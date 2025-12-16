Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas

Praznikov si skorajda ne znamo predstavljati brez značilnih začimb in sveže pečenih piškotov, ki s svojim opojnim vonjem napolnijo ves dom. Med klasične piškote, ki so neločljivo povezani z decembrom, sodijo tudi speculaas piškoti, znani po svoji bogati aromi, hrustljavi teksturi in prepoznavnem okusu toplih začimb.
Tokrat predstavljamo domačo različico teh priljubljenih piškotov, ki jo je za nas pripravila Andreja Klun, slaščičarka in učiteljica slaščičarstva na BIC Ljubljana, Živilski in naravovarstveni šoli. Kot poudarja sama, "so to klasični praznični piškoti, katerih okus in tekstura spominjata na tople praznične dni. Z začimbami, kot so cimet, kardamom in klinčki, so ti piškoti vedno povezani s prazničnim vzdušjem."
Posebnost speculaas piškotov pa ni le v njihovem okusu, temveč tudi v načinu priprave. Gre za bolj tradicionalno peko, ki omogoča, da se praznični običaji in znanje prenašajo iz generacije v generacijo. Prav zato so ti piškoti odlična izbira za skupno ustvarjanje v kuhinji. "Spekulatusi so idealen način za vključevanje otrok v peko piškotov, saj jih lahko enostavno oblikujemo z modelčki, ki dajejo piškotom praznične oblike, kot so srčki, zvezdice ali božički," dodaja Klunova.
Piškote lahko spečemo za domačo zalogo ali pa jih pripravimo, da bomo z njimi presenetili svoje najdražje za praznike. Zaviti kot pozorno praznično darilo ti piškoti združujejo tradicijo, toplino in ustvarjalnost.
Sestavine za testo:
- 250 g gladke moke
- 50 g mletih mandljev
- 150 g masla (hladno, narezano na kocke)
- 125 g rjavega sladkorja
- 1 jajce
- 1 zavitek vaniljevega sladkorja
- 1–2 žlici mleka (po potrebi)
- 0,5 žličke sode bikarbone
- ščep soli
- naribana lupina polovice pomaranče
- začimbna mešanica (sestavine spodaj ali kupimo že pripravljeno)
Začimbna mešanica (skupaj dobimo 11 g mešanice):
- 5 g mletega cimeta
- 2 g mletega muškatnega oreščka
- 1 g mletih klinčkov
- 1 g mletega ingverja
- 1 g mletega kardamoma
- 0,5 g mletega belega popra
- 0,5 g mletega koriandra
* Za recept iz 250 g moke uporabimo 10–12 g mešanice začimb.
* Dodatek belega popra in koriandra doda značilno "toplo, rahlo pikantno" noto, ki jo imajo originalni piškoti.
Postopek priprave:
V posodi zmešamo moko, rjavi sladkor, vaniljo, sol, sodo bikarbono in začimbe.
Dodamo hladno maslo in ga na hitro vgnetemo v suhe sestavine (kot krhko testo – lahko na roke ali v multipraktiku).
Dodamo 1–2 žlici mleka in jajce, toliko, da se testo začne povezovati. Zagnetemo v gladko, mehko testo. Pomembno je, da ga ne gnetemo predolgo, ker bo testo postalo trdo.
Testo zavijemo v folijo in postavimo v hladilnik za vsaj 1 uro (idealno čez noč, da se razvije prava aroma in se začimbe med seboj povežejo ter aromatizirajo testo).
Pečico segrejemo na 170 stopinj Celzija. Testo razvaljamo 3–4 mm debelo (spekulaas piškoti morajo biti tanki) in iz njega izrežemo poljubne piškote.
Priporočamo, da za vzorce uporabite oblikovane valjarje, modelčke z vtisom ali pa samo nož, s katerim naredite vzorce.
Izrezane piškote naložimo na pekač, obložen s papirjem za peko. V ogreti pečici jih pečemo 10–12 minut oziroma dokler robovi rahlo ne porjavijo.
Pustimo, da se pečeni piškoti popolnoma ohladijo, saj so takrat najbolj hrustljavi. Postrežemo s skodelico najljubšega toplega napitka.