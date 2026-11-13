Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite

Skrivnost njenega videza se skriva v preprostem triku: po masi za biskvit z vlečenjem vzporednih črt ustvarimo značilen vzorec, ki med peko poskrbi za zanimiv končni učinek. Biskvit je puhast in mehak kot oblaček , v kombinaciji z bogato čokoladno kremo pa nastane sladica, ki se ji je težko upreti.

Če radi pripravljate sladice, s katerimi navdušite že ob prvem pogledu, potem morate preizkusiti recept za to čudovito tornado rolado , ki je nekaj posebnega zaradi zanimivega vzorca biskvita. A naj vas edinstven videz ne zavede – priprava je presenetljivo preprosta in zanjo ne potrebujete posebnih slaščičarskih spretnosti.

Tornado rolada je prava paša za oči, navdušila pa vas bo tudi z okusom.

Tornado rolada je odlična izbira za nedeljsko sladkanje, družinska praznovanja, rojstnodnevne zabave ali praznično obloženo mizo. Z njo lahko popestrite tudi druženje ob kavi, ko želite gostom postreči nekaj domačega, a nekoliko drugačnega. Ker je videti zelo atraktivno, bo zagotovo pritegnila poglede, njena preprosta priprava pa pomeni, da se je lahko lotite tudi takrat, ko nimate veliko časa za ustvarjanje v kuhinji.

Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke

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1. Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija. Pekač obložimo s papirjem za peko. Mi smo uporabili pekač iz pečice, če želite debelejši biskvit z bolj izrazitim tornado vzorčkom, pa uporabite pekač velikosti 28 x 28 centimetrov.

2. V skledici zmešamo kakav in vročo vodo. V večji skledi zmešamo olje in mleko. Dodamo presejano moko in vse skupaj dobro premešamo.

4. Ločimo rumenjake in beljake. Slednje dajemo v posebno skledo, rumenjake pa vmešamo v zmes olja, mleka in moke.

5. Beljakom dodamo limonin sok in pričnemo s stepanjem. Ko se spenijo, jim med mešanjem po tretjinah dodajamo sladkor. Stepamo samo do mehkih vrhov.

6. V zmes z rumenjaki z lopatko nežno in počasi najprej vmešamo tretjino snega in nato še preostanek.

7. 200 gramov mase za biskvit predevamo v skledo, v kateri smo stepali beljake. Vmešamo pripravljen kakav, nato pa zmes predevamo v dresirno vrečko z okroglim nastavkom.

8. V pekač zlijemo belo zmes ter jo z lopatko enakomerno razporedimo in pogladimo. Po vrhu nabrizgamo čokoladno zmes, nato pa s kazalcem vlečemo vzporedne črte najprej po širini in nato še po dolžini pekača. Zmes pogladimo, nato pa biskvit pečemo 25 minut v ogreti pečici.

10. Po peki biskit, kakor hitro je mogoče, zvrnemo na nov list papirja za peko. Odlepimo papir, na katerem se je biskvit pekel, nato pa ga med obema listoma zvijemo v rolado. Za pol ure jo postavimo v hladilnik.

11. V skledi zmešamo smetano, maskarpone, čokoladni namaz in vanilijev sladkor. Vmešamo še utrjevalec za smetano.

12. Ohlajen biskvit odvijemo, premažemo s pripravljeno kremo, zvijemo nazaj v rolado in pred rezanjem vrnemo v hladilnik za vsaj dve uri.