okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Limonin kolač s sadjem
Sladice

Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno

Sočen in prijetno osvežilen limonin kolač z grškim jogurtom in sadjem je popolna sladica za pomladne dni, piknike ali trenutke, ko si zaželimo nekaj sladkega. Recept zanj je pripravila Natalija Sebanc, ki smo jo spoznali v šovu MasterChef Slovenija.

M.J.
28. 04. 2026 04.00

S toplejšo pomladjo se navadno začne sezona druženj na prostem, ko si zaželimo sladic, ki so hkrati lahkotne, osvežujoče in enostavne za pripravo. Limonino pecivo je v tem času skoraj nepogrešljivo – s svojo prijetno kislino in sočnostjo poskrbi za popolno ravnovesje okusov, poleg tega pa ga lahko brez težav narežemo na kose in ponudimo na piknikih, zabavah ali domačih druženjih.

Tokratni recept je pripravila Natalija Sebanc, ki smo jo spoznali v 11. sezoni priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. Po koncu oddaje se je še bolj posvetila svoji strasti do sladic, ki jih danes ustvarja tudi profesionalno. Njen limonin kolač z dodatkom grškega jogurta in sadja je izjemno sočen, osvežilen in ravno prav sladek – takšen, ki hitro postane zvezda vsake mize.

Sledite preverjenemu receptu Natalije Sebanc in postrezite sočno dobroto, ki je hkrati kiselkasta, sladka in prijetno osvežujoča. FOTO: Natalija Sebanc

Sestavine za kolač:

- 350 g moke

- 1,5 žličke pecilnega praška

- 0,5 žličke jedilne sode bikarbone

- 300 g sladkorja

- ščep soli

- 240 g jogurta

- 3 jajca

- 80 ml limoninega soka

- naribana lupinica dveh limon

- 220 g masla

Glazura:

- 100 g sladkorja v prahu

- 1,5 žlice limoninega soka

- 1 žlica grškega jogurta

Pecivo je odlična izbira za družinska srečanja, piknike ali popoldansko sladkanje.
Pecivo je odlična izbira za družinska srečanja, piknike ali popoldansko sladkanje. FOTO: Natalija Sebanc

Postopek priprave:

V posodi kuhinjskega robota najprej zmešamo suhe sestavine – moko, pecilni prašek, sodo bikarbono, sladkor in sol.

Dodamo grški jogurt, jajca, limonin sok in naribano lupinico. Maslo stopimo in počasi prilivamo med mešanjem.

Ko dobimo enotno maso, vanjo po želji vmešamo še zamrznjeno ali sveže sadje. Natalija je uporabila zamrznjene borovnice.

Pripravljeno maso pretresemo v pekač (prej ga namastimo in pomokamo ali pa zgolj obložimo s papirjem za peko). Z lopatko jo enakomerno razporedimo po pekaču in po vrhu lepo pogladimo. Pečemo 30–40 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.

Iz sladkorja v prahu, limoninega soka in jogurta pripravimo glazuro, s katero po vrhu premažemo ohlajen kolač. Narežemo na kose in postrežemo. Dober tek!

Si že prijavljen na vse naše e-novice?
