUKAJ.

Malina-kokos presna torta
Če imate radi zdrave in enostavne sladice, bo ta tortica brez peke zagotovo vaša najboljša izbira za sladkanje brez slabe vesti! Recept je TUKAJ.

Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Legendarne torte, brez katerih včasih ni minilo nobeno praznovanje
Preberi še Legendarne torte, brez katerih včasih ni minilo nobeno praznovanje
Sočen in rahel tortni biskvit, ki ne 'pade dol'
Preberi še Sočen in rahel tortni biskvit, ki ne 'pade dol'
Univerzalna čokoladna krema za torte, rolade in pecivo
Preberi še Univerzalna čokoladna krema za torte, rolade in pecivo
vikend sladica torta recepti bralcev jagodna torta torta recept enostavna torta
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad