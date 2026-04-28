Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno

S toplejšo pomladjo se navadno začne sezona druženj na prostem, ko si zaželimo sladic, ki so hkrati lahkotne, osvežujoče in enostavne za pripravo. Limonino pecivo je v tem času skoraj nepogrešljivo – s svojo prijetno kislino in sočnostjo poskrbi za popolno ravnovesje okusov, poleg tega pa ga lahko brez težav narežemo na kose in ponudimo na piknikih, zabavah ali domačih druženjih.

Enostavne sladice, ki so popolne za izlet ali piknik

Preberi še Enostavne sladice, ki so popolne za izlet ali piknik

Tokratni recept je pripravila Natalija Sebanc , ki smo jo spoznali v 11. sezoni priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. Po koncu oddaje se je še bolj posvetila svoji strasti do sladic, ki jih danes ustvarja tudi profesionalno. Njen limonin kolač z dodatkom grškega jogurta in sadja je izjemno sočen, osvežilen in ravno prav sladek – takšen, ki hitro postane zvezda vsake mize.

Sledite preverjenemu receptu Natalije Sebanc in postrezite sočno dobroto, ki je hkrati kiselkasta, sladka in prijetno osvežujoča.

Pecivo je odlična izbira za družinska srečanja, piknike ali popoldansko sladkanje.

Postopek priprave:

V posodi kuhinjskega robota najprej zmešamo suhe sestavine – moko, pecilni prašek, sodo bikarbono, sladkor in sol.

Dodamo grški jogurt, jajca, limonin sok in naribano lupinico. Maslo stopimo in počasi prilivamo med mešanjem.

Ko dobimo enotno maso, vanjo po želji vmešamo še zamrznjeno ali sveže sadje. Natalija je uporabila zamrznjene borovnice.

Pripravljeno maso pretresemo v pekač (prej ga namastimo in pomokamo ali pa zgolj obložimo s papirjem za peko). Z lopatko jo enakomerno razporedimo po pekaču in po vrhu lepo pogladimo. Pečemo 30–40 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.

Iz sladkorja v prahu, limoninega soka in jogurta pripravimo glazuro, s katero po vrhu premažemo ohlajen kolač. Narežemo na kose in postrežemo. Dober tek!