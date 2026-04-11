Ta domača sladica navdušuje: priprava je presenetljivo preprosta

Kot pravi avtorica, je priprava hitra in nezahtevna , zato je primerna tudi za vse, ki nimajo veliko časa, a si vseeno želijo pripraviti nekaj posebnega. Po okusu sladica močno spominja na priljubljene tulumbe , kar pomeni, da bo še posebej teknila tistim, ki obožujejo sočne, sirupaste sladice.

Včasih so najboljše sladice prav tiste, ki združujejo preprostost priprave in izjemen končni vtis. Takšna je tudi spiralna sladica, ki jo je pripravila naša zvesta bralka Alma . Na prvi pogled očara s svojo obliko, že prvi grižljaj pa razkrije bogat, sladek okus, ki bo še posebej navdušil ljubitelje sladic v sladkornem sirupu.

Gre za sladico, ki je kot ustvarjena za trenutke, ko želimo navdušiti – bodisi goste, domače ali pa preprosto sebe. V nadaljevanju razkrivamo Almin celoten recept in postopek priprave, s katerim boste lahko tudi sami ustvarili to privlačno in okusno dobroto.

Sočna in okusna sladica, ki navdušuje tudi z nenavadnim izgledom.

Spiralna sladica v sladkornem sirupu se izvrstno prileže s skodelico turške kave.

Najprej naredimo sladkorni sirup. Vse sestavine damo v posodo in počakamo, da zavre. Ko zavre, zmanjšamo temperaturo in kuhamo na šibkem ognju še 10 minut. Narejen sladkorni sirup odstavimo in pustimo, da se hladi.

Pripravimo testo, tako da vse sestavine dodamo v posodo in iz njih zamesimo mehko testo. Testo razdelimo na dva dela.

En del testa razvaljamo čim bolj na tanko, dolžine približno 25 centimetrov. Dobljeni kos testa narežemo na en centimeter široke trakove.

Vzamemo vilico in med "zobe" vilice damo začetek traku, nato pa testo s pomočjo vilice "zarolamo" do konca traku, da dobimo spiralo. Tako naredimo z vsakim trakom testa. Postopek ponovimo z drugim delom testa.

Segrejemo olje na srednjo temperaturo. V segretem olju cvremo spirale do zlato rjave barve. Ne smemo jih dati preveč naenkrat, ker se med cvrenjem napihnejo. Med cvrenjem jih enkrat obrnemo.

Še vroče spirale damo v mrzel sladkorni sirup. Sladico dobro ohladimo v hladilniku.

Pripravljene sladke spirale lahko pred postrežbo po želji potresemo z mletimi oreščki ali kokosom.