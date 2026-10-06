Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja

Ko se temperature spustijo in si vse pogosteje zaželimo skodelice toplega čaja, kave ali kakava, se prileže tudi kos dobrega domačega peciva. Ta sočen makov kolač s pomarančo je kot nalašč za hladnejši del leta – je prijetno dišeč, bogatega okusa in ravno prav osvežujoč zaradi pomaranče. Njegova priprava je zelo preprosta, zato se ga lahko brez skrbi lotijo tudi manj izkušeni v kuhinji. Kombinacija maka, mandljev in pomaranče poskrbi za izrazit, a prijetno uravnotežen okus, pomarančni sok pa skupaj z maslom pripomore k temu, da kolač ostane sočen in mehak. Pečemo ga v manjšem, 20-centimetrskem okroglem pekaču, zato je primeren tudi takrat, ko ne želimo pripraviti velike količine peciva. Odličen je že brez dodatkov, lahko pa ga pred serviranjem nadgradimo še s pomarančno kremo.

icon-expand Sočno in dišeče pecivo, ki ga bodo obvladali tudi kulinarični začetniki. FOTO: Shutterstock

Sestavine za kolač (pekač premera 20 cm):

- 120 ml mleka - 2 žlici mletega maka - 150 g zmehčanega masla - 1 žlica naribane lupinice bio pomaranče - 180 g sladkorja - 3 jajca - 70 g mletih mandljev - 300 g moke - 1,5 žličke pecilnega praška - 80 ml pomarančnega soka

Postopek priprave:

Mleko segrejemo do mlačnega, nato vanj vmešamo mleti mak in pustimo stati približno 10 minut, da se zmehča in vpije del tekočine. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija oziroma na 160 stopinj Celzija z ventilatorjem. Dno in obod okroglega pekača s premerom 20 centimetrov rahlo namastimo z maslom in obložimo s papirjem za peko. V večjo skledo damo zmehčano maslo, sladkor in naribano pomarančno lupinico. Z električnim mešalnikom stepamo nekaj minut, da dobimo svetlo, rahlo in puhasto zmes. Nato postopoma, eno za drugim, vmešamo jajca. Vsako jajce dobro vmešamo, preden dodamo naslednje. V zmes vmešamo mlete mandlje, nato pa še mak, ki se je namakal v mleku. Moko zmešamo s pecilnim praškom in jo presejemo. Mešanico v dveh delih izmenično s pomarančnim sokom nežno vmešamo v maso. Mešamo le toliko, da se sestavine povežejo in dobimo enotno testo. Testo pretresemo v pripravljen pekač in ga z lopatko enakomerno razporedimo. Kolač pečemo v ogreti pečici približno 50–55 minut oziroma dokler zobotrebec, ki ga zapičimo v sredino, po izvleku ni prekrit z mokrim testom. Pečen kolač pustimo približno 15 minut hladiti v pekaču, nato ga previdno vzamemo iz pekača in prestavimo na rešetko. Pred dodajanjem kreme ga moramo popolnoma ohladiti.

Še boljši s pomarančno kremo: izberite svojo najljubšo

Kolač je odličen že sam po sebi, lahko pa ga pred serviranjem še nekoliko nadgradimo. Ohlajenega premažemo z eno od dveh pomarančnih krem. Če si želimo bogatejšega in bolj razkošnega premaza, pripravimo masleno kremo, za nekoliko lažjo in bolj svežo različico pa izberemo kremo na osnovi maskarponeja oziroma kremnega sira. Maslena krema s pomarančo Sestavine: - 180 g zmehčanega masla - 125 g sladkorja v prahu - 1–2 žlici pomarančnega soka Zmehčano maslo z električnim mešalnikom stepamo, da postane svetlo, rahlo in puhasto. Nato postopoma dodajamo presejani sladkor v prahu in ves čas stepamo, da dobimo gladko kremo. Na koncu vmešamo še pomarančni sok. Pripravljeno kremo enakomerno razporedimo po popolnoma ohlajenem kolaču. Po vrhu lahko za piko na i naribamo še nekaj sveže pomarančne lupinice.

Lahka pomarančna krema z maskarponejem Sestavine: - 250 g maskarponeja ali kremnega sira - 100 ml sladke smetane - 80 g sladkorja v prahu - 3 žlice pomarančnega soka - 1 žlička naribane lupinice bio pomaranče Maskarpone oziroma kremni sir damo v skledo in ga zmešamo s sladkorjem v prahu. Dodamo pomarančni sok in naribano pomarančno lupinico ter nežno premešamo.

icon-expand Makov kolač s pomarančo je odlična izbira za lenobno popoldansko sladkanje ob skodelici čaja ali kave FOTO: Shutterstock

V drugi skledi čvrsto stepemo sladko smetano. Nato jo z lopatko previdno vmešamo v maskarponejevo zmes, da krema ostane rahla in puhasta. Kremo enakomerno premažemo po popolnoma ohlajenem kolaču. Površino lahko zgladimo z lopatko ali pa z žlico ustvarimo nežne valove, ki bodo kolaču dali bolj domač in rustikalen videz.

Kolač za popoldansko razvajanje ali praznično mizo

Makov kolač s pomarančo je odlična izbira za lenobno popoldansko sladkanje ob skodelici čaja ali kave, lepo pa se poda tudi na praznično mizo. Če ga premažemo s kremo, je lahko tudi preprosta sladica za obisk ali posebno priložnost. Za še lepši videz ga lahko okrasimo z naribano pomarančno lupinico, nekaj rezinami pomaranče in cvetovi mačehe ali listki mete. Če ga pripravljamo vnaprej, lahko osnovni kolač spečemo že dan prej in ga do naslednjega dne hranimo dobro pokritega. Kremo je najbolje nanesti, ko je kolač popolnoma ohlajen, pred serviranjem pa ga za nekaj časa postavimo v hladilnik, da se krema nekoliko učvrsti.