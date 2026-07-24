Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila

Če obožujete klasično jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji in marelicami zagotovo navdušila. Gre za pecivo, ki združuje vse lastnosti, zaradi katerih imamo radi domače sladice iz pekača – je izjemno rahlo, prijetno sočno in pripravljeno brez zapletenih postopkov, a hkrati ponuja nekaj več. Zaradi dodatka mletih mandljev v testu dobi bogatejši okus in posebno nežno teksturo, mandljevi lističi, ki jih potrosimo po vrhu, pa poskrbijo še za prijeten hrustljav dodatek. Sladko-kisel okus zrelih marelic se s prefinjeno aromo mandljev odlično dopolnjuje in pecivu doda tisto piko na i, zaradi katere se boste še enemu kosu težko uprli. Ta mandljeva različica je zato resna konkurenca priljubljenemu jogurtovemu pecivu – ostaja preprosta in domača, a je zaradi premišljeno izbranih sestavin še nekoliko bolj posebna.

Najboljše pri tem pecivu je, da se odlično poda ob različnih priložnostih. Postrežemo ga lahko ob skodelici najljubšega toplega napitka, kot sta kava ali čaj, v poletnih dneh pa se čudovito prileže tudi ob kozarcu hladnega bezgovega soka. Ker se lepo reže na enakomerne kose in dobro prenaša transport, je odlična izbira za zabave, piknike, izlete ali kot sladek prigrizek, ki ga lahko vzamemo s seboj tudi na pot.

icon-expand Mandljevo pecivo z marelicami združuje preprostost priprave z bogatim okusom, ki bo navdušil čisto vse. FOTO: Shutterstock

Sestavine: - 300 g zrelih marelic - 110 g zmehčanega, na sobno temperaturo ogretega masla - 110 g sladkorja - 1 vanilijev sladkor - 2 srednje veliki jajci - naribana lupinica polovice neškropljene limone - 160 g jogurta - 120 g drobno mletih mandljev - 180 g gladke moke - 1 žlička pecilnega praška - 3 žlice mandljevih lističev

Postopek priprave: Kvadraten pekač s stranico 20 centimetrov rahlo namastimo z maslom in obložimo s papirjem za peko. Marelice operemo, razpolovimo in jim odstranimo koščice.

Če pecivo pripravljamo v pravokotnem pekaču, je najbolj primerna velikost 20 × 24 cm ali 18 × 25 cm.

V posodo dodamo zmehčano maslo in obe vrsti sladkorja. Mešamo na visoki hitrosti, da dobimo zelo rahlo, puhasto maso, v katero eno za drugim vmešamo jajca, zatem pa še naribano lupinico polovice limone. Primešamo jogurt in mlete mandlje. Moko in pecilni prašek zmešamo skupaj, nato pa mešanico presejemo na jajčno-mandljevo zmes. Z lopatko jo vmešamo, da dobimo enotno testo, v katerem ni sledi moke. Testo pretresemo v pripravljen pekač in ga z lopatko enakomerno razporedimo po celotni površini ter po vrhu pogladimo. Po testu razporedimo polovice marelic, tako da je prerezana stran obrnjena navzgor. Marelice lahko potrosimo z malo sladkorja ali pa jih pokapamo z medom, ni pa to potrebno. Na koncu po vrhu potrosimo še mandljeve lističe. Pecivo pečemo na 190 stopinjah Celzija 30–40 minut. Pečeno je, ko se zlato rjavo obarva, na zobotrebcu pa ni ostankov testa, ko ga izvlečemo. Pecivo pred serviranjem ohladimo. Če želimo, ga lahko potrosimo še s sladkorjem v prahu, pri serviranju pa mu po želji dodamo tudi kepico sladoleda ali pa kupček stepene smetane z grškim jogurtom in medom. Slednjo preprosto pripravimo tako, da v skledi čvrsto stepemo 140 ml ohlajene smetane za stepanje, 150 ml grškega jogurta in pa 2–4 žlice medu. Dober tek!

icon-expand Preprosto pecivo navduši ob skodelici kave ali čaja, odlično pa se obnese tudi na piknikih, zabavah in izletih. FOTO: Shutterstock