Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki

Počitnice so odlična priložnost, da nekoliko upočasnimo tempo in si vzamemo več časa za dejavnosti, v katerih lahko uživamo skupaj z otroki. Ena takšnih je tudi ustvarjanje v kuhinji, kjer lahko najmlajši ob pomoči odraslih spoznavajo nove sestavine, mešajo, oblikujejo in okrašujejo. In kaj je lepšega kot to, da na koncu skupnega ustvarjanja nastane še nekaj sladkega?
Za takšne priložnosti ne potrebujemo zapletenih receptov ali posebnih kuharskih spretnosti. Najbolj dobrodošle so preproste sladice iz sestavin, ki jih imamo pogosto že doma, priprava pa je dovolj zanimiva, da lahko pri njej sodelujejo tudi otroci.
Zbrali smo pet idej za sladek zaključek krompirjevih počitnic: od prikupnih čokoladnih netopirčkov za noč čarovnic in neustavljivih čokoladno-pomarančnih kroglic do domačih mafinov, maslenih piškotov in sočnega peciva z jabolki. Nekaj receptov ne zahteva niti uporabe pečice, zato bodo še posebej priročni za skupno ustvarjanje z najmlajšimi.
Pet idej za sladko ustvarjanje z otroki
1. Čokoladni netopirčki
Čokoladni netopirčki so prikupna ideja za vse ljubitelje čokolade in nekoliko drugačnih sladkih prigrizkov. Njihova priprava ne vključuje peke in je lahko zabavna že zaradi oblikovanja, pri katerem lahko otroci pokažejo svojo ustvarjalnost. Z njimi boste zagotovo popestrili praznovanje noči čarovnic. Recept je TUKAJ.
2. Bananini mafini z belo čokolado
Imate doma nekaj zrelih banan, ki jih nihče več ne želi pojesti? Namesto da jih zavržete, jih uporabite za pripravo sočnih bananinih mafinov z belo čokolado. Otroci lahko pomagajo pri tlačenju banan, mešanju sestavin, razporejanju mase v modelčke in dodajanju koščkov čokolade. Končni rezultat so mehki, rahli in dišeči mafini, ki se jim bo težko upreti. Recept je TUKAJ.
3. Masleni piškoti z marmelado
Domači masleni piškoti so prava klasika, ki nikoli ne razočara. Njihova priprava je lahko še posebej zabavna, saj lahko otroci sodelujejo pri oblikovanju piškotov, dodajanju marmelade in končnem okraševanju. Poleg tega jih lahko pripravimo na zalogo in shranimo v škatli za piškote, da bodo pri roki tudi takrat, ko si bomo zaželeli nekaj sladkega. Recept je TUKAJ.
4. Jaffa kroglice
Čokolada in pomaranča sta kombinacija, ki jo imajo radi številni sladkosnedi. Jaffa kroglice so odlična izbira, kadar si zaželimo nekaj sladkega, a ne želimo prižigati pečice. Otroci lahko pomagajo pri oblikovanju kroglic, njihovo pripravo pa lahko prilagodimo tudi tako, da jih po želji napolnimo z marmelado. Recept je TUKAJ.
Enostavno zdrobovo pecivo z jabolki in čokolado
Za konec smo izbrali še preprosto domačo sladico, v kateri se združijo jabolka, zdrob in čokolada. To je odlična ideja za vse, ki imajo radi sočna peciva iz vsakdanjih sestavin. Otroci lahko pomagajo pri pripravi sestavin in mešanju, po peki pa skupaj počakate, da se pecivo nekoliko ohladi, preden ga narežete in postrežete. Recept je TUKAJ.