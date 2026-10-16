Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše

Te dni številne kuhinje dišijo priljubljeni jabolčni piti naših babic , a obstaja še ena preprosta domača sladica, ki si zasluži mesto na jesenski mizi. Jabolčno pecivo na lončke je eden tistih starih receptov, ki so jih nekoč gospodinje znale pripraviti skoraj na pamet. Za njegovo pripravo ne potrebujemo posebnega kuharskega znanja, veliko časa ali celo kuhinjske tehtnice – za odmerjanje sestavin zadostuje kar običajen lonček ali pa kozarec, prostornine dva decilitra.

Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja

Preberi še Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja

Priprava peciva je nadvse preprosta . Polovico biskvitne mase najprej vlijemo v pekač in jo za kratek čas postavimo v pečico, da se nekoliko zapeče. Nato po njej razporedimo jabolčni nadev, ga prekrijemo s preostankom mase in pecivo spečemo do konca. Rezultat je rahlo, mehko in sočno pecivo, ki se odlično prileže ob skodelici toplega čaja, kave ali drugega priljubljenega napitka . Prav zaradi preprostih sestavin in nezahtevne priprave je to recept, h kateremu se bomo z veseljem vračali.

Jajca, moka, sladkor, mleko, olje in pecilni prašek so sestavine, ki jih imamo skoraj zagotovo že pri roki, za sočen nadev pa potrebujemo le še jabolka, sladkor, malo zdroba in mleti cimet. Če želimo sladico dodatno odišaviti, lahko v biskvitno testo dodamo tudi vanilijev sladkor in naribano limonino lupinico.

Preprosto jabolčno pecivo na lončke je odlična izbira za vse, ki si zaželijo domače sladice brez zapletenih postopkov in tehtanja sestavin.

Jabolka operemo, olupimo in narežemo na četrtine. Peclje in pečišča odstranimo ter zavržemo, narezana jabolka pa grobo naribamo.

Naribana jabolka prestavimo v lonec in jim dodamo sladkor ter mleti cimet. Na srednji temperaturi jabolka dušimo približno 15 minut. Med dušenjem, ko jabolka spustijo sok, dodamo še zdrob in nadev dobro premešamo. Pripravljen je, ko se primerno zgosti, jabolka pa se zmehčajo. Jabolčni nadev odstavimo in se lotimo priprave biskvitnega testa.

V posodo ubijemo jajca in jim dodamo sladkor ter jih z mešalnikom penasto umešamo. Primešamo mleko, zatem pa še olje.

Moko pomešamo s pecilnim praškom, nato pa jo vmešamo v jajčno maso. Dobiti moramo enotno testo brez grudic.

Pekač za pecivo velikosti približno 30 x 20 centimetrov namastimo z maslom in pomokamo. Maso za biskvit razdelimo na dva enaka dela. En del mase takoj vlijemo v pripravljen pekač, ki ga za 10 minut potisnemo v pečico, predhodno segreto na 180 stopinj Celzija.

Po 10 minutah pekač odstranimo iz pečice in na delno pečeno testo v kupčkih nanesemo jabolčni nadev, ki ga z lopatko ali žlico enakomerno razporedimo. Po nadevu polijemo drugi del biskvitne mase. Pazimo, da se ta enakomerno razporedi in da z njo prekrijemo ves nadev.

Pecivo pečemo v ogreti pečici še 35 minut, da se biskvit speče in dobi lepo zlato rjavo barvo.

pečeno pecivo pred serviranjem dobro ohladimo, nato pa ga potrosimo s sladkorjem, narežemo na kose in postrežemo.