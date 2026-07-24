okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Mandljevo pecivo z marelicami
Sladice

Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila

Rahlo, sočno in polno okusa – mandljevo pecivo z marelicami iz pekača je odlična različica priljubljenega jogurtovega peciva. Zaradi kombinacije mandljev in sladko-kislih marelic je vsak grižljaj še posebej bogat. Preprosto pecivo navduši ob skodelici kave ali čaja, odlično pa se obnese tudi na piknikih, zabavah in izletih.

M.J.
24. 07. 2026 04.00

Če obožujete klasično jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji in marelicami zagotovo navdušila. Gre za pecivo, ki združuje vse lastnosti, zaradi katerih imamo radi domače sladice iz pekača – je izjemno rahlo, prijetno sočno in pripravljeno brez zapletenih postopkov, a hkrati ponuja nekaj več. Zaradi dodatka mletih mandljev v testu dobi bogatejši okus in posebno nežno teksturo, mandljevi lističi, ki jih potrosimo po vrhu, pa poskrbijo še za prijeten hrustljav dodatek.

Sladko-kisel okus zrelih marelic se s prefinjeno aromo mandljev odlično dopolnjuje in pecivu doda tisto piko na i, zaradi katere se boste še enemu kosu težko uprli. Ta mandljeva različica je zato resna konkurenca priljubljenemu jogurtovemu pecivu – ostaja preprosta in domača, a je zaradi premišljeno izbranih sestavin še nekoliko bolj posebna.

Priljubljeno jogurtovo pecivo in nasveti, kaj narediti, da bo še boljše
Preberi še Priljubljeno jogurtovo pecivo in nasveti, kaj narediti, da bo še boljše

Najboljše pri tem pecivu je, da se odlično poda ob različnih priložnostih. Postrežemo ga lahko ob skodelici najljubšega toplega napitka, kot sta kava ali čaj, v poletnih dneh pa se čudovito prileže tudi ob kozarcu hladnega bezgovega soka. Ker se lepo reže na enakomerne kose in dobro prenaša transport, je odlična izbira za zabave, piknike, izlete ali kot sladek prigrizek, ki ga lahko vzamemo s seboj tudi na pot.

Mandljevo pecivo z marelicami združuje preprostost priprave z bogatim okusom, ki bo navdušil čisto vse.
Mandljevo pecivo z marelicami združuje preprostost priprave z bogatim okusom, ki bo navdušil čisto vse. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

- 300 g zrelih marelic

- 110 g zmehčanega, na sobno temperaturo ogretega masla

- 110 g sladkorja

- 1 vanilijev sladkor

- 2 srednje veliki jajci

- naribana lupinica polovice neškropljene limone

- 160 g jogurta

- 120 g drobno mletih mandljev

- 180 g gladke moke

- 1 žlička pecilnega praška

- 3 žlice mandljevih lističev

7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Preberi še 7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova

Postopek priprave:

Kvadraten pekač s stranico 20 centimetrov rahlo namastimo z maslom in obložimo s papirjem za peko. Marelice operemo, razpolovimo in jim odstranimo koščice.

Če pecivo pripravljamo v pravokotnem pekaču, je najbolj primerna velikost 20 × 24 cm ali 18 × 25 cm.

V posodo dodamo zmehčano maslo in obe vrsti sladkorja. Mešamo na visoki hitrosti, da dobimo zelo rahlo, puhasto maso, v katero eno za drugim vmešamo jajca, zatem pa še naribano lupinico polovice limone. Primešamo jogurt in mlete mandlje.

Moko in pecilni prašek zmešamo skupaj, nato pa mešanico presejemo na jajčno-mandljevo zmes. Z lopatko jo vmešamo, da dobimo enotno testo, v katerem ni sledi moke.

Testo pretresemo v pripravljen pekač in ga z lopatko enakomerno razporedimo po celotni površini ter po vrhu pogladimo. Po testu razporedimo polovice marelic, tako da je prerezana stran obrnjena navzgor. Marelice lahko potrosimo z malo sladkorja ali pa jih pokapamo z medom, ni pa to potrebno. Na koncu po vrhu potrosimo še mandljeve lističe.

Pecivo pečemo na 190 stopinjah Celzija 30–40 minut. Pečeno je, ko se zlato rjavo obarva, na zobotrebcu pa ni ostankov testa, ko ga izvlečemo.

Pecivo pred serviranjem ohladimo. Če želimo, ga lahko potrosimo še s sladkorjem v prahu, pri serviranju pa mu po želji dodamo tudi kepico sladoleda ali pa kupček stepene smetane z grškim jogurtom in medom. Slednjo preprosto pripravimo tako, da v skledi čvrsto stepemo 140 ml ohlajene smetane za stepanje, 150 ml grškega jogurta in pa 2–4 žlice medu. Dober tek!

Preprosto pecivo navduši ob skodelici kave ali čaja, odlično pa se obnese tudi na piknikih, zabavah in izletih.
Preprosto pecivo navduši ob skodelici kave ali čaja, odlično pa se obnese tudi na piknikih, zabavah in izletih. FOTO: Shutterstock
Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
5 poletnih sladic z marelicami, ki jih imajo vsi radi
Preberi še 5 poletnih sladic z marelicami, ki jih imajo vsi radi
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Preberi še Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
pecivo z mandlji in marelicami jogurtovo pecivo rahlo pecivo z marelicami sočno pecivo marelice mandljevo pecivo recept za pecivo hitra sladica
Sladice

Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova

Okusno.je Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Okusno.je Hitre palačinke s pudingom
Okusno.je Odlične sladice, pripravljene z zdrobom
Okusno.je Pomladni sladici v kozarcu, ki ju bodo oboževali vsi
Okusno.je Slastni recepti, ki bodo dom napolnili z opojnim vonjem po cimetu
Okusno.je Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Okusno.je Hrustljavo pecivo, ki ga lahko jeste brez slabe vesti
Priporoča