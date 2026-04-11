Spiralna sladica
Sladice

Ta domača sladica navdušuje: priprava je presenetljivo preprosta

Preprosta, a zelo atraktivna sladica naše bralke bo navdušila vse ljubitelje sočnih sladkih dobrot. Hitro pripravljena in popolna za sladkanje ob posebnih priložnostih ali kar tako.

M.J.
11. 04. 2026 04.00

Včasih so najboljše sladice prav tiste, ki združujejo preprostost priprave in izjemen končni vtis. Takšna je tudi spiralna sladica, ki jo je pripravila naša zvesta bralka Alma. Na prvi pogled očara s svojo obliko, že prvi grižljaj pa razkrije bogat, sladek okus, ki bo še posebej navdušil ljubitelje sladic v sladkornem sirupu.

Kot pravi avtorica, je priprava hitra in nezahtevna, zato je primerna tudi za vse, ki nimajo veliko časa, a si vseeno želijo pripraviti nekaj posebnega. Po okusu sladica močno spominja na priljubljene tulumbe, kar pomeni, da bo še posebej teknila tistim, ki obožujejo sočne, sirupaste sladice.

Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Gre za sladico, ki je kot ustvarjena za trenutke, ko želimo navdušiti – bodisi goste, domače ali pa preprosto sebe. V nadaljevanju razkrivamo Almin celoten recept in postopek priprave, s katerim boste lahko tudi sami ustvarili to privlačno in okusno dobroto.

Sočna in okusna sladica, ki navdušuje tudi z nenavadnim izgledom. FOTO: osebni arhiv

Testo:

- 150 ml tekočega jogurta

- 130 ml olja

- 1 jajce

- 2 vrečki vanilijevega sladkorja

- 1 vrečka pecilnega praška

- 400 g moke

Sladkorni sirup:

- 3 skodelice vode (200 ml)

- 2 skodelici sladkorja

- 1 vanilijev sladkor

- limonina lupinica

Dodatno potrebujemo še:

- olje za cvrenje

Spiralna sladica v sladkornem sirupu se izvrstno prileže s skodelico turške kave. FOTO: osebni arhiv

Postopek priprave:

Najprej naredimo sladkorni sirup. Vse sestavine damo v posodo in počakamo, da zavre. Ko zavre, zmanjšamo temperaturo in kuhamo na šibkem ognju še 10 minut. Narejen sladkorni sirup odstavimo in pustimo, da se hladi.

Pripravimo testo, tako da vse sestavine dodamo v posodo in iz njih zamesimo mehko testo. Testo razdelimo na dva dela.

En del testa razvaljamo čim bolj na tanko, dolžine približno 25 centimetrov. Dobljeni kos testa narežemo na en centimeter široke trakove.

Vzamemo vilico in med "zobe" vilice damo začetek traku, nato pa testo s pomočjo vilice "zarolamo" do konca traku, da dobimo spiralo. Tako naredimo z vsakim trakom testa. Postopek ponovimo z drugim delom testa.

Segrejemo olje na srednjo temperaturo. V segretem olju cvremo spirale do zlato rjave barve. Ne smemo jih dati preveč naenkrat, ker se med cvrenjem napihnejo. Med cvrenjem jih enkrat obrnemo.

Še vroče spirale damo v mrzel sladkorni sirup. Sladico dobro ohladimo v hladilniku.

Pripravljene sladke spirale lahko pred postrežbo po želji potresemo z mletimi oreščki ali kokosom.

