Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo

Ko poleti dozorijo sočne breskve, jih je težko ne vzljubiti. Njihova nežna aroma, sladek okus in prijetna sočnost jih uvrščajo med najbolj priljubljeno sadje za pripravo domačih sladic. Odlične so sveže, še posebej dobro pa se obnesejo tudi v pecivih, kjer med peko razvijejo še bolj izrazit okus in poskrbijo za čudovito mehko teksturo. Breskova peciva so priljubljena tudi zato, ker so običajno zelo preprosta za pripravo. Breskve se odlično ujamejo z jogurtom, skuto, kislo smetano, vaniljo, maskarponejem in drugimi poletnimi sestavinami, zato lahko iz njih pripravimo tako lahke in osvežilne sladice kot tudi bolj bogata peciva za posebne priložnosti.

Če iščete idejo za sladico, ki bo navdušila družino, goste na vrtni zabavi ali pa si želite le nekaj sladkega ob popoldanski kavi, boste med spodnjimi recepti zagotovo našli pravo izbiro. Predstavljamo vam recepte sedmih peciv z breskvami, ki so preizkušeni, preprosti za pripravo in vedno znova navdušijo s svojo sočnostjo.

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Breskov kobler

Za pripravo zelo preprosta sladica, ki vas bo navdušila s sočno sadno osnovo, prekrito s hrustljavo zapečenim testom. Kobler je najboljši, ko je še malce topel, postrežen s kepico vanilijevega sladoleda ali kupčkom hladne stepene smetane. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pita z breskvami in kislo smetano FOTO: Shutterstock

Breskova pita s kislo smetano

Krhko testo, sočne breskve in nežen kremni nadev iz kisle smetane ustvarijo popolno poletno sladico, ki navduši ob vsaki priložnosti. Čeprav priprava zahteva nekoliko več časa, se trud poplača že ob prvem grižljaju – pita je prijetno osvežilna, ravno prav kremasta in odlična izbira za družinska srečanja, praznovanja ali sproščeno popoldansko sladkanje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jogurtovo pecivo z breskvami FOTO: iStockphoto

Jogurtovo pecivo z breskvami

Jogurtovo pecivo je idealna rešitev za takrat, ko se na vratih pojavijo nenajavljeni gosti ali ko želimo iz sestavin, ki jih imamo navadno vedno pri roki, "na hitro" pripraviti nekaj sladkega. Pecivo lahko pripravimo s svežimi ali vloženimi breskvami iz kompota. Recept je TUKAJ.

icon-expand Cheesecake z breskvami in makom FOTO: Ni.Š.

Cheesecake z breskvami in makom

Ko bi si radi privoščili nekaj sladkega, sočnega in dišečega, zraven pa navdušili goste še z videzom jedi, potem posezite po receptu za pripravo cheesecakea z breskvami in makom. Najdete ga TUKAJ.

icon-expand Klafuti z breskvami in malinami FOTO: Shutterstock

Klafuti z breskvami in malinami

Okusna sladica, ki bo kuhinjo že med peko napolnila z opojnim vonjem po breskvah in vaniliji. Priprava je zelo preprosta, saj moramo sadje v pekaču zgolj preliti s stepeno mešanico moke, sladkorja, jajc in mleka, po želji tudi smetane. Sladica se postreže še topla s kepico dobrega vanilijevega sladoleda ali kupčkom hladne stepene smetane. Recept je TUKAJ.

icon-expand Skutino pecivo z breskvami FOTO: Profimedia

Skutino pecivo z breskvami

Krhka podlaga, nežen skutni nadev in sočne breskve ustvarijo sladico, ki ostane sveža in polnega okusa tudi dan ali dva po pripravi. Prav zato je odlična izbira, ko želite pecivo speči vnaprej za vikend, piknik ali družinsko praznovanje. Ko se dobro ohladi, se nadev lepo učvrsti, okusi pa se še bolj povežejo, zato je naslednji dan pogosto še okusnejše. Recept je TUKAJ.

icon-expand Breskove rezine FOTO: Su.S.

Sočne breskove rezine

Pecivo, ki je hkrati sočno, krhko in tako dobro, da vam en kos zagotovo ne bo dovolj. Navdušila vas bo tudi sama priprava in dejstvo, da imate vse sestavine, ki jih potrebujete, že najverjetneje pri roki. Recept je TUKAJ.