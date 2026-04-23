Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave

Priprava je preprosta, sladica pa vedno navduši – tako z okusom kot tudi s svojim prepoznavnim videzom!

Če pripravljate praznovanje za sodelavce ali pa preprosto želite pripraviti okusno pecivo in povabiti prijatelje na kavo, imamo odlično idejo.

Pecivo s svojim s svojim zanimivim videzom pritegne marsikateri pogled in željo, da posežemo po njem. FOTO: Shutterstock

V zadnjem času je znova postalo zelo priljubljeno metrsko pecivo in vse več ljudi išče recept za nostalgično sladico, ki so jo pripravljale že naše babice. Pecivo je zelo rahlo in okusno, predvsem pa s svojim zanimivim videzom pritegne marsikateri pogled in željo, da posežemo po njem. Sladica združuje mehak biskvit in okusno kremo, ime pa je dobila zaradi svoje dolžine. Posebnost kolača je namreč način zlaganja – izmenjujoče plasti svetlega in temnega biskvita skupaj s kremo ustvarijo značilen "meter" dolžine. Poleg klasične vanilijevo-čokoladne kombinacije lahko recept prilagodimo po okusu z različnimi aromami ali celo sadnimi dodatki. Pecivo je najboljše, ko nekaj časa počiva, saj se krema vpije v biskvit in poskrbi, da ta postane zelo sočen in mehak. Priprava metrskega kolača ni zapletena, ves trud pa se bo bogato obrestoval, ko boste sladico postavili na mizo in bodo vsi z navdušenjem želeli kos ali dva. V nadaljevanju vam predstavljamo celotni recept. Sestavine za biskvit: - 4 jajca

- 200 g sladkorja

- 100 ml olja

- 100 ml vode

- 1 žlička pecilnega praška

- 250 g moke

- 2 žlici nesladkanega kakava v prahu

- 1 žlica ruma (po želji) Sestavine za kremo: - 800 ml mleka

- 170 g sladkorja

- 2 vanilijeva pudinga (prašek)

- 1 žlica gustina

- 180 g zmehčanega masla (ali margarine) Sestavine za čokoladno glazuro: - 225 g temne čokolade

- 60 ml olja

Postopek priprave: Najprej se lotimo priprave biskvita. V podolgovatem rebrastem pekaču za srnin hrbet bomo spekli dva biskvita – svetlega in temnega. V dve posodi najprej ločimo rumenjake in beljake. Rumenjakom dodamo sladkor in polovico vode ter jih penasto umešamo. Nato med mešanjem počasi dolivamo preostanek vode in olje. V moko vmešamo pecilni prašek. Presejemo na stepene rumenjake in premešamo, da dobimo gladko zmes brez grudic. Beljake stepemo v čvrst sneg, ki ga v dveh delih z lopatko nežno in počasi vmešamo v rumenjakovo zmes. Pekač dobro namažemo z maslom in pomokamo (odvečno moko odstranimo). Vanj vlijemo polovico pripravljene mase, ki jo z lopatko enakomerno razporedimo po celotni površini in po vrhu pogladimo. Svetel biskvit pečemo na 180 stopinjah Celzija 10–15 minut oziroma dokler zobotrebec, ki ga zapičimo v biskvit, ni čist in brez ostankov testa. Na preostanek mase presejemo kakav in ga vmešamo skupaj z žlico ruma. Ko je svetel biskvit pečen, ga takoj zvrnemo na rešetko in pustimo, da se ohladi. Če imamo samo en pekač, počakamo, da se ohladi, nato pa ga očistimo ter uporabimo, da v njem spečemo še temni biskvit. V primeru, da imamo dva pekača, lahko biskvita hkrati spečemo v pečici.

Metrsko pecivo je bilo zelo priljubljeno v 80. letih prejšnjega stoletja. FOTO: Shutterstock

Pripravimo kremo. V večji lonec vlijemo približno 700 ml mleka. Dodamo mu sladkor in ga na zmerni temperaturi segrejemo do vretja. V preostanku hladnega mleka gladko razmešamo prašek za vanilijev puding in gustin. Dobro premešamo, da v zmesi ni grudic. Ko mleko zavre, lonec odstavimo. V vroče mleko vmešamo prašek za puding. Pri tem nenehno mešamo z ročno metlico, da se ne naredijo grudice. Lonec ponovno pristavimo in puding na srednji temperaturi med mešanjem kuhamo še približno 2–3 minute, da se zgosti. Puding pretresemo v skledo in ga na dotik pokrijemo s prozorno folijo. Pustimo, da se ohladi. Zmehčano maslo 5 do 10 minut stepamo, da postane kremasto, blede barve in zračno. Po žlicah mu postopoma primešamo ohlajen puding. Krema je pripravljena.

Ko sta biskvita ohlajena, ju po rebrih narežemo na rezine, da dobimo približno 20 rezin svetlega in 20 rezin temnega biskvita. Pripravimo si pladenj ali pa debelejši karton, na katerem bomo kolač sestavili. Na vsako rezino biskvita damo srednjo žlico kreme in jo razmažemo po rezini (lahko jo tudi nabrizgamo z dresirno vrečko). Nato izmenično zlagamo rezine biskvita skupaj, da imamo eno rezino svetlega in eno rezino temnega biskvita, vmes pa kremo. Pecivo zlagamo na pripravljen pladenj ali karton. Lahko naredimo en daljši kolač, ki bo končne dolžine približno 80 centimetrov, ali pa iz vseh sestavin pripravimo dva krajša kolača. Ko je pecivo zloženo, ga še malo poravnamo, nato pa ga po vrhu in ob strani premažemo s kremo. Shranimo v hladilnik za nekaj časa, da se pecivo dobro utrdi. Pripravimo čokoladno glazuro. V skledi stopimo čokolado, ki ji dodamo olje. Premešamo, da dobimo gladek čokoladni obliv, s katerim po vrhu in ob strani prelijemo ohlajeno pecivo. Shranimo ga še za nekaj časa v hladilnik, da se preliv strdi. Zelo pomembno pri rezanju peciva je, da ga ne režemo naravnost na rezine, ampak postrani (pod kotom 30 stopinj). Tako se bodo v posamezni rezini lepo izmenjavale plasti svetlega in temnega biskvita. Dober tek!

