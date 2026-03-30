Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe

Sladice, ki jih lahko pripravimo hitro in brez zapletenih postopkov, so vedno dobrodošle, še posebej, ko se pojavijo nenapovedani obiski ali pa si preprosto zaželimo nekaj sladkega na hitro. Dolcela je pri tem nepogrešljiv partner. Od mešanic za kolačke do aromatičnega vanilin sladkorja in zanesljivega pecilnega praška, vse to pomaga, da sladice uspejo vsakokrat.
Pripravili smo tri ideje, ki so popolne za takšne trenutke, ko si želimo nekaj sveže pečenega, mehko kremastega ali preprosto sladkega, brez kompliciranja in dolgih priprav.
1. Mehki mafini za vsako priložnost
Mafini so ena najbolj priročnih sladic za trenutke, ko je časa malo. Priprava je hitra, sestavine pa so osnovne. Če imate v shrambi mešanico Muffini Dolcela, je pot do svežih kolačkov še lažja, saj potrebujemo le nekaj mokrih sestavin in masa je pripravljena za peko.
Sestavine:
- 1 paket mešanice Muffini Dolcela
- 2 jajci
- 100 ml olja
- 100 ml mleka
Možni dodatki iz shrambe: koščki čokolade, žlica kakava, marmelada, kokos, oreščki, suho sadje. Za še bolj mehko in sočno teksturo lahko dodate 1-2 žlici kisle smetane ali navadnega jogurta.
Priprava:
1. V skledi zmešajte jajca, mleko in olje.
2. Dodajte mešanico Muffini Dolcela in premešajte le toliko, da dobite gladko maso.
3. Razporedite v modelčke, po želji dodajte košček čokolade ali žličko marmelade.
4. Pecite 18–20 minut pri 180 stopinj Celzija.
Mafini so idealni, ker se spečejo hitro, lepo se napihnejo in na koncu jih lahko samo potresete s sladkorjem v prahu. Prava rešitev za obisk, ki že sedi za mizo.
2. Kremna pudingova sladica v kozarčkih
Puding je tisti 'čudežni prašek', ki ga ima skoraj vsak doma. Ko mu dodamo nekaj preprostih dodatkov, dobimo prikupno sladico v kozarčku, ki jo imajo vsi radi.
Sestavine:
- 1 vrečka čokoladnega ali vanilijevega pudinga
- 0,5l mleka
- 4 žlice sladkorja
- 1 paketek vanilin sladkorja
- Piškoti, kokos, marmelada ali čokoladni kosmiči za plastenje
Priprava:
1. Puding skuhajte po navodilih in med kuhanjem dodajte vanilin sladkor Dolcela za bogatejšo aromo.
2. Še toplega prelijte v kozarčke in po plasteh dodajte zdrobljene piškote, kokos ali žličko marmelade.
3. Pred serviranjem ohladite vsaj 15 minut.
Priprava traja le nekaj minut, sladica pa je prilagodljiva. Lahko jo pripravite v mini kozarčkih za pogostitve ali jo nadgradite z dodatkom stepene smetane za bolj kremno teksturo.
3. Hitro jogurtovo pecivo na lončke
To je pecivo, ki vedno uspe, tudi kadar smo v naglici. Jogurtov lonček služi kot merica, zato potrebujemo le skledo, žlico in osnovne sestavine. Za popolno rahlost poskrbi pecilni prašek, vanilijev pridih pa doda vanilin sladkor.
Sestavine:
- 1 lonček navadnega jogurta
- 1 lonček sladkorja
- pol lončka olja
- 2 lončka moke
- 1 paketek pecilnega praška Dolcela
- 1 paketek vanilin sladkorja Dolcela
- 2 jajci
Priprava:
1. Jajca, sladkor in vanilin sladkor penasto premešajte.
2. Dodajte jogurt in olje.
3. Na koncu vmešajte moko, pomešano s pecilnim praškom Dolcela.
4. Prelijte v pekač in pecite 20–25 minut pri 180 stopinj Celzija.
Pecivo lahko nadgradite tako, da v polovico mase zmešate 2 žlici kakava, po vrhu dodate žličko marmelade ali primešate pest kokosa. Dodajte lahko tudi malo naribane limonine lupinice. Ta doda svežino in nežno dvigne okus. Odlično deluje tudi poljubno sveže sadje ali sadje iz kompota, ki ga preprosto razporedite po masi v pekaču, preden gre v pečico.
Ko imamo pri roki le nekaj osnovnih sestavin in zanesljive pomočnike Dolcela, lahko tudi v naglici ustvarimo sladico, ki napolni kuhinjo z domačimi vonjavami in naredi vsako druženje bolj prijetno.
Oglasno sporočilo