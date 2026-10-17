Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico

Vikend je idealen čas, da si vzamemo nekaj več časa za kuhanje in peko. Nič se ne prileže bolj kot vonj sveže pečenega kvašenega peciva, ki se širi po kuhinji, in prvi grižljaj mehkega, še rahlo toplega testa. Čeprav kvašeno testo zahteva nekaj potrpežljivosti, je trud poplačan z mehkimi in rahlimi domačimi dobrotami, ki jih v trgovini težko najdemo v enaki obliki.

Tokrat smo zbrali pet receptov za sladko kvašeno pecivo, ki je kot nalašč za sproščen jesenski konec tedna. Pripravite lahko majhne orehove potičke, dišeče cimetove rolice ali klasične buhtlje z marmelado. Če bi radi poskusili nekaj nekoliko drugačnega, vas čaka tudi malce drugačno pecivo z mandljevo kremo in jabolki, ljubitelje tradicionalnih domačih sladic pa bo navdušila skutina pogača oziroma štajerska gibanica.

Ne glede na to, ali boste pecivo postregli ob jutranji kavi, ga ponudili ob popoldanskem obisku ali si z njim polepšali miren nedeljski dan, boste med recepti zagotovo našli idejo, zaradi katere se splača zavihati rokave in prižgati pečico.

icon-expand Orehove potičke FOTO: Sanja Sirk

Orehove potičke

Prikupna različica priljubljene slovenske klasike – orehove potice, ki navduši z mehkim kvašenim testom in bogatim orehovim nadevom. Ker so pripravljene v manjših porcijah, so odlična izbira za sladko razvajanje ob kavi ali čaju, lepo pa se podajo tudi na praznično obloženo mizo. Njihova prednost je, da združujejo domač okus tradicionalne potice in priročnost majhnega peciva. Recept je TUKAJ.

icon-expand Cimetove rolice FOTO: Sanja Sirk

Cimetove rolice (polži)

Mehke cimetove rolice so prava izbira za vse, ki obožujejo vonj cimeta in sveže pečenega testa. Kvašeno testo premažemo z maslenim cimetovim nadevom, ga zvijemo in narežemo na polžke, ki med peko postanejo rahli, dišeči in prijetno zlato zapečeni. Najboljše so še rahlo tople, po želji pa jih lahko prelijemo tudi s sladkorno glazuro ali pa jih namažemo s kremnim premazom. Recept je TUKAJ.

icon-expand Buhtlji FOTO: Sanja Sirk

Buhtlji z marmelado

Le kdo se lahko upre mehkim domačim buhtljem, iz katerih ob prerezu pokuka sladek marmeladni nadev? Pripravljeni iz rahlega kvašenega testa so prava klasika domače peke, ki nas spomni na sladice iz otroštva. Pred peko jih zložimo tesno skupaj v pekač, zato se med seboj nežno sprimejo, pred serviranjem pa jih po vrhu potresemo s sladkorjem v prahu. Odlični so za zajtrk, malico ali sladko popoldansko razvajanje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki FOTO: Shutterstock

Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki

Če želite pripraviti nekaj posebnega, je rahlo kvašeno pecivo z mandljevo kremo in jabolki odlična izbira. Bogato, mehko kvašeno testo se čudovito dopolnjuje s kremastim mandljevim nadevom in sadno svežino jabolk, ki poskrbijo za prijetno sočnost. Rezultat je dišeče pecivo, ki je videti imenitno, zato ga lahko postrežete tudi ob posebnem zajtrku ali nedeljskem obisku. Mandlji in jabolka ustvarijo jesensko kombinacijo, ki se ji je težko upreti. Recept je TUKAJ.

icon-expand Štajerska gibanica FOTO: Sanja Sirk

Skutina pogača

Skutina pogača, znana tudi kot štajerska gibanica, je tradicionalna sladica za vse, ki prisegajo na preproste, domače okuse. Mehko kvašeno testo dopolnjuje bogat skutni nadev, ki poskrbi za nežno kremasto sredico in prijetno sočnost. Pogača je odlična izbira za nedeljsko sladico, postrežemo pa jo lahko še rahlo toplo ali ohlajeno. S svojo domačnostjo dokazuje, da za dobro pecivo ne potrebujemo zapletenih sestavin, temveč predvsem kakovostne sestavine in nekaj časa. Recept je TUKAJ.