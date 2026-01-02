okusno.je
Germknodel
Sladice

Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni

V hladnih mesecih se najbolj priležejo topli, bogati in preprosti okusi. Ne glede na to, ali prisegate na cmoke, palačinke ali zavitke, boste med spodnjimi predlogi zagotovo našli sladico, ki vas bo pogrela in razvajala v hladnih zimskih dneh.

M.J.
02. 01. 2026 09.00

V hladnih zimskih dneh se še posebej priležejo sladice, ki nas pogrejejo, nasitijo in prikličejo občutek domačnosti. Avstrijska kulinarika slovi po bogatih, toplih sladicah, ki so pogosto nastale kot krepčilni obroki za hladne alpske dni. V nadaljevanju predstavljamo štiri priljubljene avstrijske sladice, ki so kot nalašč za zimski čas in vedno znova navdušijo s svojim okusom.

Šmorn z rozinami
Šmorn z rozinami FOTO: Adobe Stock

Kaiserschmarrn (carski praženec)

Kaiserschmarrn, pri nas znan kot carski praženec, je preprosta, a izjemno priljubljena sladica iz mase, podobne tisti za palačinke. Postrežemo ga še toplega, posutega s sladkorjem v prahu, pogosto pa ga spremlja tudi jabolčna čežana ali slivova marmelada. Njegova rahla tekstura in bogat okus sta razlog, da je ta sladica stalnica v avstrijskih gorskih kočah in domačih kuhinjah. Recept za klasičen carski praženec je TUKAJ, za karameliziran praženec pa recept najdete TUKAJ.

Salzburški žličniki
Salzburški žličniki FOTO: Shutterstock

Salzburški žličniki

Salzburški žličniki (Salzburger Nockerl) so prava paša za oči in simbol mesta Salzburg. Gre za izjemno rahle beljakove žličnike, ki jih spečemo v pečici in postrežemo še tople, rahlo posute s sladkorjem v prahu. Njihova lahkotna tekstura v kombinaciji z rahlo kiselkasto marmelado ustvari sladico, ki je hkrati elegantna in prijetno topla ter idealna za zimske večere. Recept je TUKAJ.

Kvašen cmok (germknodel)
Kvašen cmok (germknodel) FOTO: Dreamstime

Germknödel

Germknödel je ena najbolj prepoznavnih avstrijskih sladic, ki jo mnogi poznajo z zimskih počitnic v gorah. Gre za velik, rahel kvašen cmok, polnjen s slivovo marmelado, ki je postrežen s stopljenim maslom ali vanilijevo omako, mletim makom in sladkorjem v prahu. Topel, mehak in nasiten germknödel je popolna sladica ali celo samostojen obrok po zimskem sprehodu ali dnevu na smučišču. Recept je TUKAJ.

Jabolčni zavitek
Jabolčni zavitek FOTO: iStock

Apfelstrudel (jabolčni zavitek)

Za konec ne sme manjkati klasični avstrijski jabolčni zavitek. Tanko vlečeno testo, sočna jabolka, rozine, cimet in drobtine se povežejo v sladico, ki jo največkrat postrežemo toplo, s sladkorjem v prahu in vaniljevo omako ali sladoledom. Jabolčni zavitek je brezčasna klasika, ki s svojim vonjem in okusom ustvari pravo zimsko vzdušje v vsakem domu. Recept je TUKAJ.

Sladice
tople sladice salzburški žličniki zimske sladice avstrijske sladice avstrijska kuhinja jabolčni zavitek carski praženec germknodel
