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Češnjevo pecivo z mandlji
Sladice

Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača

Če iščete idejo, kako porabiti sezonske češnje, je to pecivo odlična izbira. Mehko in sočno testo dopolnjujejo sladko-kisle češnje, za piko na i pa poskrbi hrustljava mandljeva skorjica, ki se med peko karamelizira in ustvari neustavljivo kombinacijo okusov ter tekstur.

M.J.
05. 06. 2026 04.00

Sezona češenj je kratka, zato jo je vredno izkoristiti na čim več načinov. Poleg češnjevih pit, zavitkov in marmelad so med najbolj priljubljenimi tudi preprosta domača peciva, pri katerih lahko sadje resnično pride do izraza. Eno takšnih je tudi to sočno češnjevo pecivo z mandlji, ki navdušuje z mehkobo, preprosto pripravo in bogatim okusom.

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Osnova je rahlo in mehko testo, v katerem se med peko skrivajo sočne češnje. Te poskrbijo za prijetno sadno svežino in ravno pravšnjo mero sočnosti, zaradi katere pecivo ostane mehko tudi naslednji dan. Pravi čar pa se skriva v vrhnji plasti. Ko je pecivo delno pečeno, ga premažemo z mešanico mandljevih lističev, masla, sladkorja in smetane. Med nadaljnjo peko se sestavine povežejo v slastno karamelizirano skorjico, ki ustvari čudovit kontrast mehki sredici.

Če iščete idejo, kako porabiti sezonske češnje, je to pecivo odlična izbira.
Če iščete idejo, kako porabiti sezonske češnje, je to pecivo odlična izbira. FOTO: Shutterstock

Mandlji in češnje že dolgo veljajo za eno najlepših kombinacij v slaščičarstvu, zato ni presenetljivo, da se tudi v tem receptu odlično dopolnjujejo. Pecivo je dovolj preprosto, da ga brez težav pripravijo tudi manj izkušeni v kuhinji, hkrati pa je tako okusno, da ga z veseljem postrežemo tudi ob obisku ali družinskem druženju.

Priporočamo, da češnje pred uporabo izkoščičite, saj bo uživanje tako precej bolj prijetno. Če se vam s tem ne ljubi ukvarjati, lahko uporabite tudi cele plodove, le goste oziroma jedce predhodno opozorite, da se v sadežih skrivajo koščice.

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Edina resna pomanjkljivost tega peciva? Da se je po prvem kosu zelo težko ustaviti.

Bogata sredica z mehkimi češnjami se popolno ujame s hrustljavo mandljevo skorjico, kar ustvari vrhunsko sladico, ki jo boste pripravili v trenutku.
Bogata sredica z mehkimi češnjami se popolno ujame s hrustljavo mandljevo skorjico, kar ustvari vrhunsko sladico, ki jo boste pripravili v trenutku. FOTO: Shutterstock

Sestavine za pecivo:

- 250 g sladke smetane

- 100 g sladkorja

- 1 vanilijev sladkor

- 4 jajca

- 300 g moke

- 15 g pecilnega praška

- 300 - 400 g izkoščičenih češenj

Sestavine za mandljev premaz:

- 75 g zmehčanega masla

- 40 g sladkorja

- 1 vanilijev sladkor

- 2 žlici sladke smetane (ali mleka)

- 100 g mandljevih lističev

Postopek priprave:

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija in pekač (velikosti približno 25 x 35 centimetrov) obložite s papirjem za peko.

V skledo stresite sladkor, vrečko vanilijevega sladkorja in smetano. Dodajte jajca in vse skupaj premešajte z električnim mešalnikom.

Zmešajte moko in pecilni prašek, nato pa ju presejte na maso. Dobro premešajte, da dobite gladko testo, ki ga vlijte v pripravljen pekač.

Če uporabite cele češnje, jih enakomerno potrosite po testu. Izkoščičene češnje pa po želji razpolovite in jih nato potrosite po testu.

Pekač za 15 minut potisnite v ogreto pečico, da testo postane svetlo rjavo.

Medtem zmehčano maslo zmešajte z navadnim in vanilijevim sladkorjem ter smetano (ali mlekom). V zmes vmešajte mandljeve lističe.

Pekač odstranite iz pečice in testo premažite z mandljevo zmesjo. Pecite v ogreti pečici še 15 minut, da se mandljev premaz zlato rjavo zapeče.

Pecivo pred serviranjem ohladite. Ohlajeno po želji potrosite s sladkorjem v prahu, narežite na kose in postrezite. Dober tek!

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