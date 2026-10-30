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Trikrat pečeno pecivo
Sladice

Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo

Skuta ponuja veliko možnosti za pripravo domačih sladic – od preprostih sadnih peciv do tradicionalnih potic in štrukljev. Med sedmimi recepti naših bralcev lahko izbirate glede na čas, ki ga imate na voljo, in sestavine, ki jih najdete doma.

Maruša Jurc
30. 10. 2026 04.00
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Skuta je ena tistih sestavin, iz katerih lahko pripravimo marsikaj dobrega, ne da bi za to potrebovali zapletene postopke ali veliko dragih sestavin. Odlično se obnese v sočnih pecivih, skutinih pitah in številnih tradicionalnih dobrotah, v družbi sadja pa poskrbi za svežino in prijetno teksturo.

Za nekaj navdiha smo zbrali sedem receptov naših bralcev. Med njimi so tako preproste sladice, ki jih lahko pripravimo tudi med tednom, kot tudi nekoliko bolj praznične dobrote. Če imate doma lonček skute, boste morda že med njimi našli idejo za naslednje sladkanje.

Trikrat pečeno pecivo
Trikrat pečeno pecivo FOTO: osebni arhiv

1. Trikrat pečeno pecivo

Če imate radi peciva z več plastmi, ki se lepo dopolnjujejo, je trikrat pečeno pecivo prava izbira. Sestavljajo ga piškotno dno, nežen skutni nadev in vrhnja plast iz kisle smetane. Vsaka plast prispeva nekaj svojega, skupaj pa ustvarijo sladico, ki je odlična izbira za družinsko razvajanje, praznične dni ali obisk.

Ime peciva namiguje na način priprave, pri katerem posamezne plasti pečemo postopoma. Priprava je zelo nezahtevna, rezultat pa je čudovito razplastena sladica, ki jo lahko narežemo na privlačne kose. Recept je TUKAJ.

Skutina potica z rozinami
Skutina potica z rozinami FOTO: osebni arhiv

2. Skutina potica z rozinami

Potica je nepogrešljiva na praznični mizi, vendar ni nujno, da je vedno pripravljena z orehovim nadevom. Skutin nadev je prijetno osvežilen in sočen, rozine pa poskrbijo za sladke grižljaje, ki se lepo povežejo z okusom skute.

Skutina potica je dobra izbira za vse, ki imajo radi tradicionalno kvašeno pecivo, a bi radi poskusili nekoliko drugačen nadev. Narezano na kose jo ponudimo ob kavi ali čaju, primerna pa je tudi za praznike in družinska srečanja. Recept je TUKAJ.

Sadni biskvit s skuto
Sadni biskvit s skuto FOTO: osebni arhiv

3. Sadni biskvit s skuto

Za pripravo dobre domače sladice ne potrebujemo vedno zapletenega recepta. Sadni biskvit s skuto je preprosta ideja, pri kateri skuto povežemo z zdrobom, jajci, sladkorjem in zmehčanim maslom, nato pa masi dodamo sadje. Odlična izbira so češnje ali narezane breskve iz kompota, ki pecivu dodajo sočnost in sadni okus.

Priprava je priročna: maso zmešamo, vanjo vmešamo izbrano sadje, vse skupaj prelijemo v pekač in spečemo. Ko se pecivo ohladi, ga narežemo na kose. Takšna sladica je primerna za dni, ko si zaželimo nekaj domačega, a nimamo časa za dolgotrajno pripravo. Recept je TUKAJ.

Hitra gibanica
Hitra gibanica FOTO: osebni arhiv

4. Hitra gibanica

Gibanica je ena od tistih domačih sladic, ki jih povezujemo z bogatimi nadevi in tradicionalno kuhinjo. Njena hitrejša različica je dobrodošla takrat, ko si zaželimo sočne in okusne domače sladice, vendar bi radi prihranili nekaj časa pri pripravi. Recept je TUKAJ.

Sladki sirovi štruklji
Sladki sirovi štruklji FOTO: POP TV

5. Sladki sirovi štruklji

Sladki sirovi štruklji so klasika domače kuhinje, ki se odlično obnese kot sladica ali slajši obrok. Nadev iz skute poskrbi za značilen in bogat okus, štruklje pa lahko ponudimo same ali jih dopolnimo z dodatki po svojem okusu. Recept je TUKAJ.

Skutina pita
Skutina pita FOTO: osebni arhiv

6. Skutina pita

Skutina pita je prava izbira za ljubitelje preprostih, domačih sladic. Nežen skutni nadev se lepo ujame s hrustljavim testom, po peki pa dobimo pecivo, ki ga lahko narežemo na rezine in ponudimo ob različnih priložnostih. Njena prednost je tudi vsestranskost: primerna je za družinsko sladkanje, obisk ali trenutke, ko si zaželimo nekaj domačega. Recept je TUKAJ.

Hitra jabolčna pogača
Hitra jabolčna pogača FOTO: osebni arhiv

7. Hitra jabolčna pogača s skuto

Skuta in jabolka so odlična kombinacija za domačo sladico. Skuta poskrbi za nežnost, jabolka pa za sadno svežino in značilen jesenski okus. Hitra pogača je zato dobra ideja predvsem takrat, ko imamo doma nekaj jabolk in lonček skute, iz katerih bi radi pripravili nekaj sladkega. Recept je TUKAJ.

Sladice
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Če imate tudi vi svoj preverjeni recept za pecivo ali sladico s skuto, ki vedno uspe, ga lahko delite z nami. Oddate ga lahko TUKAJ. Morda bo prav vaša ideja navdihnila še koga za naslednje domače sladkanje.

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