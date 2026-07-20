Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova

Včasih za odlično domačo sladico ne potrebujete dolgega seznama sestavin. Če imate v hladilniku skuto in limono, ste že na dobri poti do mafinov, ki bodo navdušili s sočnostjo in rahlostjo. Prav skuta poskrbi, da pecivo med peko ostane mehko in dolgo ne izgubi svežine, limonina lupinica in sok pa dodata prijetno aromo ter osvežilno noto, zaradi katere mafini tudi ne delujejo preveč sladki.

Priprava mafinov je hitra in preprosta, zato je recept primeren tudi za začetnike ali takrat, ko si zaželite nekaj sladkega brez zapletenega pečenja. Če želite kolačke še dodatno obogatiti, v testo pred peko vmešajte pest svežega ali zamrznjenega sadja. Z limono se odlično podajo borovnice in maline, poleti pa lahko dodate tudi na koščke narezane marelice ali breskve. Sadje poskrbi za še več sočnosti, hkrati pa vsakemu grižljaju doda prijetno sadno noto in poskrbi, da je recept vsakič malce drugačen.

icon-expand Zaradi skute so mafini mehki in sočni, limona pa poskrbi za prijetno svežino. FOTO: Su.S.

Skutini mafini so odlični za zajtrk, malico, piknik ali popoldansko kavo, ker pa ostanejo sočni tudi naslednji dan, jih lahko brez skrbi pripravite vnaprej – če jih seveda ne zmanjka že prvi dan. Sestavine za 12 mafinov: - 150 g sladkorja - 2 veliki jajci - 60 ml olja - naribana limonina lupinica neškropljene limone - 1 vanilijev sladkor - 170 g skute - 80 ml mleka - 180 g moke - 2 žlički pecilnega praška - 1 ščep soli

Priprava: 1. Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. Pekač za 12 mafinov obložimo s papirčki. 2. V eni skledi zmešamo sladkor, jajci, olje, limonino lupinico in vanilijev sladkor. Dodamo še skuto in mleko ter premešamo. 3. V drugi skledi zmešamo moko, pecilni prašek in sol. Suhe sestavine stresemo k mokrim in premešamo samo toliko, da se povežejo. 4. S pripravljeno maso napolnimo papirnate košarice in mafine pečemo 5 minut. Nato temperaturo zmanjšamo na 170 stopinj Celzija in jih pečemo še 10 do 15 minut. Pečenost preverimo z zobotrebcem. Če na njem ni ostankov testa, ko ga izvlečemo, so mafini pripravljeni. 5. Pečene mafine pustimo v pekaču 5 minut, nato jih prestavimo na rešetko, da se povsem ohladijo.

icon-expand Privoščite si puhaste skutine mafine, ki vas bodo očarali že s prvim grižljajem. FOTO: Su.S.

Kako shraniti mafine, da ostanejo sočni?

Ko se mafini povsem ohladijo, jih shranite v dobro zaprto posodo pri sobni temperaturi, kjer bodo ostali mehki in sočni dva do tri dni. Če je v prostoru zelo vroče ali ste jim dodali sveže sadje, jih raje hranite v hladilniku, v nepredušno zaprti posodi, kjer bodo zdržali do pet dni. Pred postrežbo jih pustite nekaj minut na sobni temperaturi ali jih za nekaj sekund pogrejte v mikrovalovni pečici, da bodo spet prijetno mehki. Če jih želite shraniti za dlje časa, jih lahko tudi zamrznete. Vsak mafin posebej ovijte v živilsko folijo ali jih shranite v vrečko za zamrzovanje. V zamrzovalniku bodo brez težav zdržali do tri mesece. Pred uživanjem jih odtajajte na sobni temperaturi ali jih za nekaj minut pogrejte v pečici.