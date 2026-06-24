Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic

Njegov recept vsebuje tudi kondenzirano mleko , ki naredi sladoled zelo kremast, tudi če ga hranite v običajnem zamrzovalniku, za posebno popestritev pa poskrbijo zdrobljeni beljakovi poljubčki , ki jih lahko kupite ali pa pripravite sami (recept TUKAJ ).

Kuharski mojster Jamie Oliver nas vedno znova navdušuje s svojimi hitrimi, preprostimi in okusnimi recepti, ki kar kličejo po tem, da jih preizkusimo in z njimi razveselimo svoje domače. Ena od njegovih sladkih 'pogruntavščin', s katero je pred časom razveselil svoje sledilce na Instagramu, je božanski domači sladoled z jagodami, za katerega ne potrebujemo posebnih kuhinjskih pripomočkov.

Jagode očistimo, razpolovimo in na zmernem ognju segrevamo s sladkorjem in dvema žlicama vode. Kuhamo 10–15 minut, da se jagode zmehčajo in spremenijo v sirupu podobno zmes. Na skledo postavimo cedilo in jagode precedimo, tako da v cedilu ostanejo koščki jagod, v skledi pa se nabere jagodni sirup. Jagode v cedilu z žlico pretlačimo, da iz njih iztisnemo čim več soka/sirupa.

Sladko smetano skupaj z vanilijevo aromo stepemo do mehkih vrhov, nato pa ji dodamo kondenzirano mleko. Premešamo, da se smetana in kondenzirano mleko združita, nato pa v zmes vmešamo zdrobljene beljakove poljubčke.

Zmes pretresemo v posodo, ki jo lahko shranimo v zamrzovalnik, in po njej polijemo ohlajen jagodni sirup. Nežno premešamo, da ostanejo vidne poteze z žlico, sirup pa je neenakomerno razporejen - nekje ga je manj, nekje več. Tako dobite rustikalni videz v stilu Jamieja Oliverja.

Sladoled hranite v zamrzovalniku štiri ure. Pol ure pred serviranjem ga postavite v hladilnik, da ga boste lahko brez težav postregli. Okrasite z jagodami in po želji dodajte tudi malo zdrobljenih poljubčkov.