okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Cimetove rolice v pekaču
Sladice

Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico

Jesenski vikend je kot nalašč za domačo peko, še posebej, ko iz pečice zadiši po mehkem kvašenem pecivu. Zbrali smo pet sladkih idej, od orehovih potičk, priljubljenih cimetovih rolic in buhtljev, do razkošnega peciva z mandljevo kremo in jabolki ter tradicionalne skutine pogače.

M.J.
17. 10. 2026 04.00
Izberite Okusno.je za svoj prednostni vir na Google.

Vikend je idealen čas, da si vzamemo nekaj več časa za kuhanje in peko. Nič se ne prileže bolj kot vonj sveže pečenega kvašenega peciva, ki se širi po kuhinji, in prvi grižljaj mehkega, še rahlo toplega testa. Čeprav kvašeno testo zahteva nekaj potrpežljivosti, je trud poplačan z mehkimi in rahlimi domačimi dobrotami, ki jih v trgovini težko najdemo v enaki obliki.

Kako pripraviti dobro kvašeno testo? Triki, ki jih morate poznati
Preberi še Kako pripraviti dobro kvašeno testo? Triki, ki jih morate poznati

Tokrat smo zbrali pet receptov za sladko kvašeno pecivo, ki je kot nalašč za sproščen jesenski konec tedna. Pripravite lahko majhne orehove potičke, dišeče cimetove rolice ali klasične buhtlje z marmelado. Če bi radi poskusili nekaj nekoliko drugačnega, vas čaka tudi malce drugačno pecivo z mandljevo kremo in jabolki, ljubitelje tradicionalnih domačih sladic pa bo navdušila skutina pogača oziroma štajerska gibanica.

10 slanih in sladkih kvašenih peciv, ki jih boste pojedli z užitkom
Preberi še 10 slanih in sladkih kvašenih peciv, ki jih boste pojedli z užitkom

Ne glede na to, ali boste pecivo postregli ob jutranji kavi, ga ponudili ob popoldanskem obisku ali si z njim polepšali miren nedeljski dan, boste med recepti zagotovo našli idejo, zaradi katere se splača zavihati rokave in prižgati pečico.

Orehove potičke
Orehove potičke FOTO: Sanja Sirk

Orehove potičke

Prikupna različica priljubljene slovenske klasike – orehove potice, ki navduši z mehkim kvašenim testom in bogatim orehovim nadevom. Ker so pripravljene v manjših porcijah, so odlična izbira za sladko razvajanje ob kavi ali čaju, lepo pa se podajo tudi na praznično obloženo mizo. Njihova prednost je, da združujejo domač okus tradicionalne potice in priročnost majhnega peciva. Recept je TUKAJ.

Cimetove rolice
Cimetove rolice FOTO: Sanja Sirk

Cimetove rolice (polži)

Mehke cimetove rolice so prava izbira za vse, ki obožujejo vonj cimeta in sveže pečenega testa. Kvašeno testo premažemo z maslenim cimetovim nadevom, ga zvijemo in narežemo na polžke, ki med peko postanejo rahli, dišeči in prijetno zlato zapečeni. Najboljše so še rahlo tople, po želji pa jih lahko prelijemo tudi s sladkorno glazuro ali pa jih namažemo s kremnim premazom. Recept je TUKAJ.

Buhtlji
Buhtlji FOTO: Sanja Sirk

Buhtlji z marmelado

Le kdo se lahko upre mehkim domačim buhtljem, iz katerih ob prerezu pokuka sladek marmeladni nadev? Pripravljeni iz rahlega kvašenega testa so prava klasika domače peke, ki nas spomni na sladice iz otroštva. Pred peko jih zložimo tesno skupaj v pekač, zato se med seboj nežno sprimejo, pred serviranjem pa jih po vrhu potresemo s sladkorjem v prahu. Odlični so za zajtrk, malico ali sladko popoldansko razvajanje. Recept je TUKAJ.

Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki
Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki FOTO: Shutterstock

Brioš pecivo z mandljevo kremo in jabolki

Če želite pripraviti nekaj posebnega, je rahlo kvašeno pecivo z mandljevo kremo in jabolki odlična izbira. Bogato, mehko kvašeno testo se čudovito dopolnjuje s kremastim mandljevim nadevom in sadno svežino jabolk, ki poskrbijo za prijetno sočnost. Rezultat je dišeče pecivo, ki je videti imenitno, zato ga lahko postrežete tudi ob posebnem zajtrku ali nedeljskem obisku. Mandlji in jabolka ustvarijo jesensko kombinacijo, ki se ji je težko upreti. Recept je TUKAJ.

Štajerska gibanica
Štajerska gibanica FOTO: Sanja Sirk

Skutina pogača

Skutina pogača, znana tudi kot štajerska gibanica, je tradicionalna sladica za vse, ki prisegajo na preproste, domače okuse. Mehko kvašeno testo dopolnjuje bogat skutni nadev, ki poskrbi za nežno kremasto sredico in prijetno sočnost. Pogača je odlična izbira za nedeljsko sladico, postrežemo pa jo lahko še rahlo toplo ali ohlajeno. S svojo domačnostjo dokazuje, da za dobro pecivo ne potrebujemo zapletenih sestavin, temveč predvsem kakovostne sestavine in nekaj časa. Recept je TUKAJ.

Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Preberi še Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
5 receptov za buhtlje, ki bodo navdušili vso družino
Preberi še 5 receptov za buhtlje, ki bodo navdušili vso družino
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kvašeno pecivo kvašeno testo recepti kvašeno pecivo z jabolki buhtlji kvašeno orehovo pecivo kvašena skutina pogača kvašeno testo domača peka recepti za pecivo
MasterChef

MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept

Sladice

Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše

Okusno.je 5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Okusno.je Velikonočni ponedeljek: 5 kosil, ki jih boste z veseljem pripravili
Okusno.je Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Okusno.je Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Okusno.je Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija
Okusno.je Kaj skuhati ta praznični vikend? 4 ideje za prave jesenske užitke
Okusno.je 7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Priporoča