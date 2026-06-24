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Sladoled z jagodami
Sladice

Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic

Recept za jagodni sladoled Jamieja Oliverja vključuje skrivno sestavino, ki poskrbi za zelo kremno teksturo. Razveseljiv podatek pa je tudi ta, da za pripravo sladoleda ne potrebujemo aparata.

M.J.
24. 06. 2026 14.09

Kuharski mojster Jamie Oliver nas vedno znova navdušuje s svojimi hitrimi, preprostimi in okusnimi recepti, ki kar kličejo po tem, da jih preizkusimo in z njimi razveselimo svoje domače. Ena od njegovih sladkih 'pogruntavščin', s katero je pred časom razveselil svoje sledilce na Instagramu, je božanski domači sladoled z jagodami, za katerega ne potrebujemo posebnih kuhinjskih pripomočkov. 

Njegov recept vsebuje tudi kondenzirano mleko, ki naredi sladoled zelo kremast, tudi če ga hranite v običajnem zamrzovalniku, za posebno popestritev pa poskrbijo zdrobljeni beljakovi poljubčki, ki jih lahko kupite ali pa pripravite sami (recept TUKAJ). 

S to sestavino boste sladoled spremenili v pravo poslastico!
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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za pripravo sladoleda potrebujemo:

- 600 g svežih jagod (plus dodatno za dekoracijo)

- 100 g sladkorja

- 600 g ohlajene sladke smetane za stepanje 

- 1 žlička vanilijeve arome/paste/izvlečka (lahko tudi vanilijev strok)

- 400 g kondenziranega mleka (recept za pripravo domačega kondenziranega mleka najdete TUKAJ)

- 50 g beljakovih poljubčkov/španski oziroma beljakovi vetrci

Priprava:

Jagode očistimo, razpolovimo in na zmernem ognju segrevamo s sladkorjem in dvema žlicama vode. Kuhamo 10–15 minut, da se jagode zmehčajo in spremenijo v sirupu podobno zmes. Na skledo postavimo cedilo in jagode precedimo, tako da v cedilu ostanejo koščki jagod, v skledi pa se nabere jagodni sirup. Jagode v cedilu z žlico pretlačimo, da iz njih iztisnemo čim več soka/sirupa. 

Sladko smetano skupaj z vanilijevo aromo stepemo do mehkih vrhov, nato pa ji dodamo kondenzirano mleko. Premešamo, da se smetana in kondenzirano mleko združita, nato pa v zmes vmešamo zdrobljene beljakove poljubčke.

Zmes pretresemo v posodo, ki jo lahko shranimo v zamrzovalnik, in po njej polijemo ohlajen jagodni sirup. Nežno premešamo, da ostanejo vidne poteze z žlico, sirup pa je neenakomerno razporejen - nekje ga je manj, nekje več. Tako dobite rustikalni videz v stilu Jamieja Oliverja.

Sladoled hranite v zamrzovalniku štiri ure. Pol ure pred serviranjem ga postavite v hladilnik, da ga boste lahko brez težav postregli. Okrasite z jagodami in po želji dodajte tudi malo zdrobljenih poljubčkov. 

DODATNI VIDEO RECEPT: JAGODNE REZINE BREZ PEKE

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