To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi

Ko se dnevi daljšajo in na vrtovih ter tržnicah zadiši po sezonskem sadju, pride čas tudi za bolj lahkotne in sveže sladice. Spomladi najraje posegamo po receptih z jagodami, borovnicami, višnjami, češnjami, skuto in nežnimi kremami, ki združujejo domačnost ter preprosto pripravo.
Tokrat smo zbrali pet receptov naših bralcev, ki so odlična izbira za pomladne dni – od mehkih sadnih rolad in kremastih tort do hitrih sladic z jogurtom ter kokosovega biskvita, ki vedno izgine prehitro. Vsem je skupno to, da niso zapletene za pripravo, a so kljub temu videti odlično in pričarajo pravi občutek pomladnega razvajanja.
Jagodna rolada
Mehka biskvitna rolada z nežno maskarponejevo kremo in svežimi jagodami je ena tistih sladic, ki vedno dišijo po pomladi. Lahkotna, osvežilna in ravno prav sladka je odlična izbira za vikend sladkanje ali družinska praznovanja. Recept je TUKAJ.
Češnjev štrudelj
Klasičen domači štrudelj s sočnim češnjevim nadevom je sladica, ki nikoli ne gre iz mode. Rahlo testo in sladko-kiselkast okus češenj ustvarita popolno kombinacijo za pomladne dni. Recept je TUKAJ.
Skutina jagodna torta
Kremasta skutina torta z jagodami navduši s svojo svežino in lahkotnim okusom. Zaradi sadnega dodatka in nežne teksture je idealna sladica za toplejši del leta. Recept je TUKAJ.
Ovsene posodice z grškim jogurtom in sadjem
Zdrava sladica, ki združuje hrustljave ovsene kosmiče, kremast grški jogurt in sveže sadje, je popolna ideja za praznovanje, piknik ali zabavo. Odlična izbira za vse, ki prisegajo na nekoliko bolj lahkotne pomladne sladice. Recept je TUKAJ.
Višnjeva rolada
Rahla biskvitna rolada s pudingovo kremo in višnjami poskrbi za odlično ravnovesje med sladkostjo in prijetno sadno kislino. Zaradi sočnega nadeva je to ena najbolj priljubljenih domačih sladic v pomladnem času. Recept je TUKAJ.
Biskvit rafaelo
Nežen kokosov biskvit po navdihu priljubljenih rafaelo kroglic je sladica, ki navduši z bogatim okusom in mehko teksturo. Odlično se poda h kavi ali kot sladek zaključek pomladnega kosila. Recept je TUKAJ.