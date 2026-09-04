To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno

Če imate radi sočne sladice, borovnice in limono, je to pecivo kot nalašč za vas. Na prvi pogled gre za preprost biskvit, a se njegova posebnost skriva v pripravi. Ko je pečen, ga preluknjamo in čez prelijemo sočno borovničevo omako, ki se vpije globoko v biskvit. Prav ta trik tudi poskrbi, da je končno pecivo še bolj sočno. Za piko na i poskrbi še kremasta plast rikote in maskarponeja z limoninim sokom, ki sladici doda nežnost in prijetno svežino.

icon-expand Sočno pecivo z borovnicami in limono FOTO: Shutterstock

Gre za nekoliko drugačen način priprave peciva, ki pa je precej preprost. Najboljše pri njem je, da lahko biskvit, borovničevo omako in kremo pripravimo skoraj istočasno, zato celoten postopek ni tako zamuden, kot bi morda pričakovali. To pecivo je odlična izbira za poletna druženja, družinska kosila, piknike in praznovanja, saj ga lahko pripravimo vnaprej in pred serviranjem dobro ohladimo. Zaradi osvežilne kombinacije limone in borovnic je še posebej primerno za tople dni, lepo pa se poda tudi k popoldanski kavi ali čaju. Ker je priprava preprosta, je odlična izbira tudi takrat, ko želimo goste razveseliti z nekoliko bolj posebno domačo sladico.

Recept: sočno pecivo z borovnicami in limono

Sestavine Za biskvit: - 3 jajca (ločimo beljake in rumenjake) - 100 g sladkorja - 140 g gladke moke - 1,5 žličke pecilnega praška - 60 ml sončničnega olja - 60 ml vode Za borovničevo omako: - 300 g zamrznjenih ali svežih borovnic - 150 g sladkorja - sok polovice limone - 60 ml vode Za kremasto plast: - 225 g rikote - 225 g maskarponeja - sok polovice limone - 60 g sladkorja v prahu

Priprava Najprej pripravimo biskvit. Beljake stepemo v rahel sneg. V drugi skledi rumenjake skupaj s sladkorjem stepamo, da masa postane svetla in kremasta. Dodamo olje in vodo, na koncu pa ročno vmešamo še presejano moko, pomešano s pecilnim praškom. Nežno vmešamo sneg beljakov. Mešamo z lopatko, da masa ostane čim bolj rahla. Prelijemo jo v pravokoten pekač velikosti približno 24 x 18 cm, obložen s papirjem za peko. Biskvit pečemo približno 15 minut pri 180 stopinjah Celzija oziroma dokler zobotrebec, ki ga zapičimo v sredino, ne ostane čist. Pečen biskvit pustimo, da se nekoliko ohladi. Med peko biskvita pripravimo borovničevo omako. Borovnice, sladkor, vodo in limonin sok damo v kozico. Na nizki temperaturi kuhamo približno 5–7 minut, da borovnice spustijo sok in nastane gosta, aromatična omaka.

Pripravimo kremo. Rikoto, maskarpone, limonin sok in sladkor v prahu damo v skledo ter z električnim mešalnikom stepemo v gladko kremo. Zdaj pride na vrsto trik za izjemno sočen biskvit. Ko se nekoliko ohladi, po njegovi površini naredimo luknjice. Najlažje jih naredimo z ročajem kuhalnice ali drugega okroglega pripomočka. Čez biskvit najprej enakomerno razporedimo borovničevo omako in njen sok. Ni treba uporabiti vse tekočine naenkrat – začnemo s sokom in ga z žlico enakomerno razporedimo po površini, nato dodamo še pokuhane borovnice. Po vrhu premažemo kremo iz rikote in maskarponeja. Pecivo za nekaj ur postavimo v hladilnik, da se dobro ohladi in da se okusi povežejo. Pred serviranjem ga po želji okrasimo s svežimi borovnicami in naribano limonino lupinico. Narežemo na kose in postrežemo.

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Nasveti za najboljši rezultat

Luknjice naj bodo dovolj globoke, da lahko borovničeva omaka prodre v notranjost biskvita, vendar pazimo, da biskvita ne preluknjamo povsem do dna. Če je borovničeva omaka med kuhanjem pregosta, ji dodamo še malo vode. Če je preredka, jo lahko nekoliko zgostimo z malo jedilnega škroba. Za izrazitejši limonin okus lahko po biskvitu pred dodajanjem borovničeve omake pokapamo še nekaj svežega limoninega soka. Uporabimo lahko sveže ali zamrznjene borovnice. Slednjih pred kuhanjem ni treba odmrzovati. Pecivo je najboljše dobro ohlajeno, saj se takrat krema učvrsti, biskvit pa postane še bolj sočen. Če ga pripravljamo za več ljudi, ga lahko narežemo na manjše kose, saj je zaradi borovničeve omake in kremaste plasti precej bogat. Vir: Happyfoodstube.com