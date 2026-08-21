Sezona slivovih cmokov je tu: 4 recepti naših bralcev, med katerimi boste težko izbrali

Ko dozorijo sladke in sočne slive, je to skoraj zanesljiv znak, da je prišel čas za slivove cmoke. Mehko testo, sočna sliva v sredini, na maslu prepražene drobtine in nekaj sladkorja – kombinacija, ki marsikoga spomni na otroštvo in domačo kuhinjo.

A slivovi cmoki niso nujno vedno pripravljeni po klasičnem receptu s krompirjevim testom. Naši bralci jih pripravljajo na več različnih načinov, zato smo na enem mestu zbrali štiri recepte, med katerimi bo prav vsak našel nekaj zase. Za ljubitelje klasike je tu recept za slivove cmoke iz krompirjevega testa, tisti, ki radi preizkušate drugačne načine priprave, pa lahko poskusite kuskusove ali zdrobove cmoke. Četrti recept pa združuje krompir in zdrob, rezultat pa je rahlo in okusno testo, ki lepo objame sočno slivo.

icon-expand Kuskus cmoki FOTO: osebni arhiv

Štirje recepti, štirje načini priprave

1. Kuskusovi slivovi cmoki

Če želite nekaj drugačnega in predvsem hitro pripravljenega, so kuskusovi cmoki odlična izbira. Brez krompirja, skute in jajc jih pripravimo skoraj brez packanja, po okusu pa kljub preprostejši pripravi prav nič ne zaostajajo za klasičnimi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Slivovi cmoki iz krompirjevega testa FOTO: Thinkstock

2. Klasični slivovi cmoki iz krompirjevega testa

To je recept za vse, ki prisegajo na preverjeno klasiko. Kuhan krompir, moka, jajce in slive so osnova mehkih cmokov, ki jih po kuhanju povaljamo v na maslu prepraženih drobtinah in posujemo s sladkorjem. Recept je TUKAJ.

icon-expand Slivovi cmoki FOTO: osebni arhiv

3. Zdrobovi slivovi cmoki

Tudi zdrob lahko uporabimo za pripravo okusnega testa za slivove cmoke. Takšni cmoki so zanimiva alternativa krompirjevim, saj so zelo rahli, njihova priprava pa je nekoliko drugačna, a še vedno zelo preprosta. Recept je TUKAJ.

icon-expand Slivovi cmoki FOTO: osebni arhiv

4. Slivovi cmoki z zdrobom in krompirjem

Četrti recept združuje tri sestavine za testo – moko, kuhani zdrob in kuhan krompir. Tako dobimo nekoliko drugačno različico priljubljene sladice, v katero zavijemo sočne slive in jih skuhamo do mehkega. Recept je TUKAJ. Ne glede na to, kateri recept boste izbrali, velja eno: slivovi cmoki so najboljši takrat, ko so slive lepo zrele in sladke. In ker je njihova sezona kratka, je zdaj pravi čas, da preizkusite več različic ter ugotovite, katera bo vas in vaše domače najbolj navdušila.