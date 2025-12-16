Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas

Praznikov si skorajda ne znamo predstavljati brez značilnih začimb in sveže pečenih piškotov, ki s svojim opojnim vonjem napolnijo ves dom. Med klasične piškote, ki so neločljivo povezani z decembrom, sodijo tudi speculaas piškoti , znani po svoji bogati aromi, hrustljavi teksturi in prepoznavnem okusu toplih začimb.

Tokrat predstavljamo domačo različico teh priljubljenih piškotov, ki jo je za nas pripravila Andreja Klun, slaščičarka in učiteljica slaščičarstva na BIC Ljubljana, Živilski in naravovarstveni šoli. Kot poudarja sama, "so to klasični praznični piškoti, katerih okus in tekstura spominjata na tople praznične dni. Z začimbami, kot so cimet, kardamom in klinčki, so ti piškoti vedno povezani s prazničnim vzdušjem."

Posebnost speculaas piškotov pa ni le v njihovem okusu, temveč tudi v načinu priprave. Gre za bolj tradicionalno peko, ki omogoča, da se praznični običaji in znanje prenašajo iz generacije v generacijo. Prav zato so ti piškoti odlična izbira za skupno ustvarjanje v kuhinji. "Spekulatusi so idealen način za vključevanje otrok v peko piškotov, saj jih lahko enostavno oblikujemo z modelčki, ki dajejo piškotom praznične oblike, kot so srčki, zvezdice ali božički," dodaja Klunova.

Piškote lahko spečemo za domačo zalogo ali pa jih pripravimo, da bomo z njimi presenetili svoje najdražje za praznike. Zaviti kot pozorno praznično darilo ti piškoti združujejo tradicijo, toplino in ustvarjalnost.