Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic

Kuharski mojster Jamie Oliver nas vedno znova navdušuje s svojimi hitrimi, preprostimi in okusnimi recepti, ki kar kličejo po tem, da jih preizkusimo in z njimi razveselimo svoje domače. Ena od njegovih sladkih 'pogruntavščin', s katero je pred časom razveselil svoje sledilce na Instagramu, je božanski domači sladoled z jagodami, za katerega ne potrebujemo posebnih kuhinjskih pripomočkov.
Njegov recept vsebuje tudi kondenzirano mleko, ki naredi sladoled zelo kremast, tudi če ga hranite v običajnem zamrzovalniku, za posebno popestritev pa poskrbijo zdrobljeni beljakovi poljubčki, ki jih lahko kupite ali pa pripravite sami (recept TUKAJ).
Za pripravo sladoleda potrebujemo:
- 600 g svežih jagod (plus dodatno za dekoracijo)
- 100 g sladkorja
- 600 g ohlajene sladke smetane za stepanje
- 1 žlička vanilijeve arome/paste/izvlečka (lahko tudi vanilijev strok)
- 400 g kondenziranega mleka (recept za pripravo domačega kondenziranega mleka najdete TUKAJ)
- 50 g beljakovih poljubčkov/španski oziroma beljakovi vetrci
Priprava:
Jagode očistimo, razpolovimo in na zmernem ognju segrevamo s sladkorjem in dvema žlicama vode. Kuhamo 10–15 minut, da se jagode zmehčajo in spremenijo v sirupu podobno zmes. Na skledo postavimo cedilo in jagode precedimo, tako da v cedilu ostanejo koščki jagod, v skledi pa se nabere jagodni sirup. Jagode v cedilu z žlico pretlačimo, da iz njih iztisnemo čim več soka/sirupa.
Sladko smetano skupaj z vanilijevo aromo stepemo do mehkih vrhov, nato pa ji dodamo kondenzirano mleko. Premešamo, da se smetana in kondenzirano mleko združita, nato pa v zmes vmešamo zdrobljene beljakove poljubčke.
Zmes pretresemo v posodo, ki jo lahko shranimo v zamrzovalnik, in po njej polijemo ohlajen jagodni sirup. Nežno premešamo, da ostanejo vidne poteze z žlico, sirup pa je neenakomerno razporejen - nekje ga je manj, nekje več. Tako dobite rustikalni videz v stilu Jamieja Oliverja.
Sladoled hranite v zamrzovalniku štiri ure. Pol ure pred serviranjem ga postavite v hladilnik, da ga boste lahko brez težav postregli. Okrasite z jagodami in po želji dodajte tudi malo zdrobljenih poljubčkov.
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