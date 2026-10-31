Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki

Počitnice so odlična priložnost, da nekoliko upočasnimo tempo in si vzamemo več časa za dejavnosti, v katerih lahko uživamo skupaj z otroki. Ena takšnih je tudi ustvarjanje v kuhinji, kjer lahko najmlajši ob pomoči odraslih spoznavajo nove sestavine, mešajo, oblikujejo in okrašujejo. In kaj je lepšega kot to, da na koncu skupnega ustvarjanja nastane še nekaj sladkega?

Za takšne priložnosti ne potrebujemo zapletenih receptov ali posebnih kuharskih spretnosti. Najbolj dobrodošle so preproste sladice iz sestavin, ki jih imamo pogosto že doma, priprava pa je dovolj zanimiva, da lahko pri njej sodelujejo tudi otroci.

Zbrali smo pet idej za sladek zaključek krompirjevih počitnic: od prikupnih čokoladnih netopirčkov za noč čarovnic in neustavljivih čokoladno-pomarančnih kroglic do domačih mafinov, maslenih piškotov in sočnega peciva z jabolki. Nekaj receptov ne zahteva niti uporabe pečice, zato bodo še posebej priročni za skupno ustvarjanje z najmlajšimi.